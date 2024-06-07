Кислица в ООН: Россия имеет "глубокую неприязнь" к Харькову из-за провала с провозглашением "ХНР"

Российское руководство и пропагандисты демонстрируют "глубокую неприязнь" к Харькову и его жителям, поскольку десять лет назад сценарий провозглашения "народной республики" в городе провалился.

Об этом заявил на заседании Совбеза в пятницу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат напомнил, что тогда в Харьков массово прибывали автобусы с российскими "туристами" из Белгородской области РФ. "Им отводилась роль "местных протестующих", которые должны были стать движущей силой для отделения Харькова от остальной Украины. Эти попытки были отражены как украинскими властями, так и местными жителями, и конфликт, который Россия смогла разжечь на Донбассе, в Харькове удалось предотвратить", - подчеркнул Кислица.

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Он выразил мнение, что это вызвало глубокую неприязнь к городу и его жителям как у российского руководства, так и у пропагандистов. В частности, на заседании Совбеза 11 апреля приводились цитаты из их публично провозглашенных планов "стереть Харьков с лица земли". Сегодня Россия это и пытается сделать.

Близость к границе с РФ - всего 30 километров - делает Харьков уязвимым не только к ударам ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, но и управляемых авиабомб, а также баллистических ракет С-300, "Искандеров" и их северокорейского аналога КН-23, отметил постпред.

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"В мае российские войска нанесли 76 авиаударов по Харькову, что втрое больше, чем в апреле. Воздушная тревога в городе в мае продолжалась 474 часа 55 минут. Это 15 часов в сутки", - подчеркнул Кислица.

Он проинформировал членов Совбеза о последних обстрелах Харьковщины, а также других регионов и энергетической инфраструктуры Украины.