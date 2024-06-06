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оружие (10028) Украина (44294) Южная Корея (310)

Южная Корея производит оружие быстрее и дешевле, чем США, - Bloomberg

Hanwha Aerospace

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace на фоне войны в Украине смогла в одиннадцать раз нарастить прибыль от экспорта оружия. Доход производителя составил 1,1 миллиарда долларов, а его акции выросли примерно на 350%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Пока американские и европейские оборонные подрядчики пытаются перезапустить или нарастить производство, Hanwha предлагает покупателям преимущества бесперебойных производственных линий, незыблемые цепи поставок и быстрые сроки доставки", - говорится в материале.

В частности Hanwha может собрать свою флагманскую гаубицу K9 примерно за 180 дней - в два-три раза быстрее, чем ее конкуренты. Ее продукция также дешевле: K9 стоит около 3,5 миллионов долларов США, что примерно на 30-50% меньше, чем у конкурентов.

Аналитики указывают, что эти преимущества имеют все оружейные производители в Южной Корее, среди которых и местные конкуренты Hanwha - LIG Nex1 Co. и Hyundai Rotem Company Ltd.

"Южнокорейское оружие отличается высоким качеством, а также доступностью по сравнению с американскими и западными альтернативами, и имеет налаженную доставку", - сказал капитан ВМС Южной Кореи в отставке и старший научный сотрудник Корейского института военных дел Юн Сукджун.

Возрождение Hanwha отражает пробел в мировой оборонной промышленности. Американские и большинство европейских производителей переключились на стратегическое оружие, высокоточные боеприпасы и другие передовые технологии. В то же время многие страны считают эти системы слишком дорогими или отказываются от них из-за необходимости масштабной переподготовки кадров.

Это открыло двери для более "традиционной" продукции Hanwha.

"Оборонные компании в США или Европе не хотят производить это оружие. Оружие корейского производства не является самым современным, но это то, что не делают Lockheed Martin и Boeing", - добавил Сукджун.

Что известно о Hanwha Aerospace

Компания Hanwha Aerospace сосредотачивается на производстве "традиционного" вооружения, в частности - танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров. Производитель стал конкурентоспособным, поскольку западные компании предпочитают более современные и дорогие вооружения, однако их мощности пока не способны обеспечить потребности в оружии для ВСУ.

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно.

Также читайте: Южная Корея выделит Украине помощь на $2,3 млрд, также планирует профинансировать реабилитацию раненых украинских военных
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Топ комментарии
+12
Треба домовитись з Корейцями тим паче у нас один ворог - КНДР це собачка КНР і Китая
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06.06.2024 08:45
+11
Влада зелених мародерів не організує аиробництво власних ***********
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06.06.2024 08:44
+10
По технологіях виробництва Республіка Корея одна із передових країн світу.
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06.06.2024 08:50
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Влада зелених мародерів не організує аиробництво власних ***********
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06.06.2024 08:44 Ответить
А навіщо це їм ? Як вони домовленності Оману виконують тоді ?
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06.06.2024 09:06 Ответить
Не можна нашого ясновельможного пускати до Кореї, тим паче про щось домовлятись. У них IQ один з найвищих в світі, то засміють: - Що це до нас приїхало з розумовими здібностями п'ятикласника, мабуть жертва криворізської підворотні.
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06.06.2024 09:35 Ответить
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-shchomisjatsja-vihotovljaje-desjatki-tisjach-snarjadiv-doslidzhennja-945870.html Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів
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06.06.2024 20:11 Ответить
На фронті не вистачає. Цього замало
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06.06.2024 21:10 Ответить
Проблеми з виробництвом навіть у США і ЄС. Не вистачає вибухівки. Чи там теж мародери?
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07.06.2024 12:33 Ответить
Війна у нас, США і ЄС ще поки що не воює.
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07.06.2024 13:28 Ответить
Треба домовитись з Корейцями тим паче у нас один ворог - КНДР це собачка КНР і Китая
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06.06.2024 08:45 Ответить
кнр та роїсі
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06.06.2024 08:54 Ответить
Ну вони нам передають трохи але решта треба купляти за гроші...
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06.06.2024 08:58 Ответить
ну от оскільки в них китай і росія під боком, то південнокорейці не бачать сенсу з ними конфліктувати заради України. цілком зрозуміла позиція.
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06.06.2024 10:32 Ответить
По технологіях виробництва Республіка Корея одна із передових країн світу.
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06.06.2024 08:50 Ответить
Оскільки оборонна промисловість країни протягом кількох десятиліть неухильно нарощувала можливості для протидії загрозі з боку Північної Кореї, за останні п'ять років Південна Корея стала найбільш швидкозростаючим експортером зброї у світі.

Наприкінці холодної війни європейські держави почали поступово скорочувати свої можливості з масового виробництва звичайних озброєнь, таких як танки та артилерія. Тим часом оборонна промисловість Південної Кореї набирає обертів через загрозу з боку Північної Кореї. Її оборонні компанії вже багато років створюють виробничі потужності за кордоном і тепер налагодили виробничі лінії з швидкими термінами виконання.

Той факт, що Південна Корея змушена постійно бути напоготові, дає їй відчутну перевагу. Оскільки країна постійно виробляє велику кількість зброї, собівартість одиниці продукції нижча, ніж у багатьох інших країнах. Оскільки вона постійно проводить військові навчання з використанням артилерійських снарядів та ракет, її запаси регулярно поповнюються.
Південна Корея створює переважно зброю та техніку, сумісну з американською зброєю.
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06.06.2024 08:54 Ответить
Тому що у них теж скажений сусід просто під боком, і вони не обирають зєков та зєлєнь у владу.
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06.06.2024 08:56 Ответить
Тому що Пд. Кореї загрожує постійно їх божевільний сусід... а штатам і європі нічого не загрожує... якби вони боялись орків то не торгували з ними ресурсами та не поставляли туди електроніку...

Також НАТО створило запас ракет та літаків і цього більш чим достатньо, щоб на них не напали...

Щодо цін то штатівська оборонка монополізована і вони можуть диктувати умови на свою продукцію на відміну від корейської де існує конкуренція з зовнішніми постачальниками...
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06.06.2024 08:57 Ответить
В України також божевільний сусід, а наша влада не забезпечила виробництво з 2014 року
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07.06.2024 13:30 Ответить
Washington Post написав що Південна Корея через посередників поставила Україні "більше 155-мм снарядів ніж всі європейські країни разом узяті". У Кореї сказали що це брехня.
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06.06.2024 09:03 Ответить
180 днів на виготовлення гаубиці?
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06.06.2024 09:04 Ответить
це з урахуванням поточної черги замовлень, мабуть. ті ж поляки ці гаубиці собі більше 150 штук назамовляли.
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06.06.2024 10:03 Ответить
І зверніть увагу, маючи неадекватних сусідів, в Південній Кореї створили не лише хороший ВПК, вони і побудували гарні дороги. Одночасно.
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06.06.2024 09:16 Ответить
І зверніть увагу - на їх території були бази США і в них була своя олігархія і корупція була і є ну і найголовніше ООН вписалося за них військами ( а не словами ).
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06.06.2024 09:54 Ответить
Тільки почали будувати вони ще у 1953 році.
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06.06.2024 20:14 Ответить
і не треда усяких дозволів
на використання запитувати
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06.06.2024 10:00 Ответить
так завжди було: зброю, яку купуєш - використовуєш як хочеш. але якшо тобі дарять - то є умови.
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06.06.2024 10:04 Ответить
Мне помниться, шо где-то в конце 22-го года Штаты заказывали через Чехию в Ю. Корее оружие (какое не уточнялось) на сумму более 4 млрд. баксов и шота тишина.
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06.06.2024 10:43 Ответить
"...K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів",-

поляки з HSW правлять за свого Краба, зліпленого з британських та корейських комплектуючих в 3 рази більше. Не 30÷50, а 300%!
І саме тому Україна закупає польський Краб, що навіть не є самостійною розробкою.
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06.06.2024 10:59 Ответить
 
 