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Новини Війна
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Мобілізація, талони на харчі та обов’язкова робота: уряд Німеччини схвалив план дій у разі нападу Росії

Бундесвер

Уряд ФРН оновив план у разі війни на тлі загрози з боку Росії.

Німецький таблоїд Bild опублікував оновлену "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

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Новим планом "тотальної оборони" передбачено:

  • → перекидання військ НАТО на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу;
  • → повернення обов'язкової служби для призовників. Це означає, що громадяни Німеччини у разі початку військової агресії Росії можуть бути призвані на службу у будь-який момент;
  • → федеральний уряд має негайно оголосити про початок війни через радіо та інтернет;
  • → поки Німеччина захищається, Бундестаг не має розпускатися;
  • → влада має використовувати "спеціальні технології" для обміну секретною інформацією, а ЗМІ повинні "без затримки" оповіщати населення про важливі новини;
  • → лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу;
  • → служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях. Крім того, усі громадяни з 18 років повинні будуть працювати на роботах, причому вони можуть бути зобов'язані працювати у вихідні та святкові дні.

Крім того, німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання та регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі, якщо це буде необхідно.

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Передбачається, що німці повинні будуть використовувати для укриття підвальні приміщення в "міцних будівлях", підземні автостоянки або підземні залізничні станції. За потреби влада може віддавати наказ про евакуацію, при цьому сім'ї не можна буде розлучати.

Влада Німеччини також може зобов'язувати компанії працювати виключно на потреби оборони й вилучати майно для армії.

План "тотальної оборони" детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов'язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці. Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Автор: 

Німеччина (7361) росія (65223)


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Топ коментарі
+40
Отакої! Лохи позорні. Де майські шашлики? Чому план прийнятий заздалегідь, а не після нападу?
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06.06.2024 20:29
+32
А шо дороги будувати не будуть? І барабанів не закуплять? І ціркачів не ззабронюють? Ну хочь на пінгвинів кошти виделять?
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06.06.2024 20:29
+24
Німці. Що з них взять. Вони ще й, мабуть, життя своїх громадян цінують і бомбосховища в належному стані будуть і відкриті, а овочерізки елітні в них і не закуплять. Взагалі такі смішні.
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06.06.2024 20:40
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Пусть ответственной фрау Меркель назначат,они и так 20 бригад бундесвера под корень уничтожила и этот план тоже угробит в угоду своему кремлевскому фюреру.
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06.06.2024 20:27 Відповісти
Фрау Меркель, радянська комсомолка, вже стільки від друга володимира отримала грошей, що ій насрати на германію.
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06.06.2024 20:39 Відповісти
Невеличке уточнення. У фрау меркель друг владімір а не Володимир
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06.06.2024 20:48 Відповісти
Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

а де дотримання Конституції, сохранєніє сободи совєсті та разврата ?

шо се гер Шольц думає?
його рейтинги обваляться до нуля
це НЕ по ЗЄльоному !
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06.06.2024 21:12 Відповісти
А шо дороги будувати не будуть? І барабанів не закуплять? І ціркачів не ззабронюють? Ну хочь на пінгвинів кошти виделять?
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06.06.2024 20:29 Відповісти
Німці. Що з них взять. Вони ще й, мабуть, життя своїх громадян цінують і бомбосховища в належному стані будуть і відкриті, а овочерізки елітні в них і не закуплять. Взагалі такі смішні.
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06.06.2024 20:40 Відповісти
Отакої! Лохи позорні. Де майські шашлики? Чому план прийнятий заздалегідь, а не після нападу?
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06.06.2024 20:29 Відповісти
У них є план дій. молодці.
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06.06.2024 20:29 Відповісти
Це мені подобається.Хоча трохи непокоїть,видно що щось знають
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06.06.2024 20:33 Відповісти
та просто нормальні люди готуються до найгірших сценаріїв. А якщо найгірший сценарій не настане - ну і слава Богу.
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06.06.2024 20:35 Відповісти
Ідіоти, а де шашлики та день перемоги?
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06.06.2024 20:31 Відповісти
Пане Олеже,найгірші сценарії настають тільки в тому випадку,коли до них не готуєшся.А якщо готуєшся,то він вже не такий страшний
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06.06.2024 20:39 Відповісти
А де бронь для клованів, та годувальників верблюдів?
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06.06.2024 20:43 Відповісти
і що немає броні для артистів цирку....мобілізація не з 25 років???...якісь воні дурні
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06.06.2024 20:44 Відповісти
Теж дивує, чому першим пунктом у німців немає виїзду на природу з відрами шашликів.
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06.06.2024 20:50 Відповісти
Нехай уважно прочитають ті, хто волає про те що Україна не на ,,військових рейках"! Оце і є ,,військові рейки", ,,економічний фронт"( примусова праця там де більш потрібно) і мобілізація! А не навчання до пенсії ,,вічних студентів", доставка glovo і далі по списку......
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06.06.2024 20:48 Відповісти
ну так і чого ти не працюєш?
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06.06.2024 21:01 Відповісти
Талони, мобілізацію, а про телемарафон жодного слова, як вони взагалі зібралися воювати, не розумію !!!!!
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06.06.2024 20:54 Відповісти
Якраз у доставці можут працювати жінки.
Ще й розширити спектр послуг.
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06.06.2024 20:57 Відповісти
Вони не збираються на шашлики і не купують барабани?
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06.06.2024 21:06 Відповісти
Примусові роботи..а отут цікаво..примусові роботи на приватне підприємство??? То це вже рабство...чи підприємства будуть передані державі теж примусово...
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06.06.2024 21:12 Відповісти
Чому ж одразу "рабство"? Соціалістична Німеччина (та, що була трохи ще й "націонал-") цим не гребувала.
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06.06.2024 21:55 Відповісти
Напад рф на Німеччину це ненаукова фантастика. Навпаки - можливо.
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06.06.2024 21:18 Відповісти
ЗеНел@х тепер німців буде вважати л@хами! Тому що він обманув путіна і не готувався до війни, а навпаки закривав все... А Німці диб#ли готуються і тому путін на них не нападе, значить гроші тратят зря, а можна було б дороги робити...
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06.06.2024 21:57 Відповісти
А у нас он вирішили оновити штукатурку та вимикачі з розетками в поліційному відділенні - виділили на це мільйон.
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06.06.2024 22:16 Відповісти
Позорний уряд, нема шашличників і асфальторів
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06.06.2024 22:42 Відповісти
А що , батальйон Монако не формуватимуть?
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06.06.2024 23:00 Відповісти
Ого! Майже як в Україні!
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07.06.2024 00:02 Відповісти
Тут все очевидно як білий день, - хочеш миру - готуйся до війни, а хочеш війни - сидіть по своїм домам і готуйтесь до шашликів.
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07.06.2024 00:29 Відповісти
Дивні німці і уряд.Нехто не волає,що росіяни теж люди.А дороги-це основна проблема в країні.
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07.06.2024 05:25 Відповісти
Это разделы Моб плана времен СССР! Вы чем там в Бундестаге думаете?
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07.06.2024 07:08 Відповісти
Деякі з ідей чи навіть готових положень німецької "рамкової директиви про тотальну оборону" Україні варто було би взяти для своєї користі, наприклад:

* ОБОВ'ЯЗКОВА евакуація.

* Громадяни від 18 років ЗОБОВ'ЯЗАНІ працювати на роботах. (Не у кав'ярнях, а наприклад, на виробництві зброї чи на інших роботах - там, де ЗОБОВ'ЯЖЕ державна служба зайнятості (для України це виглядає нечувано і дико, враховуючи, як працює ця і деякі інші державні служби).)

* Держава матиме СТРАТЕГІЧНИЙ РЕЗЕРВ продуктів довготривалого зберігання, контролюватиме постачання (деяких) продуктів харчування, ціни на них і може запроваджувати систему талонів на харчування у разі потреби.

Та інші.
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07.06.2024 08:53 Відповісти
 
 