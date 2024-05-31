Пісторіус пояснив пом’якшення заборони на удари німецькою зброєю по РФ: "Ми адаптувалися до ситуації"

Рішення Німеччини дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об’єктів в Росії є наслідком стратегічного пристосування до мінливої ситуації.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав під час візиту до Молдови 31 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.

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"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.

Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.

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"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.