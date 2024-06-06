Сили ППО знищили 17 "шахедів" з 18. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 червня росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрогу, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук

"Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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