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Все освобожденные из плена, независимо от даты обмена, могут уволиться с военной службы, - МВД

Визволені військовополонені зможуть звільнитися зі служби незалежно віддати обміну

Все военнослужащие, которых освободили из плена, могут уволиться с военной службы, независимо от даты обмена.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен:

Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Нацгвардия отменила возможность освобождения военных, прошедших плен, что противоречит закону о мобилизации.

Смотрите: Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

военнопленные (1070) МВД (9318) военнослужащие (6137) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+8
Стісняюсь спитать: а згідно якого закону Нацгвардія має право тлумачити Закон?
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05.06.2024 15:49
+5
Ще почитай що таке репатріація.
Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
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05.06.2024 16:43
+4
Уявляю таку картину. ТЦК ловить "клієнта", котрий по скороченій процедурі потрапляє на передок. В перший же день потрапляє спочатку в полон, а потім завдяки неймовірному везінню - на обмін.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???
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05.06.2024 16:11
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Стісняюсь спитать: а згідно якого закону Нацгвардія має право тлумачити Закон?
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05.06.2024 15:49 Ответить
Закон і Нацгвардія - це несумісні поняття, хоча слово "закон" в її девізі.
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05.06.2024 16:37 Ответить
Стісняйся далі. А вони тлумачать))) тре їх далі п...ти . Ьо далі буде пізно....
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05.06.2024 20:40 Ответить
Це з якого дива? В полоні - не мед. Але звільняти потрібно виключно за рішенням ВЛК
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05.06.2024 15:57 Ответить
За міжнародним правом обміняні військовополонені можуть не воювати після обміну
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05.06.2024 16:09 Ответить
Нема такого ні в якому "міжнародному" праві.
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05.06.2024 16:15 Ответить
Стаття 117 Женевської конвенції "Жодна репатрійована особа не може бути використана на дійсній військовій службі"
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05.06.2024 16:34 Ответить
Ще почитай що таке репатріація.
Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
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05.06.2024 16:43 Ответить
Дуже зручно казати "це війна" або "вона не оголошена, тому закони війни не діють"в залежності від вигоди поточного моменту, так?
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05.06.2024 17:11 Ответить
Ну звільняться, а потім за ними тцкуни будуть гонитися.
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05.06.2024 16:05 Ответить
Уявляю таку картину. ТЦК ловить "клієнта", котрий по скороченій процедурі потрапляє на передок. В перший же день потрапляє спочатку в полон, а потім завдяки неймовірному везінню - на обмін.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???
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05.06.2024 16:11 Ответить
Але спочатку обновти дані в ТЦК, де одразу випишуть новий військовий і знову на фронт. А якщо ні - то приступ епілепсії і в морг.
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05.06.2024 17:15 Ответить
Тобто, всім тим, хто не здався й загинув, медаль посмертно. А хто здався - демобілізація?
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05.06.2024 19:10 Ответить
Цікаво а це в їх юрисдикції? Чи це ми так, п..ти? Хто ви і що щоб таке вирішувати? Придуркиїйбо...
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05.06.2024 20:38 Ответить
 
 