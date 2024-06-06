Греція долучилася до коаліції за повернення українських дітей з території РФ, - Лубінець

Греція долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у ролі спостерігача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Греція приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у якості спостерігача. Вдячний за це рішення та підтримку!" - зазначив він.

За його словами, країн, які долучаються до коаліції, стає все більше, тому Україна очікує більше допомоги у питанні повернення українських дітей додому.

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Раніше повідомлялося, що тема повернення викрадених українських дітей з РФ буде однією із головних на Глобальному саміті миру у Швейцарії.