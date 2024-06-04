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И в Раде, и в Украине должна быть создана коалиция национального единства, - Порошенко

Порошенко закликав створити коаліцію національної єдності

Верховная Рада, как высший законодательный орган, должна брать на себя ответственность за ситуацию в Украине.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в этой Верховной Раде по слухам будут голосоваться крайне важные кадровые решения. Но депутаты по состоянию на сейчас никакого представления не имеют, за кого они будут голосовать. Это очень яркая демонстрация нарушения Конституции в части функций парламента в парламентско-президентской республике. Потому что именно депутаты несут ответственность за качество кадровой политики. А у нас - одни уходят без отчета, а другие приходят без видения. И послушная часть Рады молча голосуют за это все", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что и в Раде, в Украине должна быть создана коалиция национального единства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декларации ПА НАТО констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс, - Порошенко

"Должна быть распределена ответственность. Я уверен в том, что мы наконец должны принять ответственные решения. Потому что в правильность политики не верят уже даже зрители единого антиконституционного марафона. Вы докатились до того, что впервые с 2014 года в стране появились темники, и об этом заявили журналисты", - добавил лидер "ЕС".

Пятый президент напомнил, что снова появились списки людей, которым запрещен доступ к медиа.

"Были исключены из эфира абсолютно незаконно, без решения суда три телевизионных канала. А средства государственного бюджета используются для властных телеграмм-каналов, которые проводят информационную политику вроде "славянского мальчика", дискредитируя оппонентов. Там был Порошенко, депутаты "Европейской Солидарности", депутаты других оппозиционных фракций, Залужный. А сегодня уже появился Сырский и военное руководство.

Мое требование: остановитесь и не делайте шагов, которые подрывают доверие к наиболее уважаемой части общества - Вооруженным Силам Украины", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину не нужны Крым и Донбасс. Он хочет доминирования по всей Европе, - Порошенко

Автор: 

ВР (29246) Порошенко Петр (19601)


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Топ комментарии
+25
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.
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04.06.2024 13:53
+19
на чолі "найбільш шанованої частини суспільства - Збройних Сил України"

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04.06.2024 13:56
+18
в них мета здача України, не вийшло оптом, здають вроздріб Має бути один варіант для них - як з чаушеску
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04.06.2024 13:55
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Правила форума Совет форумчан
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.
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04.06.2024 13:53 Ответить
на чолі "найбільш шанованої частини суспільства - Збройних Сил України"

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04.06.2024 13:56 Ответить
і для порівняння - парад зе.



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04.06.2024 14:16 Ответить
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.

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04.06.2024 15:17 Ответить
Історія рухається по спіралі. Українцям знову час єднатись.

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04.06.2024 15:44 Ответить
Вонюча секта покращень від грінпоца шашликовіча *******, закрий своє хлібало
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04.06.2024 18:31 Ответить
А скажи-но мені: що важче - кіло цвяхів чи кіло пір'я?
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05.06.2024 03:34 Ответить
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05.06.2024 11:48 Ответить
пане Петре, із старого гів..на нову цукерку не зробиш

тільки ВИБОРИ !!!!!

і президента, і ради !
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04.06.2024 13:54 Ответить
Як? Він розуміє що ніяк.
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04.06.2024 14:06 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2024 14:07 Ответить
Зе-шобла скоріше свої уї роялем прищемить!
Чим щось подібне запровадить.
Уйло у відставку піде та покається раніше, чим Зе-боневтік добровільно втече.
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04.06.2024 13:54 Ответить
в них мета здача України, не вийшло оптом, здають вроздріб Має бути один варіант для них - як з чаушеску
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04.06.2024 13:55 Ответить
А що тоді робити пане Денисе? Це не наша вина, що 73% віддали крім булави, зеленим антимайднівцям ще і більшість у Верховній Раді. Потрібно якось з цієї гнебної ситуції виходити. Впевнений, що у "слуг" є частина депутатів, які будуть боронити Україну, а решту списти до ОПЗЖ і відсторонити їх від прийняття державних рішень і секретів держви. Повністю підтримую пана Порошенка.
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04.06.2024 14:03 Ответить
Вибачте, але я не маю нічого спільного з цим безродним бидлом. І не хочу мати ніколи.
Навіть, якщо це лайно раз на рік натягує на себе вишиванку.

Якщо Порох почне єднатися з цим гноєм, це буде дійсно кінець його політичної кар'єри.
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04.06.2024 18:13 Ответить
Та отож... Особливо враховуючи, що останні майже не виліковні...
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04.06.2024 14:29 Ответить
А блазням Україна в сраці !
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04.06.2024 13:56 Ответить
Універсал не забудьте підписати)
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04.06.2024 14:04 Ответить
Порох,яка єдність, якщо ухилянтів глорифікують? Розгляньте краще закон про довічне ув'язнення за глорифікацію ухилянтів.
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04.06.2024 14:04 Ответить
У наркоши хрипастої інша національність.
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04.06.2024 14:10 Ответить
Ой тяжку задачу пане гетьмане ставите, боюсь, не вийде з цього нічого, не потрібна цьому з броду єдність, не для цього їх зібрали під знамена 95 кварталу.
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04.06.2024 14:13 Ответить
Мне кажется порох делает все правильно и крайне осторожно.
Например, про то что он заключил "мир" с зеленским уже давно не говорят, дождался пока закончится президентский срок Зе и начал выступать в Раде с правильными речами, мол, давайте объединяться.
А если вы объединятся не хотите, тогда перевыборы рады. А после перевыборов Зе скорее всего, потеряет реальную власть, и тогда его можно будет законным способом убрать из власти. Да, сложно и долго.
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04.06.2024 19:10 Ответить
виборів під час воєного стану не буде, в жодному випадку не буде
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04.06.2024 22:59 Ответить
А якщо всупереч усьому об'єднаються?
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05.06.2024 03:37 Ответить
Нажаль, вони не послухоють. Мудрий наріт віддав зелебобикам абсолютну владу, то для чого їм йти на якісь поступки? Пам'ятаю, як тільки перші тижні як каци були під Києвом, то вони щось там про уряд національної єдності казали, а як ворога відігнали, так швиденько про це забули.

І доречі, мудрий наріт прекрасно знав кого вони в раду обирають - условних ноунеймів, про яких ні знати, ні чути нічого було. Але їх це ВЛАШТОВУВАЛО. А тепер вони заявляють що хочуть сильний парламент (результати опросу в іншій новині). Тобто, спочатку ми виберемо собі табуретку, а потім зажадаємо від неї політичної волі і розуму. Ні шановні, так тільки в казках.
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04.06.2024 14:54 Ответить
А маємо офіс д'єрмакової всевладності (узурпації)
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04.06.2024 14:55 Ответить
То що варіант Чаушеску,чи Янека,тільки щоб зє довго шукали?
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04.06.2024 14:55 Ответить
У складі будуть колишні заЖОПники?
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04.06.2024 15:07 Ответить
Та хєр там. Шоб лаври перемоги досталися не одному Пісюну а коаліції? Того не буде навіть якшо Україна буде валитися в прірву.
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04.06.2024 15:30 Ответить
взявшись за руки, обьединиться с єрмаками, арахамиями и слиться в едином єкстазе с безмозглой комиссаршей.
занавес
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04.06.2024 16:51 Ответить
Звучить добре.
Тільки хто з ким єднатися повинен?

Добровольці з ухилянтами?
Волонтери з мародерами?
Євросолідарність з Слугами *****?
Патріоти з "какаяразніца"?
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04.06.2024 18:16 Ответить
ви праві в своєму сарказмі.
Але фішка в тому, що з-за розкладів, які нині діють, ЕрЗе в жодному випадку на єднання, на уряд нацєдності не підуть. Але кошмарити їх цією тезою потрібно - це політика, дуже брудна штука...

Так що заспокойтеся, не буде на практиці жодного подібного єднання.
Як не було з-за каденції Пороха та коаліції НФ+БПП об'єднання з сепарським дамбасом. Хоча скільки про це воду в ступі перетовчено...
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04.06.2024 23:05 Ответить
Країна у нас одна Як не зможемо об'єднатися ні нас не країни не буде Так ми різні (інколи різні до крику), але заради збереження Держави Україна і себе в цій країні мусимо єднатися
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04.06.2024 19:43 Ответить
Пані, дивіться під ноги, коли ходите. Бо ще раз упадете і вдаритесь головою... аж лячно подумати, що ви тоді нашрайбаєте.
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05.06.2024 03:40 Ответить
 
 