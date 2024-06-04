Британия и Латвия объявили первый тендер на производство FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия объявили первый тендер для западных компаний на производство и поставку FPV-дронов украинской армии. Кандидаты должны податься на конкурс до 28 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее объявление британского оборонного ведомства.

В объявлении говорится, что этот конкурс имеет целью найти поставщиков, которые смогут "производить дроны в больших масштабах и по доступной цене, используя мощности западной промышленности".

Принять участие может любая западная оборонная компания стран, которые входят в контактную группу в формате "Рамштайн".

Первый тендер продлится до 28 июня. После чего представители стран Коалиции дронов, которую ожидают Великобритания и Латвия, отберут компании, которые получат заказ на поставку дронов в Украину.

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В Минобороны Великобритании добавляют, что в течение 2024 года будут объявлены следующие подобные тендеры с учетом опыта первого.

Напомним, что в Коалицию дронов входят, кроме упомянутых Британии и Латвии, также Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция, Эстония. Коалиция функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, что ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщал, что в текущем году Латвия намерена инвестировать 20 млн евро в коалицию беспилотников в поддержку Украины. Такую же сумму страна направит на усиление собственной армии дронов.

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