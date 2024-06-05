Германия не будет отправлять своих военных в Украину, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку немецких военных в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, проинформировано ли правительство ФРГ о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки германских военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы - нет и нет".
Топ комментарии
+4 Папєрєднік
показать весь комментарий05.06.2024 16:41
+3 Kan Kan #518965
показать весь комментарий05.06.2024 16:58
+2 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий05.06.2024 16:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це вже схоже на якусь мозкову інфекцію...