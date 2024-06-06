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Новини
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Адвокату Носову, який намагався дати $200 тис. хабаря, обрали запобіжний захід: застава 12 млн грн

Адвокату Носову обрано запобіжний захід

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 6 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до одного зі столичних адвокатів запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2 місяців підозрюваний має:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не залишати межі Київської області та Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

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Хабар прокурору САП та детективу НАБУ

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

Згодом йому було повідомлено про підозру.

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Автор: 

адвокат (935) хабар (4704) Антикорупційний суд ВАКС (1954)


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Топ коментарі
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Українські "адвакати" це сама гнила мерзота в українському "правосудді". Тупо посередники по хабарях, жодних інших знань чи умінь вони не мають і не потребують...
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06.06.2024 14:32
+1
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06.06.2024 15:07
+1
масі наем і в темі і в долі звичайно - нехай не киздить пуштун... а цьому вгодованому хряку тепер точно прийдеться продати супербімер
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06.06.2024 15:33
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а його батько, як раз пристроївся до пуштуна працювати якимось керівником.
пуштун каже, все законно.
дуже зручно.
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06.06.2024 14:17 Відповісти
масі наем і в темі і в долі звичайно - нехай не киздить пуштун... а цьому вгодованому хряку тепер точно прийдеться продати супербімер
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06.06.2024 15:33 Відповісти
Українські "адвакати" це сама гнила мерзота в українському "правосудді". Тупо посередники по хабарях, жодних інших знань чи умінь вони не мають і не потребують...
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06.06.2024 14:32 Відповісти
Беруть приклад з верховного юриста
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06.06.2024 14:40 Відповісти
Там все починається з корумпованих суддів, які через корупційну систему призначення потрапляють на свої посади, потім відбивають уплочені суми хабарів і заробляють зверху. Таке зачароване корупційне коло.
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06.06.2024 23:27 Відповісти
Та невже какцапсья ****** сяде.
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06.06.2024 14:40 Відповісти
Масі Найєм докине бабла на заставу
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06.06.2024 14:48 Відповісти
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06.06.2024 15:07 Відповісти
Певно батько почне колядувати на викуп синові! А може вже і наколядував. Що таке 12 млн.грн. для зеленої наволочі...
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06.06.2024 15:44 Відповісти
Але найцікавіше те, що йому не заборонили виконувати свої функції, тобто він цілком легально має можливість продовжувати свою злочинну діяльність. Адже немає жодних гарантій, що інші справи він не буде вирішувати у звичний для себе спосіб. А як же адвокатська етика? А що робить дисциплінарна комісія адвокатури? Допомагає зібрати гроші на заставу?
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06.06.2024 15:59 Відповісти
Може й назбирає 12млн., а от доводити, що ті гроші чисті йому треба ?
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06.06.2024 16:40 Відповісти
Скоро відпустять, це ж не ТЦКшниками в буси пихати та до смерті забивати, тут ПРАВОСУДІЄ!
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06.06.2024 18:21 Відповісти
Це своєрідні корупційні торги. Трохи потримають рибку у банці, отримають своє і зменшать у десятки разів заставу, як це було з Князєвим, Плішивським, рештою грошовитих корупціонерів.
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06.06.2024 23:30 Відповісти
 
 