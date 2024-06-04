Австрия поддерживает лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе
Австрия поддержала призыв Бельгии начать процедуру лишения Венгрии права голоса в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш общий Союз", - заявил представитель Министерства иностранных дел Австрии . Он отметил, что это особенно актуально для будущего председательства в ЕС.
"Исходя из этого, мы поддерживаем строгое продолжение процедуры по статье 7 в отношении Венгрии", - подчеркнул представитель.
Напоминаем, Бельгия предложила странам-членам Европейского Союза лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе на основании статьи 7 Договора о ЕС.
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Механізм є. А Орбан - вже "на зубах скрипить" в дуже багатьох.
Якщо реально Мадяр на виборах 9 червня набере очікувані 20-25 відсотків голосів - Орбана дуже переконливо попросять схаменутись. А якщо Мадяр програє, то 7 статтю договору можуть і застосувати. Вперше.
Задовбав.
Так же розповідали наші старші люди і про події Другої СВ, коли мадяри прийшли у наші Карпати за спиною у німців. Мадяри лише грабували і знущалися з мирного населення, чим викликали невдоволення у німецької адміністрації, до яких населення Галичини ставилося прихильно. Німці такого не робили. Так ця мадярська гопота вела себе, поки у наших Карпатах не з"явилися підрозділи УПА і дали їм п-ди. Після того, розповідали мої односельчани - мадярів там не стало: німці перекинули їх кудись на інші ділянки, в-основному для каральних акцій. Мадяри - то не вояки і ніколи ними не були, тільки "хоробро" скавчали з-за чужих спин. Теперішній час - не виключення, а ще гірше. І закінчиться для них х-во...
Цікаво, скільки Угорщина протягне на кацапському сухпаї...
Тож якщо судити за танцями, то угри зовсім не азіати.