Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича. Среди них Азаров, Пшонка и другие
Ряд бывших соратников беглого экс-президента и предателя Виктора Януковича попали под санкции Канады. Среди них есть Николай Азаров, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник и другие.
Об этом говорится на сайте канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правительство в Канаде считает, что ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису.
В связи с этим, Канада внесла в санкционные списки ряд экс-чиновников времен президентства Януковича. Под ограничения попали 10 человек:
- Николай Азаров;
- Алексей Азаров;
- Раиса Богатырева;
- Андрей Клюев;
- Сергей Курченко;
- Виктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- Дмитрий Табачник;
- Александр Якименко;
- Виталий Захарченко.
Ко всем вышеупомянутым правительство Канады применит специальные экономические меры.
Ранее власти Канады добавили в санкционные списки двух физических и шесть юридических лиц РФ, которые причастны к поставкам оружия, в частности, баллистических ракет из Северной Кореи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І цілого десятка люстрованих, що блаЗЄнський пристроїв у владу на найвищі посади?
Треба проти цих. А не проти "азарова". Бо йому точно наср@ти на ці "санкції".
єрмака,татарова,гетьманцева..
Але якби Канада допомогла Україні технікою, то було б добре як Україні, так і канадській економіці.
Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.
Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.