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обстрел (25742) энергетика (2466) Минэнерго (359)

Вследствие атаки ракетами и дронами объекты энергетики Украины не пострадали

шахеди

Вследствие ночной атаки российских войск пострадавших объектов энергетики нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"В результате ночной атаки российских войск пораженных объектов энергетики нет. К счастью, во время последней атаки нет пораженных объектов энергетики", - отметил он

Колесник добавил, что враг не оставляет попыток нанести максимальные повреждения объектам энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". ПВО сбила 5 крылатых ракет и 48 ударных БпЛА из 53.

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07.06.2024 09:57 Ответить
ви вже, якось, роздуплитесь!
об'єкти енергетики, розвалені, чи нє.
як що, нє, то де свєта?
як що, так, то зашийте рот та притопить, десь на гідропарку, отих колесників.
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07.06.2024 10:15 Ответить
Так вже просто фактично розвалили все, крім АЕС.
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07.06.2024 13:11 Ответить
Натякає кураторам - що треба ще бити по цілях?? Якісь дебіли, про все ворогові звітують..
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07.06.2024 10:20 Ответить
 
 