С начала действия военного положения пограничников пытались подкупить 1100 раз на общую сумму более 12 млн грн.
С начала введения военного положения пограничники отказались от получения неправомерной выгоды на сумму 12 270 000 гривен.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"1100 пресеченных попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 12 миллионов 270 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте - именно таковы сейчас общие цифры пресеченных пограничниками попыток подкупа в пунктах пропуска через государственную границу с начала введения в Украине правового режима военного положения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в большинстве случаев попытки правонарушений совершали лица призывного возраста, которые пытались незаконно выехать из Украины, в частности по поддельным документам. Во всех случаях осуществлено соответствующее реагирование представителей Нацполиции.
Кроме того сообщается, что в течение мая 2024 года произошло 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен. Наибольший размер неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов предлагали военнослужащему Белгород-Днестровского пограничного отряда за содействие в незаконном пересечении государственной границы без соответствующих на это законных оснований.
"Управление предотвращения и выявления коррупции Госпогранслужбы призывает сограждан быть сознательными и добропорядочными. Напоминаем, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом - является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Упередження_виживання
Розуміємо, що це теж вороже ІПСО, але віримо!