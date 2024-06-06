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Новини Війна
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Греція долучилася до коаліції за повернення українських дітей з території РФ, - Лубінець

Греція долучилася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Греція долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у ролі спостерігача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Греція приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у якості спостерігача. Вдячний за це рішення та підтримку!" - зазначив він.

За його словами, країн, які долучаються до коаліції, стає все більше, тому Україна очікує більше допомоги у питанні повернення українських дітей додому.

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Раніше повідомлялося, що тема повернення викрадених українських дітей з РФ буде однією із головних на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Автор: 

Греція (599) діти (5066) повернення (234) Лубінець Дмитро (593)


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бачите, який зе!прострочений молодець саміти коаліції, форуми і формули на любий смак.
а воно збирається повертатися, чи вже всьо?
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06.06.2024 09:47 Відповісти
І як усі ці члени повертатимуть українських дітей? Нагримають на пуйло чи може резолюцію яку напишуть? Якийсь нескінченний і безглуздий треш під час війни
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06.06.2024 09:55 Відповісти
пропав цей лубинець. права на такі новини за скумбрієвичевой скумбрієй зарезервовані, а він у неї з рота куски вихвачує ))
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06.06.2024 10:04 Відповісти
 
 