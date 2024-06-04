Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича. Среди них Азаров, Пшонка и другие

Ряд бывших соратников беглого экс-президента и предателя Виктора Януковича попали под санкции Канады. Среди них есть Николай Азаров, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник и другие.

Об этом говорится на сайте канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство в Канаде считает, что ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису.

В связи с этим, Канада внесла в санкционные списки ряд экс-чиновников времен президентства Януковича. Под ограничения попали 10 человек:

Николай Азаров;

Алексей Азаров;

Раиса Богатырева;

Андрей Клюев;

Сергей Курченко;

Виктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитрий Табачник;

Александр Якименко;

Виталий Захарченко.

Ко всем вышеупомянутым правительство Канады применит специальные экономические меры.

Ранее власти Канады добавили в санкционные списки двух физических и шесть юридических лиц РФ, которые причастны к поставкам оружия, в частности, баллистических ракет из Северной Кореи.

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