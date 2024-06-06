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Греция присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей с территории РФ, - Лубинец

Греція долучилася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в роли наблюдателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя. Благодарен за это решение и поддержку!" - отметил он.

По его словам, стран, которые приобщаются к коалиции, становится все больше, поэтому Украина ожидает больше помощи в вопросе возвращения украинских детей домой.

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Ранее сообщалось, что тема возвращения похищенных украинских детей из РФ будет одной из главных на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
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бачите, який зе!прострочений молодець саміти коаліції, форуми і формули на любий смак.
а воно збирається повертатися, чи вже всьо?
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06.06.2024 09:47 Ответить
І як усі ці члени повертатимуть українських дітей? Нагримають на пуйло чи може резолюцію яку напишуть? Якийсь нескінченний і безглуздий треш під час війни
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06.06.2024 09:55 Ответить
пропав цей лубинець. права на такі новини за скумбрієвичевой скумбрієй зарезервовані, а він у неї з рота куски вихвачує ))
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06.06.2024 10:04 Ответить
 
 