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Австрія (937) Бельгія (381) Угорщина (2151) Євросоюз (12775)

Австрія підтримує позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі

орбан

Австрія підтримала заклик Бельгії розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на POLITICO.

"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив речник Міністерства закордонних справ Австрії. Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.

"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив представник.

Також читайте: Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну

Нагадуємо, Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі  на підставі статті 7 Договору про ЄС.

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Топ коментарі
+22
З такими підорами як головний ***** і з членства в ЄС треба ви3,14здити!
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04.06.2024 17:37
+20
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04.06.2024 17:37
+15
Здається, Орбана таки прищучать.
Задовбав.
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04.06.2024 17:45
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Правила форума Рада форумчан
З такими підорами як головний ***** і з членства в ЄС треба ви3,14здити!
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04.06.2024 17:37 Відповісти
Орбан рулить Євросоюзом ...а Єрмак фронтами України

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k&t=15s
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04.06.2024 19:02 Відповісти
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04.06.2024 17:37 Відповісти
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04.06.2024 17:37 Відповісти
Тема форуму стосується цього питання?
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04.06.2024 17:54 Відповісти
Ви впевнені, що потрапили саме туди, куди треба?
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04.06.2024 19:09 Відповісти
кумедно те саме що австріякі теж дуже ********** @уйловскіе філкі
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04.06.2024 17:41 Відповісти
Бо все це -- вистава. Ніхто не збирається позбавляти Мадярщину права голосу.
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04.06.2024 17:47 Відповісти
якщо мадярщина буде продовжувати блокувати допомогу Україні - буде позбавлена права голосу. Довийо.
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04.06.2024 17:49 Відповісти
Про Великобританію теж думали "та бавляться, як то так - вийти з ЄС, чи дурні вони, бо ж з бюджету ЄС отримують більше, ніж туди платять". Аж ось - брексіт вже історія.

Механізм є. А Орбан - вже "на зубах скрипить" в дуже багатьох.

Якщо реально Мадяр на виборах 9 червня набере очікувані 20-25 відсотків голосів - Орбана дуже переконливо попросять схаменутись. А якщо Мадяр програє, то 7 статтю договору можуть і застосувати. Вперше.
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04.06.2024 18:57 Відповісти
Жив був пес
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04.06.2024 17:42 Відповісти
Є гарна приказка: "Сраці слова не давали" - тут вона дуже доречна! Ще б припинили ти уральським бидлозайдам кошти виділяти - було б взагалі чудово!
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04.06.2024 17:42 Відповісти
Там як раз на підході черговий транш *******..могли б заблокувати..
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04.06.2024 18:12 Відповісти
фіцо ******* підтримати не зможе так як поки що підстрелений.
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04.06.2024 17:44 Відповісти
27 країн НАТО і їх безпорадність проти однієї проросійської Угорщини на лице.
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04.06.2024 17:44 Відповісти
Взагалі з Угорщиною 32 країни НАТО.
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04.06.2024 17:48 Відповісти
Здається, Орбана таки прищучать.
Задовбав.
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04.06.2024 17:45 Відповісти
а як же, австро угорська імперія?
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04.06.2024 17:46 Відповісти
Ви не розумієте шо відбувається - австрійці почекали поки страва вистигне ( була собі Австрійська імперія а тутка імперцям яким не пофартило і вони стали колонією вирішили повстати - так і зявилося зайве слово в назві Австрійської імперії ).
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04.06.2024 17:53 Відповісти
треба почитати. ніфіга не знаю, про цих циган з балатону.
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04.06.2024 18:08 Відповісти
Австро-угорська вона називалася вельми умовно. Домінувала Австрія, німецька мова, німецька військова доктрина, німецька культура.. Наші старші люди (гуцули) коли служили в австро-угорській армії підчас Першої СВ, свого часу коли Галичина була у складі цієї імперії (у нас так і казали - "за Австрії"), розповідали, що з угорськими солдатами і офіцерами ніхто за стола не сідав. Мадяри вели себе пихато і зневажали представників інших народів. Зате в боях завжди або здавалися, або втікали.
Так же розповідали наші старші люди і про події Другої СВ, коли мадяри прийшли у наші Карпати за спиною у німців. Мадяри лише грабували і знущалися з мирного населення, чим викликали невдоволення у німецької адміністрації, до яких населення Галичини ставилося прихильно. Німці такого не робили. Так ця мадярська гопота вела себе, поки у наших Карпатах не з"явилися підрозділи УПА і дали їм п-ди. Після того, розповідали мої односельчани - мадярів там не стало: німці перекинули їх кудись на інші ділянки, в-основному для каральних акцій. Мадяри - то не вояки і ніколи ними не були, тільки "хоробро" скавчали з-за чужих спин. Теперішній час - не виключення, а ще гірше. І закінчиться для них х-во...
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04.06.2024 18:41 Відповісти
Це як каЦапи і бульбаши !!!
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04.06.2024 18:51 Відповісти
від кого, від кого, так це точно не від австрійців можна було очікувати подібну заяву. хм, приємно вразили. )
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04.06.2024 17:46 Відповісти
Ви не розумієте шо відбувається - австрійці почекали поки страва вистигне ( була собі Австрійська імперія а тутка імперцям яким не пофартило і вони стали колонією вирішили повстати - так і зявилося зайве слово в назві Австрійської імперії ).
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04.06.2024 17:54 Відповісти
Не "відбувається", а відбувалось бог зна коли
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04.06.2024 17:58 Відповісти
Шановна дописувачко будьте такі ласкаві перечитайте мій комент ше раз .
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04.06.2024 18:01 Відповісти
ви це до того, що в часи імперії австріяки не долюблювали мадярів? )
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04.06.2024 18:11 Відповісти
А кому сподобається коли назву імперії яку ти створював якісь лузери які втратили свою імперію заставили називати по іншому - то австрійці створювали Австрійську імперію а не угорці ( якшо шо я ненавиджу імперії в реальному житті - а в іграх в мене Рим завоював територію аж до Китаю).
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04.06.2024 18:19 Відповісти
Ну це вже воообще ...Австрія відмовилася від угорського памперсу? дорослішає ...
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04.06.2024 17:47 Відповісти
А може їм краще буде на "істєрічєской родінкє" - "Державна мова - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угорська , яка є найуживанішою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 уральською мовою у світі й однією з небагатьох не-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейських мов , які широко вживаються в Європіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9]". Ще щось і гавкають, уральські дворняги ((( За людей себе вважають, угри лупоглазі (((
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04.06.2024 17:48 Відповісти
Взяли і образили естонців фінів і частину населення Швеції і Норвегії саамів - вони теж фіно- угорці.
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04.06.2024 17:58 Відповісти
Де я згадав фіно-угорські народи? Я згадав лише уральських циган, котрі, чомусь, від рідних бярьозок поплентались до Європи ))) До речі, можете порівняти рівень розвитку та життя тих самих саамів на Кольському півострові - вони там також "живуть" (якщо то можна назвати життям).
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04.06.2024 18:03 Відповісти
Про припленталися ліпше не починайте - трипільці також припленталися до нас ,правда не від берізок а від фінікових пальм - території ********* Іраку і навколишніх до Іраку країн, ну і ймовірність шо деякі предки ваші прийшли з Монголії і прилеглих країн не нульова - українці перемішувалися з кочівниками з Великого Степу ( такшо киримли і турки і туркмени і казахи також наші родичі - як і ірландці і шотландці бо кельти тутка тоже жили ну на території ******** України ).
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04.06.2024 18:10 Відповісти
Я нічого і не маю проти переміщування та змішування народів незалежно від кольору шкіри та території. Просто це реально БИДЛО циганське, котре само випрошує гроші в ЄС і блокує всі рішення - територія проживання цього бидла рівна 3-4-м областям України, а воні на весь світ (((
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04.06.2024 18:24 Відповісти
А Ви не помітили, що у всіх народів є якісь корінні предки, а в українців нема. Все що було на території України - зайшле. А до зайшлих нікого не було. Пустеля... Мабуть, і динозаври були зайшлими, з Сибіру. Отаку історію нам написали свинособаки, а українці схавали...
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04.06.2024 20:08 Відповісти
Ви не праві від слова зовсім - єдиний етнос який гарантовано може сказати шо вони були перші то маорі з Нової Зеландії ( поки там не знайдено слідів інших людей - і швидше не знайдуть тому шо до Зеландію дуже важко добиратись якшо ти не вмієш плавати по морям ). Крім того люди зявилися в Африці і на всіх інших континентах вони якби зайди - такшо 99 % людей то є зайди. Ви також не враховуєте факт того шо територія України то є перехрестя між Азією і Європою - на Півночі холодно і болота на Півдні Чорне озеро ( морем воно стало десь 8тисяч років тому ) відповідно через нашу територію відбувалися міграції . Крім того ваше негодування шо ми не настіко древні трохи дурнувате якби - це те саме шо старий пердун буде качати права перед молодиком років двадцяти шо в нього більше прав бо він старший , я це веду до того шо скіко би нашому етносу не було би років наша історія наша культура все наше то є наше - і свого не тре віддавати і чужого насильством забирати не тре ( а чогось повчитися можна - це ніколи не помішає дізнатися шось нове а якшо на основі цього вдасться створити шось нове це взагалі чудово це може збагатити обох і учня і вчителя ).
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04.06.2024 21:57 Відповісти
З Орбаном Угорщина дострибається до *****!
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04.06.2024 17:49 Відповісти
Мрія про Велику Угорщину, завжди закінчується черговим "скукоджуванням" на мапі.
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04.06.2024 18:16 Відповісти
Та якось орбанівська Угорщина з кацапським **** у роті та рукою, простягнутою до грошей ЄС, не дуже нагадує велику.
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04.06.2024 18:22 Відповісти
Мрія / мечта)
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04.06.2024 18:31 Відповісти
Та там і так три українські області за територією )))
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04.06.2024 18:53 Відповісти
Значить є ще куди зменшуватись). Бо мріяти не перестали.
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04.06.2024 19:08 Відповісти
Віктор Орбаннед vs Віктор Орбан? Круто! Його треба звати Віктор Орбан-нет!
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04.06.2024 17:55 Відповісти
Польські "фермери" перекриють кордон з Україною на знак солідарності з Орбаном
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04.06.2024 18:03 Відповісти
Походу кто-то до3,14зделся
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04.06.2024 18:16 Відповісти
"Льод тронулся, господа прісяжньіє..."

Цікаво, скільки Угорщина протягне на кацапському сухпаї...
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04.06.2024 18:20 Відповісти
На сухпаї не знаю, а на куї недовго...
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04.06.2024 18:25 Відповісти
Неначе всі забули, що Угорщину вигадав Австрійський генштаб в 1919 році...
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04.06.2024 18:24 Відповісти
Чекаємо заяви інших невдоволених угорщиною, загальний хейт уйобікам буде дуже корисним.
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04.06.2024 18:24 Відповісти
А для того щоб ******* від голосування відсторонити, теж треба одноголосна згода?
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04.06.2024 18:26 Відповісти
Здається, за статтею 7 треба набрати 2/3 голосів.
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04.06.2024 18:28 Відповісти
Ні, тільки повний консенсус !
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04.06.2024 18:55 Відповісти
тоді 0 варіантів. Словаки не дадуть
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04.06.2024 23:01 Відповісти
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04.06.2024 18:55 Відповісти
вангую 6 фігуру. Треба домалювати Україну
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04.06.2024 23:03 Відповісти
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04.06.2024 19:10 Відповісти
Підтримую
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04.06.2024 19:44 Відповісти
Угорщині в тайожному союзі саме то.
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04.06.2024 20:05 Відповісти
А це називається - *********** мадяри….
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04.06.2024 20:08 Відповісти
Щоб зрозуміти, хто такі мадяри, гляньте на їхній https://www.youtube.com/watch?v=Iwf0Z2smmec народний танець.
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04.06.2024 20:14 Відповісти
скажімо так. угри закрасили своєю зверхністю місцеві народи. і мова то венгерська а пісні, танці і генетика позичена у навколишніх народів. Це вже давно не хансі-мансі. І танці їх більше схожі на сусідські. є елементи румунських, молдовських та гуцульських танців. Є і циганські прихлопування долонями по халявах, але може то грецькі чи ще якогось балканського народу. Бо бачив у багатьох, в тому числі і в італійців. але можливо то були італійські цигани. Бо дуже схожі.
Тож якщо судити за танцями, то угри зовсім не азіати.
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04.06.2024 22:18 Відповісти
Вся ЄС підтримує, вся Україна підтримує!!! Питання закрите!!!
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04.06.2024 21:53 Відповісти
 
 