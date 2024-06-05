Усі визволені з полону, незалежно від дати обміну, можуть звільнитися з військової служби, - МВС

Усі військовослужбовці, яких визволили із полону, можуть звільнитися з військової служби, незалежно від дати обміну.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон:



Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Нацгвардія скасувала можливість звільнення військових, які пройшли полон, що суперечить закону про мобілізацію.

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