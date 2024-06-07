Украина ведет переговоры с Турцией об аренде кораблей-электростанций
Украина ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Одессы и Дунайского региона плавучих электростанций, чтобы частично перекрыть дефицит электроэнергии.
Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У них есть мощные корабли, которые выдают, например, 250 МВт. Мы изучаем вопрос о привлечении трех таких: в Измаил, в Одессу и [порт] Южный. Они дают по 250 МВт - мы, по сути, закроем город и несколько районов", - сказал Кипер.
"Мы - транзитная область, у нас вообще нет генерации. Мы зависим от других", - напомнил он.
По его словам, переговоры пока упираются в вопросы безопасности.
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В худшем случае его свои арестуют и посадят на губу, типа для следствия.
Пройдет месяц, а то и меньше, все про все забудят.
ой дебіли при владі...ой дебіли..
«Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. Вони мають потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, що працюють на дизельному паливі та ті, що на газу. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких судів: одне до Ізмаїла, одне до Одеси та одне до Південного поставити, В Одесі ми так, по суті, закриємо пару районів міста. Зараз йдуть переговори, щоб зайшли кораблі, але мають перше запитання: «Дайте безпеку». Ми говоримо: «Ви Туреччина і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах».
Давай миллион кораблей!
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