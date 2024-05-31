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Новости Помощь Украине
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Писториус объяснил смягчение запрета на удары немецким оружием по РФ: "Мы адаптировались к ситуации"

Міністр оборони Німеччини Пісторіус

Решение Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России является следствием стратегической адаптации к меняющейся ситуации.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время визита в Молдову 31 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

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"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", - сказал он на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

В то же время, отметил Писториус, Германия не будет возобновлять дискуссии о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что эти дискуссии снова будут касаться оружия с дальностью поражения в несколько сотен километров.

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"И этот предел остается неизменным, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", - подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Автор: 

оружие (10215) Писториус Борис (206)


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Хлопці, ви "адаптувались" б ще швидше, якби ***...ло десь у вас, хоча не факт. А Україна то таке...
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31.05.2024 21:36 Ответить
Німці _ мєтєори, Спасибі хоча б тепер.
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31.05.2024 21:41 Ответить
це вони "адаптувались" !!! до чого, мля ? до обстрілів Харкова ?

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31.05.2024 22:38 Ответить
тобто вони отримали від інших "партнерів" звіздюлів-і швидко адаптувалися
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31.05.2024 21:47 Ответить
Шановні обурені співвітчизники, можна зрозуміти, до чого тут взагалі німці??? Чим вони перед нами завинили, чи що вони нам зобов"язані??? Німці через їхню газету Більд попереджали нас ще восени 2021 що кацапи підуть широкомасштабною війною та навіть публікували мапу зі стрілочками наступу і все це потім ми побачили в реалі під час "шашличков" 24.02.2022. Не німці нам обрали оте жалюгідне ватне неподобство, яке на всі попередження німців, англійців, США, франзузів щодо початку наступу, кидало через губу "ета Запад всьо нагнєтаєт, а наша економіка із-за етава страдаєт", "мєжду еканомікой і патріатізмом нада вибрать еканоміку"... Це все Шольц варнякав чи Пісторіус з Бербок? Чи може все-таки ЗЕлупа зі своїми слугами? Німеччина доречі ділить перше місце за рівнем військової допомоги Україні, тож треба уподоблятися бикуватому невдячному квартальному хамлу, бо можемо взагалі залишитися сам на сам з кацапами та з їхніми "слугами".
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31.05.2024 21:56 Ответить
Є ще багато етапів адаптування, чим швидше ви їх пройдете, тим швидше закінчиться росія і ваші проблеми пов'язані з нею. На додачу, в дусі європейських цінностей, ви збережете чимало українських життів та інфраструктури, тому не тягніть з адаптуванням, давайте, все, що можете. Як показала практика, і як це не парадоксально, та ви все одно не зможете це використати краще за наших військових. )
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31.05.2024 22:32 Ответить
я знаю, що часто тих, хто пристосовується, називають "пристосуванцями". Майже завжди це слово несе негативну коннотацію. Думаю, що для вживання у міжнародній дипломатії пора вже ввести більш дипломатичний термін "адаптуванці".
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01.06.2024 05:57 Ответить
 
 