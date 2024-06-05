Все освобожденные из плена, независимо от даты обмена, могут уволиться с военной службы, - МВД
Все военнослужащие, которых освободили из плена, могут уволиться с военной службы, независимо от даты обмена.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен:
Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Нацгвардия отменила возможность освобождения военных, прошедших плен, что противоречит закону о мобилизации.
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Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???