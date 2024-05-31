Писториус объяснил смягчение запрета на удары немецким оружием по РФ: "Мы адаптировались к ситуации"

Решение Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России является следствием стратегической адаптации к меняющейся ситуации.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время визита в Молдову 31 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

Читайте также: Писториус против отправки немецких военных инструкторов в Украину

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", - сказал он на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

В то же время, отметил Писториус, Германия не будет возобновлять дискуссии о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что эти дискуссии снова будут касаться оружия с дальностью поражения в несколько сотен километров.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что Украина может наносить удары по военным целям РФ в Беларуси

"И этот предел остается неизменным, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", - подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.