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Аргентина присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

29 мая Аргентина стала еще одной страной, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, недавно украинская делегация, в составе которой был представитель уполномоченного, посетила Аргентину, где провела встречи на высшем уровне с призывом присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей в рамках реализации пункта 4 Формулы мирапрезидента Украины.

"Я искренне благодарен Аргентине за поддержку и за это важное решение! Несмотря на большое расстояние между нами, мы близки по ценностям в вопросе важности возвращения домой всех депортированных детей!" - подчеркнул Лубинец.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны РФ против Украины.

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коаліціянтів більше ,як повернених українських діточок.
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29.05.2024 20:37 Ответить
Це точно..
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29.05.2024 21:29 Ответить
чому б не приєднатись, якщо це від неї нічого не вимагає...
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29.05.2024 20:51 Ответить
Сколько коалиций ! И главное все против всего плохого !
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29.05.2024 21:14 Ответить
Как пел один гандон-мы за все хорошее против всей *****
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29.05.2024 21:31 Ответить
А Уругвай, Камбоджа, Буркіна-Фасо ще не приєднались?
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29.05.2024 22:12 Ответить
Головне щоб не забути куди ми самі приєдналися....
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29.05.2024 22:47 Ответить
 
 