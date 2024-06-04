УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини
3 244 49
ВР (14832) Порошенко (15080)

І в Раді, і в Україні має бути створено коаліцію національної єдності, - Порошенко

Порошенко закликав створити коаліцію національної єдності

Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, має брати на себе відповідальність за ситуацію в Україні.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу в Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра в цій Верховній Раді по чутках будуть голосуватися вкрай важливі кадрові рішення. Але депутати станом на зараз жодного уявлення не мають, за кого вони будуть голосувати. Це дуже яскрава демонстрація порушення Конституції в частині функцій парламенту у парламентсько-президентській республіці. Бо саме депутати несуть відповідальність за якість кадрової політики. А у нас – одні йдуть без звіту, а інші приходять без бачення. І слухняна частина Ради мовчки голосує за це все", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що і в Раді, в Україні має бути створено коаліцію національної єдності.

Також читайте: У декларації ПА НАТО констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення в Альянс, - Порошенко

"Має бути розподілена відповідальність. Я впевнений в тому, що ми нарешті маємо прийняти відповідальні рішення. Бо у правильність політики не вірять уже навіть глядачі єдиного антиконституційного марафону. Ви докотилися до того, що вперше з 2014 року в країні з’явилися темники, і про це заявили журналісти", - додав лідер "ЄС".

П'ятий президент нагадав, що знову з’явилися списки людей, яким заборонено доступ до медіа.

"Були виключені з ефіру абсолютно незаконно, без рішення суду три телевізійні канали. А кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику на кшталт "слов’янського хлопчика", дискредитуючи опонентів. Там був Порошенко, депутати "Європейської Солідарності", депутати інших опозиційних фракцій, Залужний. А сьогодні вже з’явився Сирський і військове керівництво.

Моя вимога: зупиніться і не робіть кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства – Збройних Сил України", - підсумував він.

Читайте також: Путіну не потрібен Крим та Донбас. Він хоче домінування у всій Європі, - Порошенко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.
показати весь коментар
04.06.2024 13:53
+19
на чолі "найбільш шанованої частини суспільства - Збройних Сил України"

показати весь коментар
04.06.2024 13:56
+18
в них мета здача України, не вийшло оптом, здають вроздріб Має бути один варіант для них - як з чаушеску
показати весь коментар
04.06.2024 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.
показати весь коментар
04.06.2024 13:53 Відповісти
на чолі "найбільш шанованої частини суспільства - Збройних Сил України"

показати весь коментар
04.06.2024 13:56 Відповісти
і для порівняння - парад зе.



показати весь коментар
04.06.2024 14:16 Відповісти
Гетьмане, веди нас до єдності , незважаючи на кацапську нечисть і зелену плісняву.

показати весь коментар
04.06.2024 15:17 Відповісти
Історія рухається по спіралі. Українцям знову час єднатись.

показати весь коментар
04.06.2024 15:44 Відповісти
Вонюча секта покращень від грінпоца шашликовіча *******, закрий своє хлібало
показати весь коментар
04.06.2024 18:31 Відповісти
А скажи-но мені: що важче - кіло цвяхів чи кіло пір'я?
показати весь коментар
05.06.2024 03:34 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 11:48 Відповісти
пане Петре, із старого гів..на нову цукерку не зробиш

тільки ВИБОРИ !!!!!

і президента, і ради !
показати весь коментар
04.06.2024 13:54 Відповісти
Як? Він розуміє що ніяк.
показати весь коментар
04.06.2024 14:06 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.06.2024 14:07 Відповісти
Зе-шобла скоріше свої уї роялем прищемить!
Чим щось подібне запровадить.
Уйло у відставку піде та покається раніше, чим Зе-боневтік добровільно втече.
показати весь коментар
04.06.2024 13:54 Відповісти
в них мета здача України, не вийшло оптом, здають вроздріб Має бути один варіант для них - як з чаушеску
показати весь коментар
04.06.2024 13:55 Відповісти
А що тоді робити пане Денисе? Це не наша вина, що 73% віддали крім булави, зеленим антимайднівцям ще і більшість у Верховній Раді. Потрібно якось з цієї гнебної ситуції виходити. Впевнений, що у "слуг" є частина депутатів, які будуть боронити Україну, а решту списти до ОПЗЖ і відсторонити їх від прийняття державних рішень і секретів держви. Повністю підтримую пана Порошенка.
показати весь коментар
04.06.2024 14:03 Відповісти
Вибачте, але я не маю нічого спільного з цим безродним бидлом. І не хочу мати ніколи.
Навіть, якщо це лайно раз на рік натягує на себе вишиванку.

Якщо Порох почне єднатися з цим гноєм, це буде дійсно кінець його політичної кар'єри.
показати весь коментар
04.06.2024 18:13 Відповісти
Та отож... Особливо враховуючи, що останні майже не виліковні...
показати весь коментар
04.06.2024 14:29 Відповісти
А блазням Україна в сраці !
показати весь коментар
04.06.2024 13:56 Відповісти
Універсал не забудьте підписати)
показати весь коментар
04.06.2024 14:04 Відповісти
Порох,яка єдність, якщо ухилянтів глорифікують? Розгляньте краще закон про довічне ув'язнення за глорифікацію ухилянтів.
показати весь коментар
04.06.2024 14:04 Відповісти
У наркоши хрипастої інша національність.
показати весь коментар
04.06.2024 14:10 Відповісти
Ой тяжку задачу пане гетьмане ставите, боюсь, не вийде з цього нічого, не потрібна цьому з броду єдність, не для цього їх зібрали під знамена 95 кварталу.
показати весь коментар
04.06.2024 14:13 Відповісти
Мне кажется порох делает все правильно и крайне осторожно.
Например, про то что он заключил "мир" с зеленским уже давно не говорят, дождался пока закончится президентский срок Зе и начал выступать в Раде с правильными речами, мол, давайте объединяться.
А если вы объединятся не хотите, тогда перевыборы рады. А после перевыборов Зе скорее всего, потеряет реальную власть, и тогда его можно будет законным способом убрать из власти. Да, сложно и долго.
показати весь коментар
04.06.2024 19:10 Відповісти
виборів під час воєного стану не буде, в жодному випадку не буде
показати весь коментар
04.06.2024 22:59 Відповісти
А якщо всупереч усьому об'єднаються?
показати весь коментар
05.06.2024 03:37 Відповісти
Нажаль, вони не послухоють. Мудрий наріт віддав зелебобикам абсолютну владу, то для чого їм йти на якісь поступки? Пам'ятаю, як тільки перші тижні як каци були під Києвом, то вони щось там про уряд національної єдності казали, а як ворога відігнали, так швиденько про це забули.

І доречі, мудрий наріт прекрасно знав кого вони в раду обирають - условних ноунеймів, про яких ні знати, ні чути нічого було. Але їх це ВЛАШТОВУВАЛО. А тепер вони заявляють що хочуть сильний парламент (результати опросу в іншій новині). Тобто, спочатку ми виберемо собі табуретку, а потім зажадаємо від неї політичної волі і розуму. Ні шановні, так тільки в казках.
показати весь коментар
04.06.2024 14:54 Відповісти
А маємо офіс д'єрмакової всевладності (узурпації)
показати весь коментар
04.06.2024 14:55 Відповісти
То що варіант Чаушеску,чи Янека,тільки щоб зє довго шукали?
показати весь коментар
04.06.2024 14:55 Відповісти
У складі будуть колишні заЖОПники?
показати весь коментар
04.06.2024 15:07 Відповісти
Та хєр там. Шоб лаври перемоги досталися не одному Пісюну а коаліції? Того не буде навіть якшо Україна буде валитися в прірву.
показати весь коментар
04.06.2024 15:30 Відповісти
взявшись за руки, обьединиться с єрмаками, арахамиями и слиться в едином єкстазе с безмозглой комиссаршей.
занавес
показати весь коментар
04.06.2024 16:51 Відповісти
Звучить добре.
Тільки хто з ким єднатися повинен?

Добровольці з ухилянтами?
Волонтери з мародерами?
Євросолідарність з Слугами *****?
Патріоти з "какаяразніца"?
показати весь коментар
04.06.2024 18:16 Відповісти
ви праві в своєму сарказмі.
Але фішка в тому, що з-за розкладів, які нині діють, ЕрЗе в жодному випадку на єднання, на уряд нацєдності не підуть. Але кошмарити їх цією тезою потрібно - це політика, дуже брудна штука...

Так що заспокойтеся, не буде на практиці жодного подібного єднання.
Як не було з-за каденції Пороха та коаліції НФ+БПП об'єднання з сепарським дамбасом. Хоча скільки про це воду в ступі перетовчено...
показати весь коментар
04.06.2024 23:05 Відповісти
Країна у нас одна Як не зможемо об'єднатися ні нас не країни не буде Так ми різні (інколи різні до крику), але заради збереження Держави Україна і себе в цій країні мусимо єднатися
показати весь коментар
04.06.2024 19:43 Відповісти
Пані, дивіться під ноги, коли ходите. Бо ще раз упадете і вдаритесь головою... аж лячно подумати, що ви тоді нашрайбаєте.
показати весь коментар
05.06.2024 03:40 Відповісти
 
 