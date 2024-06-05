Україна націоналізувала майно зрадника Балицького на понад 120 млн грн

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького. Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Як зазначається, ідеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

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"Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн", - повідомили в СБУ.

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Справа зрадника Євгена Балицького

Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим "губернатором Запорізької області".

На своїй "посаді" він активно співпрацює з Росією, зокрема, займався організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконним продажем їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію майна Балицького та його родичів на початку квітня.

За даними міністерства, його батько – Віталій Балицький – надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння. Своєю чергою син Балицького Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь у війні на боці РФ проти Збройних сил України.

В Україні Балицького засудили до 15 років тюрми. Зрадника визнано винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

23 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи зрадника та голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького і його батька й сина.