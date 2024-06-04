І в Раді, і в Україні має бути створено коаліцію національної єдності, - Порошенко
Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, має брати на себе відповідальність за ситуацію в Україні.
Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу в Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра в цій Верховній Раді по чутках будуть голосуватися вкрай важливі кадрові рішення. Але депутати станом на зараз жодного уявлення не мають, за кого вони будуть голосувати. Це дуже яскрава демонстрація порушення Конституції в частині функцій парламенту у парламентсько-президентській республіці. Бо саме депутати несуть відповідальність за якість кадрової політики. А у нас – одні йдуть без звіту, а інші приходять без бачення. І слухняна частина Ради мовчки голосує за це все", - зазначив він.
Порошенко наголосив, що і в Раді, в Україні має бути створено коаліцію національної єдності.
"Має бути розподілена відповідальність. Я впевнений в тому, що ми нарешті маємо прийняти відповідальні рішення. Бо у правильність політики не вірять уже навіть глядачі єдиного антиконституційного марафону. Ви докотилися до того, що вперше з 2014 року в країні з’явилися темники, і про це заявили журналісти", - додав лідер "ЄС".
П'ятий президент нагадав, що знову з’явилися списки людей, яким заборонено доступ до медіа.
"Були виключені з ефіру абсолютно незаконно, без рішення суду три телевізійні канали. А кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику на кшталт "слов’янського хлопчика", дискредитуючи опонентів. Там був Порошенко, депутати "Європейської Солідарності", депутати інших опозиційних фракцій, Залужний. А сьогодні вже з’явився Сирський і військове керівництво.
Моя вимога: зупиніться і не робіть кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства – Збройних Сил України", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
тільки ВИБОРИ !!!!!
і президента, і ради !
Чим щось подібне запровадить.
Уйло у відставку піде та покається раніше, чим Зе-боневтік добровільно втече.
Навіть, якщо це лайно раз на рік натягує на себе вишиванку.
Якщо Порох почне єднатися з цим гноєм, це буде дійсно кінець його політичної кар'єри.
Например, про то что он заключил "мир" с зеленским уже давно не говорят, дождался пока закончится президентский срок Зе и начал выступать в Раде с правильными речами, мол, давайте объединяться.
А если вы объединятся не хотите, тогда перевыборы рады. А после перевыборов Зе скорее всего, потеряет реальную власть, и тогда его можно будет законным способом убрать из власти. Да, сложно и долго.
І доречі, мудрий наріт прекрасно знав кого вони в раду обирають - условних ноунеймів, про яких ні знати, ні чути нічого було. Але їх це ВЛАШТОВУВАЛО. А тепер вони заявляють що хочуть сильний парламент (результати опросу в іншій новині). Тобто, спочатку ми виберемо собі табуретку, а потім зажадаємо від неї політичної волі і розуму. Ні шановні, так тільки в казках.
занавес
Тільки хто з ким єднатися повинен?
Добровольці з ухилянтами?
Волонтери з мародерами?
Євросолідарність з Слугами *****?
Патріоти з "какаяразніца"?
Але фішка в тому, що з-за розкладів, які нині діють, ЕрЗе в жодному випадку на єднання, на уряд нацєдності не підуть. Але кошмарити їх цією тезою потрібно - це політика, дуже брудна штука...
Так що заспокойтеся, не буде на практиці жодного подібного єднання.
Як не було з-за каденції Пороха та коаліції НФ+БПП об'єднання з сепарським дамбасом. Хоча скільки про це воду в ступі перетовчено...