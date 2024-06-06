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Новости Война
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Мобилизация, талоны на продовольствие и обязательная работа: правительство Германии одобрило план действий в случае нападения России

Бундесвер

Правительство ФРГ обновило план на случай войны на фоне угрозы со стороны России.

Немецкий таблоид Bild опубликовал обновленную "рамочную директиву о тотальной обороне" времен холодной войны, которая определяет меры безопасности на случай агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

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овым планом "тотальной обороны" предусмотрено:

  • → переброска войск НАТО на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера;
  • → возобновление обязательной службы для призывников. Это означает, что граждане Германии в случае начала военной агрессии России могут быть призваны на службу в любой момент;
  • → федеральное правительство должно немедленно объявить о начале войны через радио и интернет;
  • → пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться;
  • → власти должны использовать "специальные технологии" для обмена секретной информацией, а СМИ должны "без задержки" оповещать население о важных новостях;
  • → больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени;
  • → служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях. Кроме того, все граждане с 18 лет должны будут работать на работах, причем они могут быть обязаны работать в выходные и праздничные дни.

Кроме того, немецкие власти будут контролировать поставки продовольствия, иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения и регулировать цены или вводить систему талонов на продукты, если это будет необходимо.

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Предполагается, что немцы должны будут использовать для укрытия подвальные помещения в "крепких зданиях", подземные автостоянки или подземные железнодорожные станции. При необходимости власти могут отдавать приказ об эвакуации, при этом семьи нельзя будет разлучать.

Власти Германии также могут обязывать компании работать исключительно на нужды обороны и изымать имущество для армии.

План "тотальной обороны" детально регламентирует работу коммунальных служб и критической инфраструктуры. К примеру, мусор нужно обязательно убирать, чтобы предотвратить эпидемии, а военная техника будет иметь абсолютный приоритет на дорогах и железной дороге. Метеорологические службы на время войны могут из соображений безопасности не сообщать прогноз погоды.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.
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Топ комментарии
+40
Отакої! Лохи позорні. Де майські шашлики? Чому план прийнятий заздалегідь, а не після нападу?
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06.06.2024 20:29
+32
А шо дороги будувати не будуть? І барабанів не закуплять? І ціркачів не ззабронюють? Ну хочь на пінгвинів кошти виделять?
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06.06.2024 20:29
+24
Німці. Що з них взять. Вони ще й, мабуть, життя своїх громадян цінують і бомбосховища в належному стані будуть і відкриті, а овочерізки елітні в них і не закуплять. Взагалі такі смішні.
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06.06.2024 20:40
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Пусть ответственной фрау Меркель назначат,они и так 20 бригад бундесвера под корень уничтожила и этот план тоже угробит в угоду своему кремлевскому фюреру.
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06.06.2024 20:27 Ответить
Фрау Меркель, радянська комсомолка, вже стільки від друга володимира отримала грошей, що ій насрати на германію.
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06.06.2024 20:39 Ответить
Невеличке уточнення. У фрау меркель друг владімір а не Володимир
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06.06.2024 20:48 Ответить
Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

а де дотримання Конституції, сохранєніє сободи совєсті та разврата ?

шо се гер Шольц думає?
його рейтинги обваляться до нуля
це НЕ по ЗЄльоному !
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06.06.2024 21:12 Ответить
А шо дороги будувати не будуть? І барабанів не закуплять? І ціркачів не ззабронюють? Ну хочь на пінгвинів кошти виделять?
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06.06.2024 20:29 Ответить
Німці. Що з них взять. Вони ще й, мабуть, життя своїх громадян цінують і бомбосховища в належному стані будуть і відкриті, а овочерізки елітні в них і не закуплять. Взагалі такі смішні.
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06.06.2024 20:40 Ответить
Отакої! Лохи позорні. Де майські шашлики? Чому план прийнятий заздалегідь, а не після нападу?
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06.06.2024 20:29 Ответить
У них є план дій. молодці.
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06.06.2024 20:29 Ответить
Це мені подобається.Хоча трохи непокоїть,видно що щось знають
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06.06.2024 20:33 Ответить
та просто нормальні люди готуються до найгірших сценаріїв. А якщо найгірший сценарій не настане - ну і слава Богу.
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06.06.2024 20:35 Ответить
Ідіоти, а де шашлики та день перемоги?
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06.06.2024 20:31 Ответить
Пане Олеже,найгірші сценарії настають тільки в тому випадку,коли до них не готуєшся.А якщо готуєшся,то він вже не такий страшний
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06.06.2024 20:39 Ответить
А де бронь для клованів, та годувальників верблюдів?
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06.06.2024 20:43 Ответить
і що немає броні для артистів цирку....мобілізація не з 25 років???...якісь воні дурні
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06.06.2024 20:44 Ответить
Теж дивує, чому першим пунктом у німців немає виїзду на природу з відрами шашликів.
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06.06.2024 20:50 Ответить
Нехай уважно прочитають ті, хто волає про те що Україна не на ,,військових рейках"! Оце і є ,,військові рейки", ,,економічний фронт"( примусова праця там де більш потрібно) і мобілізація! А не навчання до пенсії ,,вічних студентів", доставка glovo і далі по списку......
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06.06.2024 20:48 Ответить
ну так і чого ти не працюєш?
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06.06.2024 21:01 Ответить
Талони, мобілізацію, а про телемарафон жодного слова, як вони взагалі зібралися воювати, не розумію !!!!!
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06.06.2024 20:54 Ответить
Якраз у доставці можут працювати жінки.
Ще й розширити спектр послуг.
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06.06.2024 20:57 Ответить
Вони не збираються на шашлики і не купують барабани?
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06.06.2024 21:06 Ответить
Примусові роботи..а отут цікаво..примусові роботи на приватне підприємство??? То це вже рабство...чи підприємства будуть передані державі теж примусово...
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06.06.2024 21:12 Ответить
Чому ж одразу "рабство"? Соціалістична Німеччина (та, що була трохи ще й "націонал-") цим не гребувала.
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06.06.2024 21:55 Ответить
Напад рф на Німеччину це ненаукова фантастика. Навпаки - можливо.
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06.06.2024 21:18 Ответить
ЗеНел@х тепер німців буде вважати л@хами! Тому що він обманув путіна і не готувався до війни, а навпаки закривав все... А Німці диб#ли готуються і тому путін на них не нападе, значить гроші тратят зря, а можна було б дороги робити...
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06.06.2024 21:57 Ответить
А у нас он вирішили оновити штукатурку та вимикачі з розетками в поліційному відділенні - виділили на це мільйон.
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06.06.2024 22:16 Ответить
Позорний уряд, нема шашличників і асфальторів
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06.06.2024 22:42 Ответить
А що , батальйон Монако не формуватимуть?
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06.06.2024 23:00 Ответить
Ого! Майже як в Україні!
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07.06.2024 00:02 Ответить
Тут все очевидно як білий день, - хочеш миру - готуйся до війни, а хочеш війни - сидіть по своїм домам і готуйтесь до шашликів.
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07.06.2024 00:29 Ответить
Дивні німці і уряд.Нехто не волає,що росіяни теж люди.А дороги-це основна проблема в країні.
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07.06.2024 05:25 Ответить
Это разделы Моб плана времен СССР! Вы чем там в Бундестаге думаете?
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07.06.2024 07:08 Ответить
Деякі з ідей чи навіть готових положень німецької "рамкової директиви про тотальну оборону" Україні варто було би взяти для своєї користі, наприклад:

* ОБОВ'ЯЗКОВА евакуація.

* Громадяни від 18 років ЗОБОВ'ЯЗАНІ працювати на роботах. (Не у кав'ярнях, а наприклад, на виробництві зброї чи на інших роботах - там, де ЗОБОВ'ЯЖЕ державна служба зайнятості (для України це виглядає нечувано і дико, враховуючи, як працює ця і деякі інші державні служби).)

* Держава матиме СТРАТЕГІЧНИЙ РЕЗЕРВ продуктів довготривалого зберігання, контролюватиме постачання (деяких) продуктів харчування, ціни на них і може запроваджувати систему талонів на харчування у разі потреби.

Та інші.
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07.06.2024 08:53 Ответить
 
 