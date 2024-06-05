Усі визволені з полону, незалежно від дати обміну, можуть звільнитися з військової служби, - МВС
Усі військовослужбовці, яких визволили із полону, можуть звільнитися з військової служби, незалежно від дати обміну.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон:
Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Нацгвардія скасувала можливість звільнення військових, які пройшли полон, що суперечить закону про мобілізацію.
Топ коментарі
+8 Pan Kotskyi
показати весь коментар05.06.2024 15:49
+5 Andrew Moon
показати весь коментар05.06.2024 16:43
+4 Ярослав Кийко
показати весь коментар05.06.2024 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???