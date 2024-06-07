УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4607 відвідувачів онлайн
Новини
939 4
обстріл (27076) енергетика (2483) Міненерго (1380)

Внаслідок атаки ракетами та дронами об’єкти енергетики України не постраждали

шахеди

Внаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає. На щастя, під час останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики", – зазначив він

Колісник додав. що ворог не полишає спроб завдати максимальних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення. 

Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". ППО збила 5 крилатих ракет та 48 ударних БпЛА з 53.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергетиці значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Ми готуємося до складної ситуації взимку, - Галущенко. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємно чути такі позитивні новини 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
07.06.2024 09:57 Відповісти
ви вже, якось, роздуплитесь!
об'єкти енергетики, розвалені, чи нє.
як що, нє, то де свєта?
як що, так, то зашийте рот та притопить, десь на гідропарку, отих колесників.
показати весь коментар
07.06.2024 10:15 Відповісти
Так вже просто фактично розвалили все, крім АЕС.
показати весь коментар
07.06.2024 13:11 Відповісти
Натякає кураторам - що треба ще бити по цілях?? Якісь дебіли, про все ворогові звітують..
показати весь коментар
07.06.2024 10:20 Відповісти
 
 