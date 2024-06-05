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Протягом дня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: застосовували артилерію, міномети, гранатомети і FPV-дрони

Наслідки обстрілів Сумщини

Протягом 5 червня російська армія здійснила 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Хотіньська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог завдав артилерійських (11 вибухів), гранатометних (8 вибухів) обстрілів та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: були мінометні (5 вибухів), артилерійські (5 вибухів) обстріли та атака FPV дронами (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (2 вибухи).

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28523) Сумська область (3687)


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