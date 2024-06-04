Австрія підтримує позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі
Австрія підтримала заклик Бельгії розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на POLITICO.
"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив речник Міністерства закордонних справ Австрії. Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.
"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив представник.
Нагадуємо, Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі на підставі статті 7 Договору про ЄС.
Топ коментарі
+22 Грицько Злий
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+20 Kiev_Kiev_777
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+15 Colt
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Механізм є. А Орбан - вже "на зубах скрипить" в дуже багатьох.
Якщо реально Мадяр на виборах 9 червня набере очікувані 20-25 відсотків голосів - Орбана дуже переконливо попросять схаменутись. А якщо Мадяр програє, то 7 статтю договору можуть і застосувати. Вперше.
Задовбав.
Так же розповідали наші старші люди і про події Другої СВ, коли мадяри прийшли у наші Карпати за спиною у німців. Мадяри лише грабували і знущалися з мирного населення, чим викликали невдоволення у німецької адміністрації, до яких населення Галичини ставилося прихильно. Німці такого не робили. Так ця мадярська гопота вела себе, поки у наших Карпатах не з"явилися підрозділи УПА і дали їм п-ди. Після того, розповідали мої односельчани - мадярів там не стало: німці перекинули їх кудись на інші ділянки, в-основному для каральних акцій. Мадяри - то не вояки і ніколи ними не були, тільки "хоробро" скавчали з-за чужих спин. Теперішній час - не виключення, а ще гірше. І закінчиться для них х-во...
Цікаво, скільки Угорщина протягне на кацапському сухпаї...
Тож якщо судити за танцями, то угри зовсім не азіати.