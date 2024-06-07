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Новости Война
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волонтеры (2612) дроны (3553) Горбенко Руслан (7)

Половину дронов, имеющихся в ВСУ, передают волонтеры, - "слуга народа" Горбенко

Половину дронів передають волонтери

Сейчас военные на около 60% обеспечены дронами, 30% из которых передают волонтеры.

Об этом в интервью "Укрінформ" заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть ситуации, например, когда 26 тысяч дронов находились на каком-то складе и не доехали до фронта. При том, что беспилотников на фронте много не бывает", - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что ни разу за все время поездок на фронт еще не слышал от военных, чтобы бригады были полностью укомплектованы дронами.

"Каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА", - добавил Горбенко.

Сейчас около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров.

Также читайте: Почти 100% дронов производится в Украине, большинство - частным бизнесом, - Минобороны
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Топ комментарии
+13
Скоріше за все із 100%, 60 - то волонтери, а 40 - ніхто..
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07.06.2024 16:56
+7
шо таке? це не хведорів передає?! це якесь іпсо
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07.06.2024 16:55
+7
А де бубачькін мільйон??? ****** брехлива.
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07.06.2024 17:08
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шо таке? це не хведорів передає?! це якесь іпсо
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07.06.2024 16:55 Ответить
Скоріше за все із 100%, 60 - то волонтери, а 40 - ніхто..
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07.06.2024 16:56 Ответить
Таки не сто. Бо відсотків 30 передають родичі і купвють за власний кошт.
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07.06.2024 18:08 Ответить
Мавікі від 115 тис грн стартують..не всім родичам таке під силу, бо екіпірування теж недешеве..
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07.06.2024 18:23 Ответить
Ще велику частину купують військові зі своєї зарплати. А також бригади (подяка за ідею п'ятому президенту) тепер мають деякі обігові кошти і переважно витрачають їх на дрони.
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07.06.2024 19:48 Ответить
"Знаєтєліви", що більша половина тієї половини передана від "студія квАртал 96"?
Але студія про те мовчить - побоюється, що після війни не зможе продавати свої "продукти" до росії...
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07.06.2024 16:57 Ответить
То може тоді краще й владу принаймні наполовину передати волонтерам?
Гірше вже точно не буде і, може, «ржать» перестанемо!
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07.06.2024 17:00 Ответить
А де бубачькін мільйон??? ****** брехлива.
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07.06.2024 17:08 Ответить
Ви не праві. Бубочкіні дрони охороняють підходи до Тиси і інших прикоржонних локацій. І то справді зороші дрони - з тепловізорами.
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07.06.2024 18:11 Ответить
Скоріше де кошти громад які відібрали на дрони,просто їх легше спиз-ти,чим дрони.
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07.06.2024 19:52 Ответить
Та не винен бубочка, прочитав що написали
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07.06.2024 17:28 Ответить
Е ні на такій посаді за базар треба відповідати , незалежно від того чи ти клоун ,чи придурок , чи наркоман ...
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07.06.2024 18:08 Ответить
Де зелень, а де за щось відповідати....
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07.06.2024 18:12 Ответить
А що передає МО? Повістки в ТЦК?
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07.06.2024 17:32 Ответить
а слуги замість дронів
95 квартал та телемарахвон
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07.06.2024 17:33 Ответить
мільйон.дронів..в місяць..
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07.06.2024 17:48 Ответить
ой...а нагадайте будь-ласка..хто ж говорив про мільйони дронів ?
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07.06.2024 17:49 Ответить
Локшинатор, ця брехня вже з бородою, ці зебіли тільки сосати і брехати вміють, а ще й крадуть неперевершено...
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07.06.2024 17:58 Ответить
Горбенко ти не примазуйся до волонтерів . Де млн. дронів від влади , ти зелень смердюча ти ж влада.
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07.06.2024 18:11 Ответить
 
 