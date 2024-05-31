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Пісторіус пояснив пом’якшення заборони на удари німецькою зброєю по РФ: "Ми адаптувалися до ситуації"

Міністр оборони Німеччини Пісторіус

Рішення Німеччини дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об’єктів в Росії є наслідком стратегічного пристосування до мінливої ситуації.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав під час візиту до Молдови 31 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.

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"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.

Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.

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"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Автор: 

зброя (7461) Пісторіус Борис (255)


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Хлопці, ви "адаптувались" б ще швидше, якби ***...ло десь у вас, хоча не факт. А Україна то таке...
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31.05.2024 21:36 Відповісти
Німці _ мєтєори, Спасибі хоча б тепер.
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31.05.2024 21:41 Відповісти
це вони "адаптувались" !!! до чого, мля ? до обстрілів Харкова ?

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31.05.2024 22:38 Відповісти
тобто вони отримали від інших "партнерів" звіздюлів-і швидко адаптувалися
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31.05.2024 21:47 Відповісти
Шановні обурені співвітчизники, можна зрозуміти, до чого тут взагалі німці??? Чим вони перед нами завинили, чи що вони нам зобов"язані??? Німці через їхню газету Більд попереджали нас ще восени 2021 що кацапи підуть широкомасштабною війною та навіть публікували мапу зі стрілочками наступу і все це потім ми побачили в реалі під час "шашличков" 24.02.2022. Не німці нам обрали оте жалюгідне ватне неподобство, яке на всі попередження німців, англійців, США, франзузів щодо початку наступу, кидало через губу "ета Запад всьо нагнєтаєт, а наша економіка із-за етава страдаєт", "мєжду еканомікой і патріатізмом нада вибрать еканоміку"... Це все Шольц варнякав чи Пісторіус з Бербок? Чи може все-таки ЗЕлупа зі своїми слугами? Німеччина доречі ділить перше місце за рівнем військової допомоги Україні, тож треба уподоблятися бикуватому невдячному квартальному хамлу, бо можемо взагалі залишитися сам на сам з кацапами та з їхніми "слугами".
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31.05.2024 21:56 Відповісти
Є ще багато етапів адаптування, чим швидше ви їх пройдете, тим швидше закінчиться росія і ваші проблеми пов'язані з нею. На додачу, в дусі європейських цінностей, ви збережете чимало українських життів та інфраструктури, тому не тягніть з адаптуванням, давайте, все, що можете. Як показала практика, і як це не парадоксально, та ви все одно не зможете це використати краще за наших військових. )
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31.05.2024 22:32 Відповісти
я знаю, що часто тих, хто пристосовується, називають "пристосуванцями". Майже завжди це слово несе негативну коннотацію. Думаю, що для вживання у міжнародній дипломатії пора вже ввести більш дипломатичний термін "адаптуванці".
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01.06.2024 05:57 Відповісти
 
 