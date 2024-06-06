Южная Корея производит оружие быстрее и дешевле, чем США, - Bloomberg

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace на фоне войны в Украине смогла в одиннадцать раз нарастить прибыль от экспорта оружия. Доход производителя составил 1,1 миллиарда долларов, а его акции выросли примерно на 350%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Пока американские и европейские оборонные подрядчики пытаются перезапустить или нарастить производство, Hanwha предлагает покупателям преимущества бесперебойных производственных линий, незыблемые цепи поставок и быстрые сроки доставки", - говорится в материале.

В частности Hanwha может собрать свою флагманскую гаубицу K9 примерно за 180 дней - в два-три раза быстрее, чем ее конкуренты. Ее продукция также дешевле: K9 стоит около 3,5 миллионов долларов США, что примерно на 30-50% меньше, чем у конкурентов.

Аналитики указывают, что эти преимущества имеют все оружейные производители в Южной Корее, среди которых и местные конкуренты Hanwha - LIG Nex1 Co. и Hyundai Rotem Company Ltd.

"Южнокорейское оружие отличается высоким качеством, а также доступностью по сравнению с американскими и западными альтернативами, и имеет налаженную доставку", - сказал капитан ВМС Южной Кореи в отставке и старший научный сотрудник Корейского института военных дел Юн Сукджун.

Возрождение Hanwha отражает пробел в мировой оборонной промышленности. Американские и большинство европейских производителей переключились на стратегическое оружие, высокоточные боеприпасы и другие передовые технологии. В то же время многие страны считают эти системы слишком дорогими или отказываются от них из-за необходимости масштабной переподготовки кадров.

Это открыло двери для более "традиционной" продукции Hanwha.

"Оборонные компании в США или Европе не хотят производить это оружие. Оружие корейского производства не является самым современным, но это то, что не делают Lockheed Martin и Boeing", - добавил Сукджун.

Что известно о Hanwha Aerospace

Компания Hanwha Aerospace сосредотачивается на производстве "традиционного" вооружения, в частности - танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров. Производитель стал конкурентоспособным, поскольку западные компании предпочитают более современные и дорогие вооружения, однако их мощности пока не способны обеспечить потребности в оружии для ВСУ.

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно.

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