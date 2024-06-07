Вследствие атаки ракетами и дронами объекты энергетики Украины не пострадали

Вследствие ночной атаки российских войск пострадавших объектов энергетики нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"В результате ночной атаки российских войск пораженных объектов энергетики нет. К счастью, во время последней атаки нет пораженных объектов энергетики", - отметил он

Колесник добавил, что враг не оставляет попыток нанести максимальные повреждения объектам энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". ПВО сбила 5 крылатых ракет и 48 ударных БпЛА из 53.

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