Протягом дня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: застосовували артилерію, міномети, гранатомети і FPV-дрони
Протягом 5 червня російська армія здійснила 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Хотіньська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог завдав артилерійських (11 вибухів), гранатометних (8 вибухів) обстрілів та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: були мінометні (5 вибухів), артилерійські (5 вибухів) обстріли та атака FPV дронами (3 вибухи).
- Великописарівська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (2 вибухи).
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