Південна Корея виробляє зброю швидше та дешевше, ніж США, - Bloomberg
Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace на тлі війни в Україні змогла в одинадцять разів наростити прибуток від експорту зброї. Дохід виробника склав 1,1 мільярда доларів, а його акції зросли приблизно на 350%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Поки американські і європейські оборонні підрядники намагаються перезапустити або наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійних виробничих ліній, непорушні ланцюги постачання і швидкі терміни доставки", - йдеться в матеріалі.
Зокрема Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів − у два-три рази швидше, ніж її конкуренти. Її продукція також дешевша − K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів.
Аналітики вказують, що ці переваги мають всі збройові виробники у Південній Кореї, серед яких і місцеві конкуренти Hanwha − LIG Nex1 Co. та Hyundai Rotem Company Ltd.
"Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими й західними альтернативами, і має налагоджену доставку", − сказав капітан ВМС Південної Кореї у відставці й старший науковий співробітник Корейського інституту військових справ Юн Сукджун.
Відродження Hanwha відображає прогалину у світовій оборонній промисловості. Американські й більшість європейських виробників переключилися на стратегічну зброю, високоточні боєприпаси та інші передові технології. Водночас багато країн вважають ці системи надто дорогими або відмовляються від них через необхідність масштабної перепідготовки кадрів.
Це відкрило двері для більш "традиційної" продукції Hanwha.
"Оборонні компанії в США чи Європі не хочуть виробляти цю зброю. Зброя корейського виробництва не є найсучаснішою, але це те, що не роблять Lockheed Martin і Boeing", − додав Сукджун.
Що відомо про Hanwha Aerospace
Компанія Hanwha Aerospace зосереджується на виробництві "традиційного" озброєння, зокрема танків, самохідних артилерійських установок та бронетранспортерів. Виробник став конкурентоспроможним, оскільки західні компанії віддають перевагу сучаснішим і дорожчим озброєнням, проте їхні потужності поки не здатні забезпечити потреби у зброї для ЗСУ.
Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.
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Наприкінці холодної війни європейські держави почали поступово скорочувати свої можливості з масового виробництва звичайних озброєнь, таких як танки та артилерія. Тим часом оборонна промисловість Південної Кореї набирає обертів через загрозу з боку Північної Кореї. Її оборонні компанії вже багато років створюють виробничі потужності за кордоном і тепер налагодили виробничі лінії з швидкими термінами виконання.
Той факт, що Південна Корея змушена постійно бути напоготові, дає їй відчутну перевагу. Оскільки країна постійно виробляє велику кількість зброї, собівартість одиниці продукції нижча, ніж у багатьох інших країнах. Оскільки вона постійно проводить військові навчання з використанням артилерійських снарядів та ракет, її запаси регулярно поповнюються.
Південна Корея створює переважно зброю та техніку, сумісну з американською зброєю.
Також НАТО створило запас ракет та літаків і цього більш чим достатньо, щоб на них не напали...
Щодо цін то штатівська оборонка монополізована і вони можуть диктувати умови на свою продукцію на відміну від корейської де існує конкуренція з зовнішніми постачальниками...
на використання запитувати
поляки з HSW правлять за свого Краба, зліпленого з британських та корейських комплектуючих в 3 рази більше. Не 30÷50, а 300%!
І саме тому Україна закупає польський Краб, що навіть не є самостійною розробкою.