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Польські фермери зняли блокаду на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - Держмитслужба

Поляки припинили блокування ПП Рава-Руська - Гребенне

Польскі фермери, що блокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні, припинили протест.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну митну службу.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.

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Автор: 

кордон (4769) Польща (8504) блокування (650)


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Топ коментарі
+7
Це вони взнали,що буде вночі обстріл і злякалися.
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07.06.2024 03:47
+6
А шо такоє?Хіба не Україна виновата,що град знищив урожай фундука,чи рАсіюшка киданула і замість євро заплатила рублями?
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07.06.2024 02:29
+5
Тому що мудаки.
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07.06.2024 05:55
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є різні Поляки і є різні Українці, але нажаль чомусь Арахмія свободної їде до Голандії а немовлят тримають в черзі до азілу...
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07.06.2024 02:15 Відповісти
всі знають, що десь є хароші поляки і хароші руцькі, однак на ділі їх ніхто не бачив. нормальні поляки могли б попротестувати проти торгівлі з росією чи проти блокування українського кордону. Однак щось пішло не так...
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07.06.2024 08:25 Відповісти
А ви сильно протестували проти торгівлі з росією на тлі Грузинської війни? Щось пішло не так, бо більшості людей на цій планеті байдуже на те що існує поза межами їхнього життя, то що тоді виходить весь світ гівно?
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07.06.2024 16:28 Відповісти
А шо такоє?Хіба не Україна виновата,що град знищив урожай фундука,чи рАсіюшка киданула і замість євро заплатила рублями?
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07.06.2024 02:29 Відповісти
Аби не мовчки...
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07.06.2024 02:33 Відповісти
Це вони взнали,що буде вночі обстріл і злякалися.
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07.06.2024 03:47 Відповісти
Чого перекривали?
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07.06.2024 05:30 Відповісти
Тому що мудаки.
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07.06.2024 05:55 Відповісти
То вони тренувалися, як блокувати кацапські танки.
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07.06.2024 06:14 Відповісти
Блокують, тому що вважають українців - худобою. Кордон з росією чи білоруссю вони чомусь не блокують, хоч саме звідти іде контрабандна агропродукція
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07.06.2024 08:27 Відповісти
Тут живеш під обстрілами, не знаєш коли тобі на голову шо впаде, вся Україна кров'ю стікає, стільки людей гине кожен день, а в цих своя рубашка бліже к тєлу.
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07.06.2024 05:59 Відповісти
Поміняйте D на О.
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07.06.2024 07:23 Відповісти
К чему вы мне это написали? Я как мог помогал другим, не знал всей боли других, ее много в мире, но разве это повод меня убивать?
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07.06.2024 07:35 Відповісти
Ну друже зараз світ такий -треба бути не самою бідною країною европи і міліонами видавлювати людей з країни на заробітки так як розікрали в країні все що можна. ..продати всю зброю.та ще й землю і розраховувати що пропетляєм..
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07.06.2024 07:26 Відповісти
А чому ж тоді мільйони поляків які виїхали до Німеччини, Норвегії, Британії, США не хочуть повертатися до себе в країну?
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07.06.2024 08:29 Відповісти
 
 