С начала действия военного положения пограничников пытались подкупить 1100 раз на общую сумму более 12 млн грн.

С начала введения военного положения пограничники отказались от получения неправомерной выгоды на сумму 12 270 000 гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"1100 пресеченных попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 12 миллионов 270 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте - именно таковы сейчас общие цифры пресеченных пограничниками попыток подкупа в пунктах пропуска через государственную границу с начала введения в Украине правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в большинстве случаев попытки правонарушений совершали лица призывного возраста, которые пытались незаконно выехать из Украины, в частности по поддельным документам. Во всех случаях осуществлено соответствующее реагирование представителей Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Кроме того сообщается, что в течение мая 2024 года произошло 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен. Наибольший размер неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов предлагали военнослужащему Белгород-Днестровского пограничного отряда за содействие в незаконном пересечении государственной границы без соответствующих на это законных оснований.

"Управление предотвращения и выявления коррупции Госпогранслужбы призывает сограждан быть сознательными и добропорядочными. Напоминаем, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом - является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в Госпогранслужбе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытались подкупить пограничника за $6 тысяч: На Закарпатье разоблачены два переправщика уклонистов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.