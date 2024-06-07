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Туреччина (3431) електроенергія (6010) Кіпер (53)

Україна веде переговори з Туреччиною про оренду кораблів-електростанцій

Karpowership

Україна веде перемовини з Туреччиною щодо розміщення в ключових портах Одеси й Дунайського регіону плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії.

Про це розказав на пресконференції в п'ятницю голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких: в Ізмаїл, в Одесу і [порт] Південний. Вони дають по 250 МВт – ми, по суті, закриємо місто і по кілька районів", – сказав Кіпер.

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"Ми транзитна область, у нас взагалі немає генерації. Ми залежимо від інших", – нагадав він.

За його словами, переговори поки що впираються в питання безпеки.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
А захист?
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07.06.2024 16:58
+10
Ото капець..щоб їх потопили..приєднуюсь до дописувачів вище..

ой дебіли при владі...ой дебіли..
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07.06.2024 17:02
+8
зачотна мішень буде
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07.06.2024 16:59
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А захист?
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07.06.2024 16:58 Відповісти
Ердоган пацан різкий, а об ***** хто тіки ноги не витирав, може й не наважиться.
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07.06.2024 17:14 Відповісти
Так ***** засцить по турецьким кораблям стрілляти.
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07.06.2024 17:22 Відповісти
А ***** стрелять не будет. Выстрелит назначенный "стрелочник".
В худшем случае его свои арестуют и посадят на губу, типа для следствия.
Пройдет месяц, а то и меньше, все про все забудят.
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07.06.2024 17:28 Відповісти
Ердогану похерку який стрілочник.
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07.06.2024 17:40 Відповісти
були вже стрєлочніки, довийожувались що збили
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07.06.2024 17:56 Відповісти
А потом еще будет извиняться перед ******, как в случае со сбитым кацапским самолетом.
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08.06.2024 03:31 Відповісти
Якщо ці кораблі власність Турції,то ***** пососе свого тезку. Забезпечення електроенергією наприклад Одеської області таким чином-непоганий варіант. Це ж гроші насамперед для турків.
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07.06.2024 17:30 Відповісти
Едік перекриє кацапам у разі чого кіслород через Боспор та Дарданели - подивимось як вони нафту будуть возити
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07.06.2024 17:59 Відповісти
Поставити на румунській території і все
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07.06.2024 17:47 Відповісти
ЛЕП треба тягти
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07.06.2024 17:58 Відповісти
Ідея непогана - але це не відміняє шо в Одесу потрібно і Петріот і Гепарди
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07.06.2024 17:58 Відповісти
зачотна мішень буде
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07.06.2024 16:59 Відповісти
Ну так ну так - ось шо буває коли шось робиш на автоматі ( ні деколи це працює але не завжди ).
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07.06.2024 17:02 Відповісти
Виділять і "асвоят" чергові мільярди.
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07.06.2024 17:00 Відповісти
На "захист".
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07.06.2024 17:01 Відповісти
Ото капець..щоб їх потопили..приєднуюсь до дописувачів вище..

ой дебіли при владі...ой дебіли..
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07.06.2024 17:02 Відповісти
Вороги вони ...
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07.06.2024 17:07 Відповісти
Свіжеспечений підар..
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07.06.2024 17:26 Відповісти
У тібя балалайка із очка тарчит,не мішаеть?
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07.06.2024 17:43 Відповісти
Якби він зараз був, то *****, думаєте його б не знищив? Он був надпотужний НПЗ в Кременчуці, мабуть найбільший в Україні і шо? Тепер можна сказати шо був, разів вісім ***** партії ракет присилав.
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07.06.2024 17:27 Відповісти
Думаєте ***** б не напав, якби не крали? Йому Україна постійно в гузні свербіла. Того й напав, що українці краще почали жити ніж кацапи, а це для них неприйнятно. А по турецьких засцить стріляти, бо Ердоган пацан різкий.
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07.06.2024 17:37 Відповісти
Зрівняв пуй з пальцем. За Байрактари сплачено і вони вже не турецькі після куплі-продажі. А кораблі беруть в аренду і потім повернуть, бо власник Турція. Різницю улавлюєш? І про яку ьи модернізацію під час війни говориш? Модернізують і тут же від кацапів прилетить.
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07.06.2024 18:12 Відповісти
Про реформу законодавства та боротьбу з корупцією, наскільки я знаю мова йшла.
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07.06.2024 18:18 Відповісти
А ти кацап, чи прокацаплений просто?
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07.06.2024 18:24 Відповісти
Кузє прівєт.
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07.06.2024 18:09 Відповісти
Я еще летом 2022 года говорил про частные солнечные электростанции. Маленькие, но хоть какое-то электричество будет! У меня уже 6-ой год работает небольшая, с мощностью под 1000вт.
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07.06.2024 17:19 Відповісти
Трохи більше про це:
«Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. Вони мають потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, що працюють на дизельному паливі та ті, що на газу. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких судів: одне до Ізмаїла, одне до Одеси та одне до Південного поставити, В Одесі ми так, по суті, закриємо пару районів міста. Зараз йдуть переговори, щоб зайшли кораблі, але мають перше запитання: «Дайте безпеку». Ми говоримо: «Ви Туреччина і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах».
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07.06.2024 17:19 Відповісти
Зеля, а чего так мало?
Давай миллион кораблей!
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07.06.2024 17:25 Відповісти
Чмошніки заради енергії зробили екологічну катастрофу на дністрі,бо підчас війни то важливо кондиціонери бидланам
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07.06.2024 17:29 Відповісти
Без ППО це все маячня
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07.06.2024 17:34 Відповісти
після перемовин куйла з пердоганом про ракетні обстріли українських енерго об'єктів, українська "зелень" веде перемовини про ткрецьку генерацію...Чи випадково?
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07.06.2024 17:38 Відповісти
Розумніше з Туреччини високовольтну лінію кинути, там же всього то 600+ км, як з Києва до Ужгорода.
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07.06.2024 17:40 Відповісти
Відколи це з Києва до Ужгорода 600 км
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07.06.2024 22:14 Відповісти
Відколи навчилися по карті міряти відстані:

Найближча залізнична станція Ужгород
До Києва
- фізична 631 км
- залізницею 853 км
- автошляхами 811 км
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08.06.2024 03:40 Відповісти
як захист - зуби дракона, 3 лінії навколо кожного корабля. щас положуть новий асфальт на старі дороги і начнуть їх підвозить
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07.06.2024 17:43 Відповісти
Якщо разом із турецьким персоналом, то є сенс. По турках хуьло побоїться стріляти
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07.06.2024 17:45 Відповісти
Какая их цена? Сколько потом платить за потопленные придется туркам?
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07.06.2024 18:25 Відповісти
Арендовать нельзя, арендатор отвечает за имущество перед арендодателем, а вот покупать генерацию таким способом можно, турки должны быть поставщиками, имущество турецкое, уничтожение равно нападению.
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07.06.2024 18:32 Відповісти
дайтє йєму єщО пять лєт - он научится.. і даже научит всЄх дермака люб-іть
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07.06.2024 19:12 Відповісти
Хто платити буде за потоплені "плавучі електростанції" ?
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07.06.2024 19:30 Відповісти
Я одного не розумію - пісець в енергетиці ж не з бухти-барахти. Кацапня б'є по ній з 22 року. То чому ж за цей час нічого не зроблено - ні децентралізація, ні пільги для народа на придбання і підключення СЕС, ні встановлення газотурбін - герть нічого. Сиділи на сраці рівно, розпиляли бабло "на захист", а тепер забігали по потолку, бо зиму переживуть "нє только лішь всє".
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07.06.2024 19:40 Відповісти
Так ще до війни під керуванням зелені в цілому в економіці була срака,а під час війни й поготів.
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07.06.2024 20:02 Відповісти
Я щось пропустив . яка вартість кіловат-години з корабля ?
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07.06.2024 19:51 Відповісти
і яка вартість потопленого корабля і хто буде платити?
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08.06.2024 00:56 Відповісти
Ердоган не дозволить себе опустити...тому кораблі просто не дасть...бо в випадку потоплення доведеться відповідати за базар конкретними діями, інакше падіння авторитету..а йому це не треба
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08.06.2024 07:49 Відповісти
Хочу космічний корабель-електростанцію. Ідіоти
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08.06.2024 08:59 Відповісти
 
 