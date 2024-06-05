В течение дня россияне обстреляли 5 громад Сумщины: применяли артиллерию, минометы, гранатометы и FPV-дроны
В течение 5 июня российская армия осуществила 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 48 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва).
- Белопольская громада: враг нанес артиллерийские (11 взрывов), гранатометные (8 взрывов) обстрелы и совершил атаку FPV-дронами (2 взрыва).
- Краснопольская громада: были минометные (5 взрывов), артиллерийские (5 взрывов) обстрелы и атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Великописаревская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (4 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва).
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