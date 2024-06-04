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Новости
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С начала действия военного положения пограничников пытались подкупить 1100 раз на общую сумму более 12 млн грн.

Прикордонник

С начала введения военного положения пограничники отказались от получения неправомерной выгоды на сумму 12 270 000 гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"1100 пресеченных попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 12 миллионов 270 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте - именно таковы сейчас общие цифры пресеченных пограничниками попыток подкупа в пунктах пропуска через государственную границу с начала введения в Украине правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в большинстве случаев попытки правонарушений совершали лица призывного возраста, которые пытались незаконно выехать из Украины, в частности по поддельным документам. Во всех случаях осуществлено соответствующее реагирование представителей Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Кроме того сообщается, что в течение мая 2024 года произошло 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен. Наибольший размер неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов предлагали военнослужащему Белгород-Днестровского пограничного отряда за содействие в незаконном пересечении государственной границы без соответствующих на это законных оснований.

"Управление предотвращения и выявления коррупции Госпогранслужбы призывает сограждан быть сознательными и добропорядочными. Напоминаем, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом - является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в Госпогранслужбе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытались подкупить пограничника за $6 тысяч: На Закарпатье разоблачены два переправщика уклонистов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.

Автор: 

взятка (6159) пограничники (1573) подкуп (600)


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Топ комментарии
+3
Які чесні прикордонники, достойні нагород)) Батальйон Монако хоть поржал з новини.
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04.06.2024 14:34
+2
Нуце просто пі. Ць. Білі та пухнсті.
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04.06.2024 14:30
+2
ОГО ГО....ОООООО.. ТАМ ТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЯК І НА ТАМОЖНІ , ЧЕСНІ ПРИКОРДОННИКИ...БО ТАКІ БУДУТЬ АБО З ГАНЬБОЮ ВИГНАНІ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..АБО ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ АБО НА РІБАЛЦІ..ТАМ ДВА БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ПРОВАЛЮВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ.. СААКАШВІЛІ З САКВАРИЛІДЗЕ НЕ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ ЧЕСНУ ТАМОЖНЮ... ТУТ ПОРОШЕНКО ВСЕ ЗРОБИВ, ЩОБ МІХО ЗНИК..ВСІ ЕКС І НЕ ЕКС ПРИКОРДОННИКИ І ТАМОЖНЯ СУПЕР БАГАТІ...
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04.06.2024 14:52
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Нуце просто пі. Ць. Білі та пухнсті.
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04.06.2024 14:30 Ответить
Ага, а ось так виглядають типова сім'я та помешкання непідкупних прикордонників!
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04.06.2024 14:59 Ответить
Які чесні прикордонники, достойні нагород)) Батальйон Монако хоть поржал з новини.
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04.06.2024 14:34 Ответить
а гроші де, конфісковані ? як ні, то й балакати не варто про це
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04.06.2024 14:34 Ответить
Просто всі, кому відмовили, думали проскочити на халяву, пропонуючи суми значно нижчі, ніж економічно обґрунтований тариф на цьому ринку послуг. Більш щедрі клієнти подібних проблем не мали.
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04.06.2024 14:34 Ответить
В среднем предлагали чуть меньше чем по 300 долларов (278)
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04.06.2024 16:43 Ответить
А чому всі мовчать що за вʼїзд в Україну прикордонники беруть комісію?
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04.06.2024 14:37 Ответить
ніпрошо! ми нічого не знаємо про кількість вдалих спроб. знову класичне упередження виживання.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Упередження_виживання
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04.06.2024 14:39 Ответить
Це ті 1100 хто мало давав...отримали відмову
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04.06.2024 14:43 Ответить
Середня сума пропонованої неправомірної вигоди складає 280 $, - це недопустимо і принизливо для прикордонників. Люди зовсім знахабніли, пропонуючи такий мізер. Куди цей світ котиться?
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04.06.2024 14:47 Ответить
Щоб отримати через "Телеграм" якісь інструкції по форсуванню Тиси платять по $5000...10000, а на офіційному пункті пропуску $280? Ну звісно ми віримо
Розуміємо, що це теж вороже ІПСО, але віримо!
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04.06.2024 15:05 Ответить
ОГО ГО....ОООООО.. ТАМ ТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЯК І НА ТАМОЖНІ , ЧЕСНІ ПРИКОРДОННИКИ...БО ТАКІ БУДУТЬ АБО З ГАНЬБОЮ ВИГНАНІ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..АБО ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ АБО НА РІБАЛЦІ..ТАМ ДВА БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ПРОВАЛЮВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ.. СААКАШВІЛІ З САКВАРИЛІДЗЕ НЕ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ ЧЕСНУ ТАМОЖНЮ... ТУТ ПОРОШЕНКО ВСЕ ЗРОБИВ, ЩОБ МІХО ЗНИК..ВСІ ЕКС І НЕ ЕКС ПРИКОРДОННИКИ І ТАМОЖНЯ СУПЕР БАГАТІ...
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04.06.2024 14:52 Ответить
Все правильно - 10,909 грн середня ціна пропозиції. Це дуже мало, тому і здали.
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04.06.2024 15:27 Ответить
Та я вас прошу, не пиз ...,жить, маленький суми не беруть, а про великі суми і згадувати не треба, бо як пояснити збагачення молодих на мільйони гр. а бо зелених!!! Не смішить людей!!!!
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04.06.2024 15:40 Ответить
Від 12 лямів відмовились, а міль"ярди по кишеням розсували.
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04.06.2024 18:39 Ответить
 
 