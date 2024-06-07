Украина ведет переговоры с Турцией об аренде кораблей-электростанций

Украина ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Одессы и Дунайского региона плавучих электростанций, чтобы частично перекрыть дефицит электроэнергии.

Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У них есть мощные корабли, которые выдают, например, 250 МВт. Мы изучаем вопрос о привлечении трех таких: в Измаил, в Одессу и [порт] Южный. Они дают по 250 МВт - мы, по сути, закроем город и несколько районов", - сказал Кипер.

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"Мы - транзитная область, у нас вообще нет генерации. Мы зависим от других", - напомнил он.

По его словам, переговоры пока упираются в вопросы безопасности.