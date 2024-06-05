Німеччина не відправлятиме своїх військових до України, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив відправку німецьких військових до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".
Топ коментарі
+4 Папєрєднік
показати весь коментар05.06.2024 16:41
+3 Kan Kan #518965
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+2 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар05.06.2024 16:43
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