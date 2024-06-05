Німеччина не відправлятиме своїх військових до України, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив відправку німецьких військових до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".

Читайте: Пісторіус пояснив пом’якшення заборони на удари німецькою зброєю по РФ: "Ми адаптувалися до ситуації"