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беспилотник (3133) обстрел (25742) Хмельнитчина (895)

На Хмельнитчине сбили вражеский "шахед", возник пожар на инфраструктурном объекте

шахед

В результате атаки "шахедов" в Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши работники ГСЧС. Травмированных или погибших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников.

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А збивати на відстані від об"єкта - нє?
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06.06.2024 07:53 Ответить
Ніхто нічого не збиває на Заході. Це там, біля Кийова може щось збивають.

Чи ви думали що дембель Залужного провели щоб все збивати?? Хі-хі з вас!
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06.06.2024 08:14 Ответить
Це вже стандарт - якщо збили то обов'язково пожежа
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06.06.2024 07:54 Ответить
Як-то збили і на об'єкті виникла пожежа ? Інфраструктурним об'єктом збили ?
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06.06.2024 07:58 Ответить
Заголовки вже стають копією руснявої новомови. Що зміниться, якщо чесно написати, що русня ******* по об'єкту? Усі прекрасно знають, як важко вночі збивати мопеди. І якщо його не вдалося збити, то хлопці від цього героями не перестануть бути.
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06.06.2024 08:11 Ответить
А гроші як заробити? Це ж за збитий гроші платять...
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06.06.2024 08:15 Ответить
зелень як кацапи - об'єктами безпідотники збиває
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06.06.2024 08:27 Ответить
 
 