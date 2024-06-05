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Германия не будет отправлять своих военных в Украину, - Писториус

Пісторіус виключив відправку німецьких військових до України

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку немецких военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, проинформировано ли правительство ФРГ о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки германских военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы - нет и нет".

Читайте: Германия будет рассматривать вопрос разрешения бить по РФ ее оружием, - Писториус

Автор: 

Германия (6955) Писториус Борис (207)


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Топ комментарии
+4
А нахіба про це веращати кожного тижня?
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05.06.2024 16:41
+3
Тоді путін відправить своїх у Німетчину
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05.06.2024 16:58
+2
Сігнал ***** шо роби шо хочеш вовік в тій Україні.
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05.06.2024 16:43
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Може французи рішаться - чи теж тільки аби побалакати
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05.06.2024 16:35 Ответить
Та воно їм треба ..до них все рівно ніхто не лізтиме під ядерну парасольку це тільки ідіоти позбавляються за дарма своєї ядерної зброї
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05.06.2024 17:46 Ответить
А нахіба про це веращати кожного тижня?
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05.06.2024 16:41 Ответить
Сігнал ***** шо роби шо хочеш вовік в тій Україні.
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05.06.2024 16:43 Ответить
Та не треба військових - просто ракети якнайбільшої дальності.
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05.06.2024 16:45 Ответить
Ніхто не просить, ніхто не надіявся, - але хлопці вперто через день повторюють що вони ні-ні.
Це вже схоже на якусь мозкову інфекцію...
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05.06.2024 16:49 Ответить
EU parliament elections are in just 3 days. The far-right, including Germany's AfD whose representative asked the question, are widely expected to increase the number of seats they hold by a big margin. The prospects of sending troops or even advisors to Ukraine causes fear and gives more votes to parties like AfD, RN, Lega, Vox, etc. That's why they keep asking the question, and the incumbents keep saying no
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05.06.2024 17:45 Ответить
Тоді путін відправить своїх у Німетчину
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05.06.2024 16:58 Ответить
Та в себе вже чекайте на кацапських військових!!! Вам же без натяків сказали!!!
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05.06.2024 17:05 Ответить
В казочки віриш
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05.06.2024 17:44 Ответить
а придется....
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05.06.2024 20:43 Ответить
 
 