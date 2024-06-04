И в Раде, и в Украине должна быть создана коалиция национального единства, - Порошенко

Верховная Рада, как высший законодательный орган, должна брать на себя ответственность за ситуацию в Украине.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в этой Верховной Раде по слухам будут голосоваться крайне важные кадровые решения. Но депутаты по состоянию на сейчас никакого представления не имеют, за кого они будут голосовать. Это очень яркая демонстрация нарушения Конституции в части функций парламента в парламентско-президентской республике. Потому что именно депутаты несут ответственность за качество кадровой политики. А у нас - одни уходят без отчета, а другие приходят без видения. И послушная часть Рады молча голосуют за это все", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что и в Раде, в Украине должна быть создана коалиция национального единства.

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"Должна быть распределена ответственность. Я уверен в том, что мы наконец должны принять ответственные решения. Потому что в правильность политики не верят уже даже зрители единого антиконституционного марафона. Вы докатились до того, что впервые с 2014 года в стране появились темники, и об этом заявили журналисты", - добавил лидер "ЕС".

Пятый президент напомнил, что снова появились списки людей, которым запрещен доступ к медиа.

"Были исключены из эфира абсолютно незаконно, без решения суда три телевизионных канала. А средства государственного бюджета используются для властных телеграмм-каналов, которые проводят информационную политику вроде "славянского мальчика", дискредитируя оппонентов. Там был Порошенко, депутаты "Европейской Солидарности", депутаты других оппозиционных фракций, Залужный. А сегодня уже появился Сырский и военное руководство.

Мое требование: остановитесь и не делайте шагов, которые подрывают доверие к наиболее уважаемой части общества - Вооруженным Силам Украины", - подытожил он.

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