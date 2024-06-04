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хабар (4644) прикордонники (1086) підкуп (278)

Від початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1100 разів на загальну суму понад 12 млн грн

Прикордонник

Від початку запровадження воєнного стану прикордонники відмовилися від отримання неправомірної вигоди на суму 12 270 000 гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"1100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску через державний кордон з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України, зокрема за підробленими документами. В усіх випадках здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Крім того повідомляється, що протягом травня 2024 року відбулося 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень. Найбільший розмір неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. доларів пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння в незаконному перетинанні державного кордону без відповідних на це законних підстав.

"Управління запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби закликає співгромадян бути свідомими та доброчесними. Нагадуємо, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою – є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність", - наголосили в Держприкордонслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагались підкупити прикордонника за $6 тисяч: На Закарпатті викрито двох переправників ухилянтів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що на Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

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Топ коментарі
+3
Які чесні прикордонники, достойні нагород)) Батальйон Монако хоть поржал з новини.
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04.06.2024 14:34
+2
Нуце просто пі. Ць. Білі та пухнсті.
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04.06.2024 14:30
+2
ОГО ГО....ОООООО.. ТАМ ТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЯК І НА ТАМОЖНІ , ЧЕСНІ ПРИКОРДОННИКИ...БО ТАКІ БУДУТЬ АБО З ГАНЬБОЮ ВИГНАНІ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..АБО ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ АБО НА РІБАЛЦІ..ТАМ ДВА БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ПРОВАЛЮВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ.. СААКАШВІЛІ З САКВАРИЛІДЗЕ НЕ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ ЧЕСНУ ТАМОЖНЮ... ТУТ ПОРОШЕНКО ВСЕ ЗРОБИВ, ЩОБ МІХО ЗНИК..ВСІ ЕКС І НЕ ЕКС ПРИКОРДОННИКИ І ТАМОЖНЯ СУПЕР БАГАТІ...
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04.06.2024 14:52
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Нуце просто пі. Ць. Білі та пухнсті.
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04.06.2024 14:30 Відповісти
Ага, а ось так виглядають типова сім'я та помешкання непідкупних прикордонників!
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04.06.2024 14:59 Відповісти
Які чесні прикордонники, достойні нагород)) Батальйон Монако хоть поржал з новини.
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04.06.2024 14:34 Відповісти
а гроші де, конфісковані ? як ні, то й балакати не варто про це
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04.06.2024 14:34 Відповісти
Просто всі, кому відмовили, думали проскочити на халяву, пропонуючи суми значно нижчі, ніж економічно обґрунтований тариф на цьому ринку послуг. Більш щедрі клієнти подібних проблем не мали.
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04.06.2024 14:34 Відповісти
В среднем предлагали чуть меньше чем по 300 долларов (278)
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04.06.2024 16:43 Відповісти
А чому всі мовчать що за вʼїзд в Україну прикордонники беруть комісію?
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04.06.2024 14:37 Відповісти
ніпрошо! ми нічого не знаємо про кількість вдалих спроб. знову класичне упередження виживання.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Упередження_виживання
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04.06.2024 14:39 Відповісти
Це ті 1100 хто мало давав...отримали відмову
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04.06.2024 14:43 Відповісти
Середня сума пропонованої неправомірної вигоди складає 280 $, - це недопустимо і принизливо для прикордонників. Люди зовсім знахабніли, пропонуючи такий мізер. Куди цей світ котиться?
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04.06.2024 14:47 Відповісти
Щоб отримати через "Телеграм" якісь інструкції по форсуванню Тиси платять по $5000...10000, а на офіційному пункті пропуску $280? Ну звісно ми віримо
Розуміємо, що це теж вороже ІПСО, але віримо!
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04.06.2024 15:05 Відповісти
ОГО ГО....ОООООО.. ТАМ ТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЯК І НА ТАМОЖНІ , ЧЕСНІ ПРИКОРДОННИКИ...БО ТАКІ БУДУТЬ АБО З ГАНЬБОЮ ВИГНАНІ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..АБО ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ АБО НА РІБАЛЦІ..ТАМ ДВА БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ПРОВАЛЮВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ.. СААКАШВІЛІ З САКВАРИЛІДЗЕ НЕ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ ЧЕСНУ ТАМОЖНЮ... ТУТ ПОРОШЕНКО ВСЕ ЗРОБИВ, ЩОБ МІХО ЗНИК..ВСІ ЕКС І НЕ ЕКС ПРИКОРДОННИКИ І ТАМОЖНЯ СУПЕР БАГАТІ...
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04.06.2024 14:52 Відповісти
Все правильно - 10,909 грн середня ціна пропозиції. Це дуже мало, тому і здали.
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04.06.2024 15:27 Відповісти
Та я вас прошу, не пиз ...,жить, маленький суми не беруть, а про великі суми і згадувати не треба, бо як пояснити збагачення молодих на мільйони гр. а бо зелених!!! Не смішить людей!!!!
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04.06.2024 15:40 Відповісти
Від 12 лямів відмовились, а міль"ярди по кишеням розсували.
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04.06.2024 18:39 Відповісти
 
 