Пісторіус пояснив пом’якшення заборони на удари німецькою зброєю по РФ: "Ми адаптувалися до ситуації"
Рішення Німеччини дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об’єктів в Росії є наслідком стратегічного пристосування до мінливої ситуації.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав під час візиту до Молдови 31 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.
"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.
Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.
"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
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