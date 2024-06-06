Адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки, избрали меру пресечения: залог 12 млн грн
Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
"В четверг, 6 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к одному из столичных адвокатов меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.
В течение 2 месяцев подозреваемый должен:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не покидать пределы Киевской области и Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Взятка прокурору САП и детективу НАБУ
Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.
Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укренерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.
Впоследствии ему было сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
пуштун каже, все законно.
дуже зручно.