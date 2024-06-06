УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини
7 229 27

Південна Корея виробляє зброю швидше та дешевше, ніж США, - Bloomberg

Hanwha Aerospace

Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace на тлі війни в Україні змогла в одинадцять разів наростити прибуток від експорту зброї. Дохід виробника склав 1,1 мільярда доларів, а його акції зросли приблизно на 350%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Поки американські і європейські оборонні підрядники намагаються перезапустити або наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійних виробничих ліній, непорушні ланцюги постачання і швидкі терміни доставки", - йдеться в матеріалі.

Зокрема Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів − у два-три рази швидше, ніж її конкуренти. Її продукція також дешевша − K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів.

Аналітики вказують, що ці переваги мають всі збройові виробники у Південній Кореї, серед яких і місцеві конкуренти Hanwha − LIG Nex1 Co. та Hyundai Rotem Company Ltd.

"Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими й західними альтернативами, і має налагоджену доставку", − сказав капітан ВМС Південної Кореї у відставці й старший науковий співробітник Корейського інституту військових справ Юн Сукджун.

Відродження Hanwha відображає прогалину у світовій оборонній промисловості. Американські й більшість європейських виробників переключилися на стратегічну зброю, високоточні боєприпаси та інші передові технології. Водночас багато країн вважають ці системи надто дорогими або відмовляються від них через необхідність масштабної перепідготовки кадрів.

Це відкрило двері для більш "традиційної" продукції Hanwha.

"Оборонні компанії в США чи Європі не хочуть виробляти цю зброю. Зброя корейського виробництва не є найсучаснішою, але це те, що не роблять Lockheed Martin і Boeing", − додав Сукджун.

Що відомо про Hanwha Aerospace 

 Компанія Hanwha Aerospace зосереджується на виробництві "традиційного" озброєння, зокрема танків, самохідних артилерійських установок та бронетранспортерів. Виробник став конкурентоспроможним, оскільки західні компанії віддають перевагу сучаснішим і дорожчим озброєнням, проте їхні потужності поки не здатні забезпечити потреби у зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Південної Кореї 40 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Автор: 

зброя (7466) Україна (5894) Південна Корея (460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Треба домовитись з Корейцями тим паче у нас один ворог - КНДР це собачка КНР і Китая
показати весь коментар
06.06.2024 08:45
+11
Влада зелених мародерів не організує аиробництво власних ***********
показати весь коментар
06.06.2024 08:44
+10
По технологіях виробництва Республіка Корея одна із передових країн світу.
показати весь коментар
06.06.2024 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влада зелених мародерів не організує аиробництво власних ***********
показати весь коментар
06.06.2024 08:44 Відповісти
А навіщо це їм ? Як вони домовленності Оману виконують тоді ?
показати весь коментар
06.06.2024 09:06 Відповісти
Не можна нашого ясновельможного пускати до Кореї, тим паче про щось домовлятись. У них IQ один з найвищих в світі, то засміють: - Що це до нас приїхало з розумовими здібностями п'ятикласника, мабуть жертва криворізської підворотні.
показати весь коментар
06.06.2024 09:35 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-shchomisjatsja-vihotovljaje-desjatki-tisjach-snarjadiv-doslidzhennja-945870.html Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів
показати весь коментар
06.06.2024 20:11 Відповісти
На фронті не вистачає. Цього замало
показати весь коментар
06.06.2024 21:10 Відповісти
Проблеми з виробництвом навіть у США і ЄС. Не вистачає вибухівки. Чи там теж мародери?
показати весь коментар
07.06.2024 12:33 Відповісти
Війна у нас, США і ЄС ще поки що не воює.
показати весь коментар
07.06.2024 13:28 Відповісти
Треба домовитись з Корейцями тим паче у нас один ворог - КНДР це собачка КНР і Китая
показати весь коментар
06.06.2024 08:45 Відповісти
кнр та роїсі
показати весь коментар
06.06.2024 08:54 Відповісти
Ну вони нам передають трохи але решта треба купляти за гроші...
показати весь коментар
06.06.2024 08:58 Відповісти
ну от оскільки в них китай і росія під боком, то південнокорейці не бачать сенсу з ними конфліктувати заради України. цілком зрозуміла позиція.
показати весь коментар
06.06.2024 10:32 Відповісти
По технологіях виробництва Республіка Корея одна із передових країн світу.
показати весь коментар
06.06.2024 08:50 Відповісти
Оскільки оборонна промисловість країни протягом кількох десятиліть неухильно нарощувала можливості для протидії загрозі з боку Північної Кореї, за останні п'ять років Південна Корея стала найбільш швидкозростаючим експортером зброї у світі.

Наприкінці холодної війни європейські держави почали поступово скорочувати свої можливості з масового виробництва звичайних озброєнь, таких як танки та артилерія. Тим часом оборонна промисловість Південної Кореї набирає обертів через загрозу з боку Північної Кореї. Її оборонні компанії вже багато років створюють виробничі потужності за кордоном і тепер налагодили виробничі лінії з швидкими термінами виконання.

Той факт, що Південна Корея змушена постійно бути напоготові, дає їй відчутну перевагу. Оскільки країна постійно виробляє велику кількість зброї, собівартість одиниці продукції нижча, ніж у багатьох інших країнах. Оскільки вона постійно проводить військові навчання з використанням артилерійських снарядів та ракет, її запаси регулярно поповнюються.
Південна Корея створює переважно зброю та техніку, сумісну з американською зброєю.
показати весь коментар
06.06.2024 08:54 Відповісти
Тому що у них теж скажений сусід просто під боком, і вони не обирають зєков та зєлєнь у владу.
показати весь коментар
06.06.2024 08:56 Відповісти
Тому що Пд. Кореї загрожує постійно їх божевільний сусід... а штатам і європі нічого не загрожує... якби вони боялись орків то не торгували з ними ресурсами та не поставляли туди електроніку...

Також НАТО створило запас ракет та літаків і цього більш чим достатньо, щоб на них не напали...

Щодо цін то штатівська оборонка монополізована і вони можуть диктувати умови на свою продукцію на відміну від корейської де існує конкуренція з зовнішніми постачальниками...
показати весь коментар
06.06.2024 08:57 Відповісти
В України також божевільний сусід, а наша влада не забезпечила виробництво з 2014 року
показати весь коментар
07.06.2024 13:30 Відповісти
Washington Post написав що Південна Корея через посередників поставила Україні "більше 155-мм снарядів ніж всі європейські країни разом узяті". У Кореї сказали що це брехня.
показати весь коментар
06.06.2024 09:03 Відповісти
180 днів на виготовлення гаубиці?
показати весь коментар
06.06.2024 09:04 Відповісти
це з урахуванням поточної черги замовлень, мабуть. ті ж поляки ці гаубиці собі більше 150 штук назамовляли.
показати весь коментар
06.06.2024 10:03 Відповісти
І зверніть увагу, маючи неадекватних сусідів, в Південній Кореї створили не лише хороший ВПК, вони і побудували гарні дороги. Одночасно.
показати весь коментар
06.06.2024 09:16 Відповісти
І зверніть увагу - на їх території були бази США і в них була своя олігархія і корупція була і є ну і найголовніше ООН вписалося за них військами ( а не словами ).
показати весь коментар
06.06.2024 09:54 Відповісти
Тільки почали будувати вони ще у 1953 році.
показати весь коментар
06.06.2024 20:14 Відповісти
і не треда усяких дозволів
на використання запитувати
показати весь коментар
06.06.2024 10:00 Відповісти
так завжди було: зброю, яку купуєш - використовуєш як хочеш. але якшо тобі дарять - то є умови.
показати весь коментар
06.06.2024 10:04 Відповісти
Мне помниться, шо где-то в конце 22-го года Штаты заказывали через Чехию в Ю. Корее оружие (какое не уточнялось) на сумму более 4 млрд. баксов и шота тишина.
показати весь коментар
06.06.2024 10:43 Відповісти
"...K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів",-

поляки з HSW правлять за свого Краба, зліпленого з британських та корейських комплектуючих в 3 рази більше. Не 30÷50, а 300%!
І саме тому Україна закупає польський Краб, що навіть не є самостійною розробкою.
показати весь коментар
06.06.2024 10:59 Відповісти
 
 