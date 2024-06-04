Австрия поддерживает лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Австрия поддержала призыв Бельгии начать процедуру лишения Венгрии права голоса в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш общий Союз", - заявил представитель Министерства иностранных дел Австрии . Он отметил, что это особенно актуально для будущего председательства в ЕС.

"Исходя из этого, мы поддерживаем строгое продолжение процедуры по статье 7 в отношении Венгрии", - подчеркнул представитель.

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Напоминаем, Бельгия предложила странам-членам Европейского Союза лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе на основании статьи 7 Договора о ЕС.