Від початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1100 разів на загальну суму понад 12 млн грн

Від початку запровадження воєнного стану прикордонники відмовилися від отримання неправомірної вигоди на суму 12 270 000 гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"1100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску через державний кордон з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України, зокрема за підробленими документами. В усіх випадках здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

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Крім того повідомляється, що протягом травня 2024 року відбулося 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень. Найбільший розмір неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. доларів пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння в незаконному перетинанні державного кордону без відповідних на це законних підстав.

"Управління запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби закликає співгромадян бути свідомими та доброчесними. Нагадуємо, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою – є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність", - наголосили в Держприкордонслужбі.

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Раніше повідомлялося, що на Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.