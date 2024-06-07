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Харьков (7285) Совбез ООН (1093) Кислица (169)

Кислица в ООН: Россия имеет "глубокую неприязнь" к Харькову из-за провала с провозглашением "ХНР"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Российское руководство и пропагандисты демонстрируют "глубокую неприязнь" к Харькову и его жителям, поскольку десять лет назад сценарий провозглашения "народной республики" в городе провалился.

Об этом заявил на заседании Совбеза в пятницу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат напомнил, что тогда в Харьков массово прибывали автобусы с российскими "туристами" из Белгородской области РФ. "Им отводилась роль "местных протестующих", которые должны были стать движущей силой для отделения Харькова от остальной Украины. Эти попытки были отражены как украинскими властями, так и местными жителями, и конфликт, который Россия смогла разжечь на Донбассе, в Харькове удалось предотвратить", - подчеркнул Кислица.

Смотрите: Ночью россияне атаковали Харьковщину "шахедами": в Чугуеве ударили по гражданской инфраструктуре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Он выразил мнение, что это вызвало глубокую неприязнь к городу и его жителям как у российского руководства, так и у пропагандистов. В частности, на заседании Совбеза 11 апреля приводились цитаты из их публично провозглашенных планов "стереть Харьков с лица земли". Сегодня Россия это и пытается сделать.

Близость к границе с РФ - всего 30 километров - делает Харьков уязвимым не только к ударам ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, но и управляемых авиабомб, а также баллистических ракет С-300, "Искандеров" и их северокорейского аналога КН-23, отметил постпред.

Читайте: В течение мая россияне совершили 76 обстрелов Харькова

"В мае российские войска нанесли 76 авиаударов по Харькову, что втрое больше, чем в апреле. Воздушная тревога в городе в мае продолжалась 474 часа 55 минут. Это 15 часов в сутки", - подчеркнул Кислица.

Он проинформировал членов Совбеза о последних обстрелах Харьковщины, а также других регионов и энергетической инфраструктуры Украины.
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Топ комментарии
+21
Глибока неприязнь через музикальний хіт - "путін ***** ла-ла-ла"
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07.06.2024 22:01
+11
Боюсь спитати - ХНР - це щось на рило ?
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07.06.2024 21:58
+10
Тут о том что русня особенно ненавидит Харьков. Ибо Харьков не только не сдался, как они рассчитывали, а ещё и 3,14здюлей русне навалял
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07.06.2024 22:19
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Це неправда. РФ має план по знищенню ВСІЄЇ української нації - Харків просто дуже близько до РФ. Рузкім нема різниці ти із Закарпаття чи із Херсона. Цей наратив про різність по регіонам почали застосовувати в 2004 Яник і просували лише щоб україні розсварились між собою
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07.06.2024 21:49 Ответить
Тут о том что русня особенно ненавидит Харьков. Ибо Харьков не только не сдался, как они рассчитывали, а ещё и 3,14здюлей русне навалял
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07.06.2024 22:19 Ответить
И еще демонстративно показывает что жизнь идет своим чередом - люди в парке гуляют сирены воют ракеты летают. Но насколько я знаю в последнюю неделю стало намного тише - то ли поприбивали в раше пусковые то ли самолеты ссут близко подлетать
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07.06.2024 22:50 Ответить
ні, то вона показує своє кохання виборцям Гепи і Допи ))
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07.06.2024 21:50 Ответить
а також віддає належне жителям міста, які не майданили проти Харківських угод по продовженню окупації Крима чф рф
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07.06.2024 21:52 Ответить
Жителі якого міста майданили?
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08.06.2024 00:00 Ответить
тому і замутили цей гешефт у Харкові, бо знали, що місцева вата підтримує .. а там тієї вати було 90%
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11.06.2024 11:46 Ответить
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07.06.2024 21:54 Ответить
Боюсь спитати - ХНР - це щось на рило ?
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07.06.2024 21:58 Ответить
Ага, путін на рило....
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07.06.2024 22:02 Ответить
Для ******* ***** ********* все в кращому вигляді. АРХ М
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08.06.2024 03:27 Ответить
Глибока неприязнь через музикальний хіт - "путін ***** ла-ла-ла"
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07.06.2024 22:01 Ответить
Так, автори хіта - харківські футбольні фанати. А ще вони допомогли відстояти Одесу 2 травня 1914 року.
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08.06.2024 10:10 Ответить
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07.06.2024 22:04 Ответить
А на біса їм ще одна ХНР? Адже одна вже існує - Ху#ловська Народна Республіка - просто під іншою назвою - РФ!
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07.06.2024 22:05 Ответить
У них глибока ненависть до всієї України, а не просто неприязнь до Харкова. На підтвердження, пан Кислиця міг би навести чимало висловлювань рашистських пропагандонів з їх офіційних ЗМІ про те, що українці це люди другого сорту, що треба знищувати жінок та дітей, факти катувань та розстрілів полонених і т.п.
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07.06.2024 22:30 Ответить
Они хотели у нас в Херсоне сделать Хер.н.р.
поняли чьто хер на рыло и на клык получают и получают, ушли.
И тоже Шальдо называл "хнр" эту лавочку
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07.06.2024 23:14 Ответить
Неприязнь за Птн-хло, що рознеслася по світу завдяки фанатам "Металісту" зводить карлика з розуму до втрати свідомості
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08.06.2024 00:45 Ответить
неприйнятність ******* Народної Республіки.
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08.06.2024 05:57 Ответить
 
 