Польські фермери зняли блокаду на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - Держмитслужба
Польскі фермери, що блокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні, припинили протест.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну митну службу.
"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться в повідомленні.
Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.
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