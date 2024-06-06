На Хмельниччині збили ворожий "шахед", виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті

Внаслідок атаки "шахедів" у Хмельницькій області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"В одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих не має", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі сили ППО знищили 17 ворожих безпілотників.

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