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Німеччина не відправлятиме своїх військових до України, - Пісторіус

Пісторіус виключив відправку німецьких військових до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив відправку німецьких військових до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".

Читайте: Пісторіус пояснив пом’якшення заборони на удари німецькою зброєю по РФ: "Ми адаптувалися до ситуації"

Автор: 

Німеччина (7361) Пісторіус Борис (255)


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Топ коментарі
+4
А нахіба про це веращати кожного тижня?
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05.06.2024 16:41
+3
Тоді путін відправить своїх у Німетчину
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05.06.2024 16:58
+2
Сігнал ***** шо роби шо хочеш вовік в тій Україні.
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05.06.2024 16:43
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Може французи рішаться - чи теж тільки аби побалакати
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05.06.2024 16:35 Відповісти
Та воно їм треба ..до них все рівно ніхто не лізтиме під ядерну парасольку це тільки ідіоти позбавляються за дарма своєї ядерної зброї
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05.06.2024 17:46 Відповісти
А нахіба про це веращати кожного тижня?
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05.06.2024 16:41 Відповісти
Сігнал ***** шо роби шо хочеш вовік в тій Україні.
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05.06.2024 16:43 Відповісти
Та не треба військових - просто ракети якнайбільшої дальності.
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05.06.2024 16:45 Відповісти
Ніхто не просить, ніхто не надіявся, - але хлопці вперто через день повторюють що вони ні-ні.
Це вже схоже на якусь мозкову інфекцію...
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05.06.2024 16:49 Відповісти
EU parliament elections are in just 3 days. The far-right, including Germany's AfD whose representative asked the question, are widely expected to increase the number of seats they hold by a big margin. The prospects of sending troops or even advisors to Ukraine causes fear and gives more votes to parties like AfD, RN, Lega, Vox, etc. That's why they keep asking the question, and the incumbents keep saying no
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05.06.2024 17:45 Відповісти
Тоді путін відправить своїх у Німетчину
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Та в себе вже чекайте на кацапських військових!!! Вам же без натяків сказали!!!
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05.06.2024 17:05 Відповісти
В казочки віриш
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05.06.2024 17:44 Відповісти
а придется....
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05.06.2024 20:43 Відповісти
 
 