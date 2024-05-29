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Аргентина приєдналась коаліції за повернення українських дітей, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

29 травня Аргентина стала ще однією країною, що приєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, нещодавно українська делегація, у складі якої був Представник уповноваженого, відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей в межах реалізації Пункту 4 Формули миру Президента України.

"Я щиро вдячний Аргентині за підтримку і за це важливе рішення! Попри далеку відстань між нами, ми близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей!" - наголосив Лубінець.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України.

Читайте: Шукаємо посередників, які можуть вплинути на позицію Росії щодо обміну оборонців Маріуполя, - Лубінець

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коаліціянтів більше ,як повернених українських діточок.
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29.05.2024 20:37 Відповісти
Це точно..
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29.05.2024 21:29 Відповісти
чому б не приєднатись, якщо це від неї нічого не вимагає...
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29.05.2024 20:51 Відповісти
Сколько коалиций ! И главное все против всего плохого !
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29.05.2024 21:14 Відповісти
Как пел один гандон-мы за все хорошее против всей *****
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29.05.2024 21:31 Відповісти
А Уругвай, Камбоджа, Буркіна-Фасо ще не приєднались?
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29.05.2024 22:12 Відповісти
Головне щоб не забути куди ми самі приєдналися....
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29.05.2024 22:47 Відповісти
 
 