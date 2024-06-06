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адвокат (1421) взятка (6038) Антикоррупционный суд (1177)

Адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки, избрали меру пресечения: залог 12 млн грн

Адвокату Носову обрано запобіжний захід

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 6 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к одному из столичных адвокатов меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

В течение 2 месяцев подозреваемый должен:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не покидать пределы Киевской области и Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте также: $200 тыс. взятки детективу НАБУ и прокурору САП: Столичному адвокату Носову сообщено о подозрении

Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укренерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП
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Топ комментарии
+1
Українські "адвакати" це сама гнила мерзота в українському "правосудді". Тупо посередники по хабарях, жодних інших знань чи умінь вони не мають і не потребують...
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06.06.2024 14:32
+1
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06.06.2024 15:07
+1
масі наем і в темі і в долі звичайно - нехай не киздить пуштун... а цьому вгодованому хряку тепер точно прийдеться продати супербімер
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06.06.2024 15:33
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а його батько, як раз пристроївся до пуштуна працювати якимось керівником.
пуштун каже, все законно.
дуже зручно.
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06.06.2024 14:17 Ответить
масі наем і в темі і в долі звичайно - нехай не киздить пуштун... а цьому вгодованому хряку тепер точно прийдеться продати супербімер
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06.06.2024 15:33 Ответить
Українські "адвакати" це сама гнила мерзота в українському "правосудді". Тупо посередники по хабарях, жодних інших знань чи умінь вони не мають і не потребують...
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06.06.2024 14:32 Ответить
Беруть приклад з верховного юриста
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06.06.2024 14:40 Ответить
Там все починається з корумпованих суддів, які через корупційну систему призначення потрапляють на свої посади, потім відбивають уплочені суми хабарів і заробляють зверху. Таке зачароване корупційне коло.
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06.06.2024 23:27 Ответить
Та невже какцапсья ****** сяде.
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06.06.2024 14:40 Ответить
Масі Найєм докине бабла на заставу
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06.06.2024 14:48 Ответить
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06.06.2024 15:07 Ответить
Певно батько почне колядувати на викуп синові! А може вже і наколядував. Що таке 12 млн.грн. для зеленої наволочі...
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06.06.2024 15:44 Ответить
Але найцікавіше те, що йому не заборонили виконувати свої функції, тобто він цілком легально має можливість продовжувати свою злочинну діяльність. Адже немає жодних гарантій, що інші справи він не буде вирішувати у звичний для себе спосіб. А як же адвокатська етика? А що робить дисциплінарна комісія адвокатури? Допомагає зібрати гроші на заставу?
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06.06.2024 15:59 Ответить
Може й назбирає 12млн., а от доводити, що ті гроші чисті йому треба ?
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06.06.2024 16:40 Ответить
Скоро відпустять, це ж не ТЦКшниками в буси пихати та до смерті забивати, тут ПРАВОСУДІЄ!
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06.06.2024 18:21 Ответить
Це своєрідні корупційні торги. Трохи потримають рибку у банці, отримають своє і зменшать у десятки разів заставу, як це було з Князєвим, Плішивським, рештою грошовитих корупціонерів.
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06.06.2024 23:30 Ответить
 
 