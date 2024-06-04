Канада запровадила санкції проти колишніх соратників Януковича. Серед них Азаров, Пшонка та інші

Низка колишніх соратників експрезидента-втікача та зрадника Віктора Януковича потрапили під санкції Канади. Серед них є Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник та інші.

Про це йдеться на сайті канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд у Канаді вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

У зв'язку з цим, Канада внесла до санкційних списків низку експосадовців часів президентства Януковича. Під обмеження потрапили 10 осіб:

Микола Азаров;

Олексій Азаров;

Раїса Богатирьова;

Андрій Клюєв;

Сергій Курченко;

Віктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитро Табачник;

Олександр Якименко;

Віталій Захарченко.

До всіх вищезгаданих уряд Канади застосує спеціальні економічні заходи.

Раніше влада Канади додала до санкційних списків двох фізичних та шість юридичних осіб РФ, які причетні до постачання зброї, зокрема, балістичних ракет з Північної Кореї.

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