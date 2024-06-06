Мобілізація, талони на харчі та обов’язкова робота: уряд Німеччини схвалив план дій у разі нападу Росії

Уряд ФРН оновив план у разі війни на тлі загрози з боку Росії.

Німецький таблоїд Bild опублікував оновлену "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

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Новим планом "тотальної оборони" передбачено:

→ перекидання військ НАТО на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу;

→ повернення обов'язкової служби для призовників. Це означає, що громадяни Німеччини у разі початку військової агресії Росії можуть бути призвані на службу у будь-який момент;

→ федеральний уряд має негайно оголосити про початок війни через радіо та інтернет;

→ поки Німеччина захищається, Бундестаг не має розпускатися;

→ влада має використовувати "спеціальні технології" для обміну секретною інформацією, а ЗМІ повинні "без затримки" оповіщати населення про важливі новини;

→ лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу;

→ служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях. Крім того, усі громадяни з 18 років повинні будуть працювати на роботах, причому вони можуть бути зобов'язані працювати у вихідні та святкові дні.

Крім того, німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання та регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі, якщо це буде необхідно.

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Передбачається, що німці повинні будуть використовувати для укриття підвальні приміщення в "міцних будівлях", підземні автостоянки або підземні залізничні станції. За потреби влада може віддавати наказ про евакуацію, при цьому сім'ї не можна буде розлучати.

Влада Німеччини також може зобов'язувати компанії працювати виключно на потреби оборони й вилучати майно для армії.

План "тотальної оборони" детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов'язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці. Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.