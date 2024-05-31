Писториус объяснил смягчение запрета на удары немецким оружием по РФ: "Мы адаптировались к ситуации"
Решение Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России является следствием стратегической адаптации к меняющейся ситуации.
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время визита в Молдову 31 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.
"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", - сказал он на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым.
В то же время, отметил Писториус, Германия не будет возобновлять дискуссии о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что эти дискуссии снова будут касаться оружия с дальностью поражения в несколько сотен километров.
"И этот предел остается неизменным, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", - подчеркнул он.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.
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