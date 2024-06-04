И в Раде, и в Украине должна быть создана коалиция национального единства, - Порошенко
Верховная Рада, как высший законодательный орган, должна брать на себя ответственность за ситуацию в Украине.
Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра в этой Верховной Раде по слухам будут голосоваться крайне важные кадровые решения. Но депутаты по состоянию на сейчас никакого представления не имеют, за кого они будут голосовать. Это очень яркая демонстрация нарушения Конституции в части функций парламента в парламентско-президентской республике. Потому что именно депутаты несут ответственность за качество кадровой политики. А у нас - одни уходят без отчета, а другие приходят без видения. И послушная часть Рады молча голосуют за это все", - отметил он.
Порошенко подчеркнул, что и в Раде, в Украине должна быть создана коалиция национального единства.
"Должна быть распределена ответственность. Я уверен в том, что мы наконец должны принять ответственные решения. Потому что в правильность политики не верят уже даже зрители единого антиконституционного марафона. Вы докатились до того, что впервые с 2014 года в стране появились темники, и об этом заявили журналисты", - добавил лидер "ЕС".
Пятый президент напомнил, что снова появились списки людей, которым запрещен доступ к медиа.
"Были исключены из эфира абсолютно незаконно, без решения суда три телевизионных канала. А средства государственного бюджета используются для властных телеграмм-каналов, которые проводят информационную политику вроде "славянского мальчика", дискредитируя оппонентов. Там был Порошенко, депутаты "Европейской Солидарности", депутаты других оппозиционных фракций, Залужный. А сегодня уже появился Сырский и военное руководство.
Мое требование: остановитесь и не делайте шагов, которые подрывают доверие к наиболее уважаемой части общества - Вооруженным Силам Украины", - подытожил он.
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тільки ВИБОРИ !!!!!
і президента, і ради !
Чим щось подібне запровадить.
Уйло у відставку піде та покається раніше, чим Зе-боневтік добровільно втече.
Навіть, якщо це лайно раз на рік натягує на себе вишиванку.
Якщо Порох почне єднатися з цим гноєм, це буде дійсно кінець його політичної кар'єри.
Например, про то что он заключил "мир" с зеленским уже давно не говорят, дождался пока закончится президентский срок Зе и начал выступать в Раде с правильными речами, мол, давайте объединяться.
А если вы объединятся не хотите, тогда перевыборы рады. А после перевыборов Зе скорее всего, потеряет реальную власть, и тогда его можно будет законным способом убрать из власти. Да, сложно и долго.
І доречі, мудрий наріт прекрасно знав кого вони в раду обирають - условних ноунеймів, про яких ні знати, ні чути нічого було. Але їх це ВЛАШТОВУВАЛО. А тепер вони заявляють що хочуть сильний парламент (результати опросу в іншій новині). Тобто, спочатку ми виберемо собі табуретку, а потім зажадаємо від неї політичної волі і розуму. Ні шановні, так тільки в казках.
занавес
Тільки хто з ким єднатися повинен?
Добровольці з ухилянтами?
Волонтери з мародерами?
Євросолідарність з Слугами *****?
Патріоти з "какаяразніца"?
Але фішка в тому, що з-за розкладів, які нині діють, ЕрЗе в жодному випадку на єднання, на уряд нацєдності не підуть. Але кошмарити їх цією тезою потрібно - це політика, дуже брудна штука...
Так що заспокойтеся, не буде на практиці жодного подібного єднання.
Як не було з-за каденції Пороха та коаліції НФ+БПП об'єднання з сепарським дамбасом. Хоча скільки про це воду в ступі перетовчено...