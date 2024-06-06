Адвокату Носову, який намагався дати $200 тис. хабаря, обрали запобіжний захід: застава 12 млн грн

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 6 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до одного зі столичних адвокатів запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2 місяців підозрюваний має:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не залишати межі Київської області та Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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Хабар прокурору САП та детективу НАБУ

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

Згодом йому було повідомлено про підозру.

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