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Половину дронів, які є у ЗСУ, передають волонтери, - "слуга народу" Горбенко

Половину дронів передають волонтери

Наразі військові на близько 60% забезпечені дронами, 30% з яких передають волонтери.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо ситуації, наприклад, коли 26 тисяч дронів перебували на якомусь складі й не доїхали до фронту. При тому, що безпілотників на фронті багато не буває", - пояснив він.

Парламентар наголосив, що жодного разу за весь час поїздок на фронт ще не чув від військових, щоб бригади були повністю укомплектовані дронами.

"Кожного місяця одна військова частина використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА", - додав Горбенко.

Наразі близько 60% від потреб військових у дронах забезпечено, 30% з яких - допомога волонтерів.

Також читайте: ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

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Топ коментарі
+13
Скоріше за все із 100%, 60 - то волонтери, а 40 - ніхто..
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07.06.2024 16:56
+7
шо таке? це не хведорів передає?! це якесь іпсо
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07.06.2024 16:55
+7
А де бубачькін мільйон??? ****** брехлива.
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07.06.2024 17:08
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шо таке? це не хведорів передає?! це якесь іпсо
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07.06.2024 16:55 Відповісти
Скоріше за все із 100%, 60 - то волонтери, а 40 - ніхто..
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07.06.2024 16:56 Відповісти
Таки не сто. Бо відсотків 30 передають родичі і купвють за власний кошт.
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07.06.2024 18:08 Відповісти
Мавікі від 115 тис грн стартують..не всім родичам таке під силу, бо екіпірування теж недешеве..
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07.06.2024 18:23 Відповісти
Ще велику частину купують військові зі своєї зарплати. А також бригади (подяка за ідею п'ятому президенту) тепер мають деякі обігові кошти і переважно витрачають їх на дрони.
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07.06.2024 19:48 Відповісти
"Знаєтєліви", що більша половина тієї половини передана від "студія квАртал 96"?
Але студія про те мовчить - побоюється, що після війни не зможе продавати свої "продукти" до росії...
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07.06.2024 16:57 Відповісти
То може тоді краще й владу принаймні наполовину передати волонтерам?
Гірше вже точно не буде і, може, «ржать» перестанемо!
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07.06.2024 17:00 Відповісти
А де бубачькін мільйон??? ****** брехлива.
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07.06.2024 17:08 Відповісти
Ви не праві. Бубочкіні дрони охороняють підходи до Тиси і інших прикоржонних локацій. І то справді зороші дрони - з тепловізорами.
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07.06.2024 18:11 Відповісти
Скоріше де кошти громад які відібрали на дрони,просто їх легше спиз-ти,чим дрони.
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07.06.2024 19:52 Відповісти
Та не винен бубочка, прочитав що написали
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07.06.2024 17:28 Відповісти
Е ні на такій посаді за базар треба відповідати , незалежно від того чи ти клоун ,чи придурок , чи наркоман ...
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07.06.2024 18:08 Відповісти
Де зелень, а де за щось відповідати....
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07.06.2024 18:12 Відповісти
А що передає МО? Повістки в ТЦК?
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07.06.2024 17:32 Відповісти
а слуги замість дронів
95 квартал та телемарахвон
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07.06.2024 17:33 Відповісти
мільйон.дронів..в місяць..
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07.06.2024 17:48 Відповісти
ой...а нагадайте будь-ласка..хто ж говорив про мільйони дронів ?
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07.06.2024 17:49 Відповісти
Локшинатор, ця брехня вже з бородою, ці зебіли тільки сосати і брехати вміють, а ще й крадуть неперевершено...
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07.06.2024 17:58 Відповісти
Горбенко ти не примазуйся до волонтерів . Де млн. дронів від влади , ти зелень смердюча ти ж влада.
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07.06.2024 18:11 Відповісти
 
 