УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини
2 455 8

На Хмельниччині збили ворожий "шахед", виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті

шахед

Внаслідок атаки "шахедів" у Хмельницькій області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"В одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих не має", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі сили ППО знищили 17 ворожих безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28523) Хмельниччина (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А збивати на відстані від об"єкта - нє?
показати весь коментар
06.06.2024 07:53 Відповісти
Ніхто нічого не збиває на Заході. Це там, біля Кийова може щось збивають.

Чи ви думали що дембель Залужного провели щоб все збивати?? Хі-хі з вас!
показати весь коментар
06.06.2024 08:14 Відповісти
Це вже стандарт - якщо збили то обов'язково пожежа
показати весь коментар
06.06.2024 07:54 Відповісти
Як-то збили і на об'єкті виникла пожежа ? Інфраструктурним об'єктом збили ?
показати весь коментар
06.06.2024 07:58 Відповісти
Заголовки вже стають копією руснявої новомови. Що зміниться, якщо чесно написати, що русня ******* по об'єкту? Усі прекрасно знають, як важко вночі збивати мопеди. І якщо його не вдалося збити, то хлопці від цього героями не перестануть бути.
показати весь коментар
06.06.2024 08:11 Відповісти
А гроші як заробити? Це ж за збитий гроші платять...
показати весь коментар
06.06.2024 08:15 Відповісти
зелень як кацапи - об'єктами безпідотники збиває
показати весь коментар
06.06.2024 08:27 Відповісти
 
 