Україна веде переговори з Туреччиною про оренду кораблів-електростанцій
Україна веде перемовини з Туреччиною щодо розміщення в ключових портах Одеси й Дунайського регіону плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії.
Про це розказав на пресконференції в п'ятницю голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких: в Ізмаїл, в Одесу і [порт] Південний. Вони дають по 250 МВт – ми, по суті, закриємо місто і по кілька районів", – сказав Кіпер.
"Ми транзитна область, у нас взагалі немає генерації. Ми залежимо від інших", – нагадав він.
За його словами, переговори поки що впираються в питання безпеки.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
В худшем случае его свои арестуют и посадят на губу, типа для следствия.
Пройдет месяц, а то и меньше, все про все забудят.
ой дебіли при владі...ой дебіли..
«Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. Вони мають потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, що працюють на дизельному паливі та ті, що на газу. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких судів: одне до Ізмаїла, одне до Одеси та одне до Південного поставити, В Одесі ми так, по суті, закриємо пару районів міста. Зараз йдуть переговори, щоб зайшли кораблі, але мають перше запитання: «Дайте безпеку». Ми говоримо: «Ви Туреччина і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах».
Давай миллион кораблей!
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