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Турция (3314) Тарифы на электроэнергию (2138) Кипер (45)

Украина ведет переговоры с Турцией об аренде кораблей-электростанций

Karpowership

Украина ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Одессы и Дунайского региона плавучих электростанций, чтобы частично перекрыть дефицит электроэнергии.

Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У них есть мощные корабли, которые выдают, например, 250 МВт. Мы изучаем вопрос о привлечении трех таких: в Измаил, в Одессу и [порт] Южный. Они дают по 250 МВт - мы, по сути, закроем город и несколько районов", - сказал Кипер.

Также читайте: Значительная часть припортовой инфраструктуры Одесщины разбита. Корабли грузят под обстрелами, - Кипер

"Мы - транзитная область, у нас вообще нет генерации. Мы зависим от других", - напомнил он.

По его словам, переговоры пока упираются в вопросы безопасности.
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Топ комментарии
+10
А захист?
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07.06.2024 16:58
+10
Ото капець..щоб їх потопили..приєднуюсь до дописувачів вище..

ой дебіли при владі...ой дебіли..
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07.06.2024 17:02
+8
зачотна мішень буде
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07.06.2024 16:59
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А захист?
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07.06.2024 16:58 Ответить
Ердоган пацан різкий, а об ***** хто тіки ноги не витирав, може й не наважиться.
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07.06.2024 17:14 Ответить
Так ***** засцить по турецьким кораблям стрілляти.
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07.06.2024 17:22 Ответить
А ***** стрелять не будет. Выстрелит назначенный "стрелочник".
В худшем случае его свои арестуют и посадят на губу, типа для следствия.
Пройдет месяц, а то и меньше, все про все забудят.
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07.06.2024 17:28 Ответить
Ердогану похерку який стрілочник.
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07.06.2024 17:40 Ответить
були вже стрєлочніки, довийожувались що збили
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07.06.2024 17:56 Ответить
А потом еще будет извиняться перед ******, как в случае со сбитым кацапским самолетом.
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08.06.2024 03:31 Ответить
Якщо ці кораблі власність Турції,то ***** пососе свого тезку. Забезпечення електроенергією наприклад Одеської області таким чином-непоганий варіант. Це ж гроші насамперед для турків.
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07.06.2024 17:30 Ответить
Едік перекриє кацапам у разі чого кіслород через Боспор та Дарданели - подивимось як вони нафту будуть возити
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07.06.2024 17:59 Ответить
Поставити на румунській території і все
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07.06.2024 17:47 Ответить
ЛЕП треба тягти
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07.06.2024 17:58 Ответить
Ідея непогана - але це не відміняє шо в Одесу потрібно і Петріот і Гепарди
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07.06.2024 17:58 Ответить
зачотна мішень буде
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07.06.2024 16:59 Ответить
Ну так ну так - ось шо буває коли шось робиш на автоматі ( ні деколи це працює але не завжди ).
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07.06.2024 17:02 Ответить
Виділять і "асвоят" чергові мільярди.
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07.06.2024 17:00 Ответить
На "захист".
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07.06.2024 17:01 Ответить
Ото капець..щоб їх потопили..приєднуюсь до дописувачів вище..

ой дебіли при владі...ой дебіли..
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07.06.2024 17:02 Ответить
Вороги вони ...
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07.06.2024 17:07 Ответить
Свіжеспечений підар..
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07.06.2024 17:26 Ответить
У тібя балалайка із очка тарчит,не мішаеть?
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07.06.2024 17:43 Ответить
Якби він зараз був, то *****, думаєте його б не знищив? Он був надпотужний НПЗ в Кременчуці, мабуть найбільший в Україні і шо? Тепер можна сказати шо був, разів вісім ***** партії ракет присилав.
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07.06.2024 17:27 Ответить
Думаєте ***** б не напав, якби не крали? Йому Україна постійно в гузні свербіла. Того й напав, що українці краще почали жити ніж кацапи, а це для них неприйнятно. А по турецьких засцить стріляти, бо Ердоган пацан різкий.
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07.06.2024 17:37 Ответить
Зрівняв пуй з пальцем. За Байрактари сплачено і вони вже не турецькі після куплі-продажі. А кораблі беруть в аренду і потім повернуть, бо власник Турція. Різницю улавлюєш? І про яку ьи модернізацію під час війни говориш? Модернізують і тут же від кацапів прилетить.
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07.06.2024 18:12 Ответить
Про реформу законодавства та боротьбу з корупцією, наскільки я знаю мова йшла.
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07.06.2024 18:18 Ответить
А ти кацап, чи прокацаплений просто?
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07.06.2024 18:24 Ответить
Кузє прівєт.
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07.06.2024 18:09 Ответить
Я еще летом 2022 года говорил про частные солнечные электростанции. Маленькие, но хоть какое-то электричество будет! У меня уже 6-ой год работает небольшая, с мощностью под 1000вт.
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07.06.2024 17:19 Ответить
Трохи більше про це:
«Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. Вони мають потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, що працюють на дизельному паливі та ті, що на газу. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких судів: одне до Ізмаїла, одне до Одеси та одне до Південного поставити, В Одесі ми так, по суті, закриємо пару районів міста. Зараз йдуть переговори, щоб зайшли кораблі, але мають перше запитання: «Дайте безпеку». Ми говоримо: «Ви Туреччина і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах».
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07.06.2024 17:19 Ответить
Зеля, а чего так мало?
Давай миллион кораблей!
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07.06.2024 17:25 Ответить
Чмошніки заради енергії зробили екологічну катастрофу на дністрі,бо підчас війни то важливо кондиціонери бидланам
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07.06.2024 17:29 Ответить
Без ППО це все маячня
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07.06.2024 17:34 Ответить
після перемовин куйла з пердоганом про ракетні обстріли українських енерго об'єктів, українська "зелень" веде перемовини про ткрецьку генерацію...Чи випадково?
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07.06.2024 17:38 Ответить
Розумніше з Туреччини високовольтну лінію кинути, там же всього то 600+ км, як з Києва до Ужгорода.
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07.06.2024 17:40 Ответить
Відколи це з Києва до Ужгорода 600 км
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07.06.2024 22:14 Ответить
Відколи навчилися по карті міряти відстані:

Найближча залізнична станція Ужгород
До Києва
- фізична 631 км
- залізницею 853 км
- автошляхами 811 км
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08.06.2024 03:40 Ответить
як захист - зуби дракона, 3 лінії навколо кожного корабля. щас положуть новий асфальт на старі дороги і начнуть їх підвозить
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07.06.2024 17:43 Ответить
Якщо разом із турецьким персоналом, то є сенс. По турках хуьло побоїться стріляти
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07.06.2024 17:45 Ответить
Какая их цена? Сколько потом платить за потопленные придется туркам?
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07.06.2024 18:25 Ответить
Арендовать нельзя, арендатор отвечает за имущество перед арендодателем, а вот покупать генерацию таким способом можно, турки должны быть поставщиками, имущество турецкое, уничтожение равно нападению.
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07.06.2024 18:32 Ответить
дайтє йєму єщО пять лєт - он научится.. і даже научит всЄх дермака люб-іть
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07.06.2024 19:12 Ответить
Хто платити буде за потоплені "плавучі електростанції" ?
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07.06.2024 19:30 Ответить
Я одного не розумію - пісець в енергетиці ж не з бухти-барахти. Кацапня б'є по ній з 22 року. То чому ж за цей час нічого не зроблено - ні децентралізація, ні пільги для народа на придбання і підключення СЕС, ні встановлення газотурбін - герть нічого. Сиділи на сраці рівно, розпиляли бабло "на захист", а тепер забігали по потолку, бо зиму переживуть "нє только лішь всє".
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07.06.2024 19:40 Ответить
Так ще до війни під керуванням зелені в цілому в економіці була срака,а під час війни й поготів.
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07.06.2024 20:02 Ответить
Я щось пропустив . яка вартість кіловат-години з корабля ?
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07.06.2024 19:51 Ответить
і яка вартість потопленого корабля і хто буде платити?
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08.06.2024 00:56 Ответить
Ердоган не дозволить себе опустити...тому кораблі просто не дасть...бо в випадку потоплення доведеться відповідати за базар конкретними діями, інакше падіння авторитету..а йому це не треба
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08.06.2024 07:49 Ответить
Хочу космічний корабель-електростанцію. Ідіоти
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08.06.2024 08:59 Ответить
 
 