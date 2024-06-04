Канада запровадила санкції проти колишніх соратників Януковича. Серед них Азаров, Пшонка та інші
Низка колишніх соратників експрезидента-втікача та зрадника Віктора Януковича потрапили під санкції Канади. Серед них є Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник та інші.
Про це йдеться на сайті канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що уряд у Канаді вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.
У зв'язку з цим, Канада внесла до санкційних списків низку експосадовців часів президентства Януковича. Під обмеження потрапили 10 осіб:
- Микола Азаров;
- Олексій Азаров;
- Раїса Богатирьова;
- Андрій Клюєв;
- Сергій Курченко;
- Віктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- Дмитро Табачник;
- Олександр Якименко;
- Віталій Захарченко.
До всіх вищезгаданих уряд Канади застосує спеціальні економічні заходи.
Раніше влада Канади додала до санкційних списків двох фізичних та шість юридичних осіб РФ, які причетні до постачання зброї, зокрема, балістичних ракет з Північної Кореї.
Будь ласка, зачекайте...
І цілого десятка люстрованих, що блаЗЄнський пристроїв у владу на найвищі посади?
Треба проти цих. А не проти "азарова". Бо йому точно наср@ти на ці "санкції".
єрмака,татарова,гетьманцева..
Але якби Канада допомогла Україні технікою, то було б добре як Україні, так і канадській економіці.
Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.
Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.