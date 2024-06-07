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граница (5142) Польша (8139) блокирование (459)

Польские фермеры сняли блокаду на пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне", - Гостаможслужба

Поляки припинили блокування ПП Рава-Руська - Гребенне

Польские фермеры, блокировавшие пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе, прекратили протест.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу.

"В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения фур перед ПП "Гребенне - Рава - Руська", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение фур в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе с Украиной.

Читайте также: Польские фермеры будут блокировать движение грузовиков в КПП "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня, - ГПСУ
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Топ комментарии
+7
Це вони взнали,що буде вночі обстріл і злякалися.
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07.06.2024 03:47
+6
А шо такоє?Хіба не Україна виновата,що град знищив урожай фундука,чи рАсіюшка киданула і замість євро заплатила рублями?
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07.06.2024 02:29
+5
Тому що мудаки.
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07.06.2024 05:55
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є різні Поляки і є різні Українці, але нажаль чомусь Арахмія свободної їде до Голандії а немовлят тримають в черзі до азілу...
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07.06.2024 02:15 Ответить
всі знають, що десь є хароші поляки і хароші руцькі, однак на ділі їх ніхто не бачив. нормальні поляки могли б попротестувати проти торгівлі з росією чи проти блокування українського кордону. Однак щось пішло не так...
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07.06.2024 08:25 Ответить
А ви сильно протестували проти торгівлі з росією на тлі Грузинської війни? Щось пішло не так, бо більшості людей на цій планеті байдуже на те що існує поза межами їхнього життя, то що тоді виходить весь світ гівно?
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07.06.2024 16:28 Ответить
А шо такоє?Хіба не Україна виновата,що град знищив урожай фундука,чи рАсіюшка киданула і замість євро заплатила рублями?
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07.06.2024 02:29 Ответить
Аби не мовчки...
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07.06.2024 02:33 Ответить
Це вони взнали,що буде вночі обстріл і злякалися.
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07.06.2024 03:47 Ответить
Чого перекривали?
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07.06.2024 05:30 Ответить
Тому що мудаки.
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07.06.2024 05:55 Ответить
То вони тренувалися, як блокувати кацапські танки.
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07.06.2024 06:14 Ответить
Блокують, тому що вважають українців - худобою. Кордон з росією чи білоруссю вони чомусь не блокують, хоч саме звідти іде контрабандна агропродукція
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07.06.2024 08:27 Ответить
Тут живеш під обстрілами, не знаєш коли тобі на голову шо впаде, вся Україна кров'ю стікає, стільки людей гине кожен день, а в цих своя рубашка бліже к тєлу.
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07.06.2024 05:59 Ответить
Поміняйте D на О.
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07.06.2024 07:23 Ответить
К чему вы мне это написали? Я как мог помогал другим, не знал всей боли других, ее много в мире, но разве это повод меня убивать?
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07.06.2024 07:35 Ответить
Ну друже зараз світ такий -треба бути не самою бідною країною европи і міліонами видавлювати людей з країни на заробітки так як розікрали в країні все що можна. ..продати всю зброю.та ще й землю і розраховувати що пропетляєм..
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07.06.2024 07:26 Ответить
А чому ж тоді мільйони поляків які виїхали до Німеччини, Норвегії, Британії, США не хочуть повертатися до себе в країну?
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07.06.2024 08:29 Ответить
 
 