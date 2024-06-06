Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 18. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 июня россияне нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога, а также атаковали 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук

"Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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