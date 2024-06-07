Половину дронів, які є у ЗСУ, передають волонтери, - "слуга народу" Горбенко

Наразі військові на близько 60% забезпечені дронами, 30% з яких передають волонтери.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо ситуації, наприклад, коли 26 тисяч дронів перебували на якомусь складі й не доїхали до фронту. При тому, що безпілотників на фронті багато не буває", - пояснив він.

Парламентар наголосив, що жодного разу за весь час поїздок на фронт ще не чув від військових, щоб бригади були повністю укомплектовані дронами.

"Кожного місяця одна військова частина використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА", - додав Горбенко.

Наразі близько 60% від потреб військових у дронах забезпечено, 30% з яких - допомога волонтерів.

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