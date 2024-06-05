Германия не будет отправлять своих военных в Украину, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку немецких военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, проинформировано ли правительство ФРГ о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки германских военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы - нет и нет".

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