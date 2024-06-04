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Британия и Латвия объявили первый тендер на производство FPV-дронов для Украины

Британія та Латвія оголосили перший тендер на виробництво FPV-дронів для України

Великобритания и Латвия объявили первый тендер для западных компаний на производство и поставку FPV-дронов украинской армии. Кандидаты должны податься на конкурс до 28 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее объявление британского оборонного ведомства.

В объявлении говорится, что этот конкурс имеет целью найти поставщиков, которые смогут "производить дроны в больших масштабах и по доступной цене, используя мощности западной промышленности".

Принять участие может любая западная оборонная компания стран, которые входят в контактную группу в формате "Рамштайн".

Первый тендер продлится до 28 июня. После чего представители стран Коалиции дронов, которую ожидают Великобритания и Латвия, отберут компании, которые получат заказ на поставку дронов в Украину.

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В Минобороны Великобритании добавляют, что в течение 2024 года будут объявлены следующие подобные тендеры с учетом опыта первого.

Напомним, что в Коалицию дронов входят, кроме упомянутых Британии и Латвии, также Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция, Эстония. Коалиция функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, что ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщал, что в текущем году Латвия намерена инвестировать 20 млн евро в коалицию беспилотников в поддержку Украины. Такую же сумму страна направит на усиление собственной армии дронов.

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Автор: 

Великобритания (4956) Латвия (1333) производство (465) дроны (3917)


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І їх дрони будуть суттєво кращі, але відчутно дешевші.
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04.06.2024 16:37 Ответить
дешевшими не будуть, але точно будуть в заявленій кількості. міліон на міліон. фєдоров напрягся.
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04.06.2024 16:44 Ответить
Думаю, в разі дуже близьких аналогів, будуть таки сильно дешевшими. Бачачи підхід до справи нашої влади.
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04.06.2024 17:09 Ответить
серьезная заявка....
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04.06.2024 17:29 Ответить
Конкретні дії порядних країн.А то можуть надати снаряди, можуть ввести війська, можуть , можуть.... а насправді нічого не можуть
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04.06.2024 19:52 Ответить
 
 