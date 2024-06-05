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Усі визволені з полону, незалежно від дати обміну, можуть звільнитися з військової служби, - МВС

Визволені військовополонені зможуть звільнитися зі служби незалежно віддати обміну

Усі військовослужбовці, яких визволили із полону, можуть звільнитися з військової служби, незалежно від дати обміну.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон:

Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Нацгвардія скасувала можливість звільнення військових, які пройшли полон, що суперечить закону про мобілізацію.

Читайте: Розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

військовополонені (936) МВС (3501) військовослужбовці (4756) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+8
Стісняюсь спитать: а згідно якого закону Нацгвардія має право тлумачити Закон?
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05.06.2024 15:49
+5
Ще почитай що таке репатріація.
Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
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05.06.2024 16:43
+4
Уявляю таку картину. ТЦК ловить "клієнта", котрий по скороченій процедурі потрапляє на передок. В перший же день потрапляє спочатку в полон, а потім завдяки неймовірному везінню - на обмін.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???
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05.06.2024 16:11
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Стісняюсь спитать: а згідно якого закону Нацгвардія має право тлумачити Закон?
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05.06.2024 15:49 Відповісти
Закон і Нацгвардія - це несумісні поняття, хоча слово "закон" в її девізі.
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05.06.2024 16:37 Відповісти
Стісняйся далі. А вони тлумачать))) тре їх далі п...ти . Ьо далі буде пізно....
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05.06.2024 20:40 Відповісти
Це з якого дива? В полоні - не мед. Але звільняти потрібно виключно за рішенням ВЛК
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05.06.2024 15:57 Відповісти
За міжнародним правом обміняні військовополонені можуть не воювати після обміну
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05.06.2024 16:09 Відповісти
Нема такого ні в якому "міжнародному" праві.
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05.06.2024 16:15 Відповісти
Стаття 117 Женевської конвенції "Жодна репатрійована особа не може бути використана на дійсній військовій службі"
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05.06.2024 16:34 Відповісти
Ще почитай що таке репатріація.
Обмін полоненими між воюючими державами взагалі не передбачається до завершення бойових дій. Не кажучи що війна неоголошена. По суті це обмін заручників.
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05.06.2024 16:43 Відповісти
Дуже зручно казати "це війна" або "вона не оголошена, тому закони війни не діють"в залежності від вигоди поточного моменту, так?
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05.06.2024 17:11 Відповісти
Ну звільняться, а потім за ними тцкуни будуть гонитися.
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05.06.2024 16:05 Відповісти
Уявляю таку картину. ТЦК ловить "клієнта", котрий по скороченій процедурі потрапляє на передок. В перший же день потрапляє спочатку в полон, а потім завдяки неймовірному везінню - на обмін.
Через тиждень тцк-шник зустрічає свого колишнього "клієнта" і що???
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05.06.2024 16:11 Відповісти
Але спочатку обновти дані в ТЦК, де одразу випишуть новий військовий і знову на фронт. А якщо ні - то приступ епілепсії і в морг.
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05.06.2024 17:15 Відповісти
Тобто, всім тим, хто не здався й загинув, медаль посмертно. А хто здався - демобілізація?
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05.06.2024 19:10 Відповісти
Цікаво а це в їх юрисдикції? Чи це ми так, п..ти? Хто ви і що щоб таке вирішувати? Придуркиїйбо...
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05.06.2024 20:38 Відповісти
 
 