На Хмельниччині збили ворожий "шахед", виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті
Внаслідок атаки "шахедів" у Хмельницькій області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"В одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих не має", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі сили ППО знищили 17 ворожих безпілотників.
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Чи ви думали що дембель Залужного провели щоб все збивати?? Хі-хі з вас!