Аргентина приєдналась коаліції за повернення українських дітей, - Лубінець

29 травня Аргентина стала ще однією країною, що приєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, нещодавно українська делегація, у складі якої був Представник уповноваженого, відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей в межах реалізації Пункту 4 Формули миру Президента України.

"Я щиро вдячний Аргентині за підтримку і за це важливе рішення! Попри далеку відстань між нами, ми близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей!" - наголосив Лубінець.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України.

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