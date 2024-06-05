Украина национализировала имущество предателя Балицкого более чем на 120 млн грн

По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью - жену, сына и отца.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Среди изъятых активов - киевская компания, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области.

Как отмечается, речь идет о 5 легких самолетов, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.

Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них - местная телерадиокомпания, работающая на агрессора.

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"Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн грн", - сообщили в СБУ.

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Дело предателя Евгения Балицкого

Евгений Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, который после полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины был назначен так называемым "губернатором Запорожской области".

На своей "должности" он активно сотрудничает с Россией, в частности, занимался организацией так называемого референдума о присоединении Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодня курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из их домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду.

Как сообщалось, Министерство юстиции подало иск о конфискации имущества Балицкого и его родственников в начале апреля.

По данным министерства, его отец, Виталий Балицкий, предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им предприятий вооруженным силам РФ с целью изготовления и ремонта их вооружения. В свою очередь, сын Балицкого, Александр, вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует в войне на стороне РФ против Вооруженных сил Украины.

В Украине Балицкого приговорили к 15 годам тюрьмы. Предатель признан виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

23 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы предателя и главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, его отца и сына.