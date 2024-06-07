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Харків (5428) Радбез ООН (839) Кислиця (205)

Кислиця в ООН: Росія має "глибоку неприязнь" до Харкова через провал із проголошенням "ХНР"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Російське керівництво та пропагандисти демонструють "глибоку неприязнь" до Харкова та його мешканців, оскільки десять років тому сценарій проголошення "народної республіки" в місті провалився.

Про це заявив на засіданні Радбезу у п’ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Дипломат нагадав, що тоді до Харкова масово прибували автобуси з російськими "туристами" із Бєлгородської області РФ. "Їм відводилася роль "місцевих протестувальників", які мали стати рушійною силою для відокремлення Харкова від решти України. Ці спроби були відбиті як українською владою, так і місцевими жителями, й конфлікту, який Росія змогла розпалити на Донбасі, в Харкові вдалося запобігти", – наголосив Кислиця.

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Він висловив думку, що це викликало глибоку неприязнь до міста та його жителів як у російського керівництва, так і у пропагандистів. Зокрема, на засіданні Радбезу 11 квітня наводилися цитати з їхніх публічно проголошених планів "стерти Харків з лиця землі". Сьогодні Росія це і намагається зробити.

Близькість до кордону з РФ - лише 30 кілометрів - робить Харків уразливим не лише до ударів ракет дальнього радіусу дії та безпілотників, а й керованих авіабомб, а також балістичних ракет С-300, "Іскандерів" та їх північнокорейського аналогу КН-23, зазначив постпред.

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"У травні російські війська завдали 76 авіаударів по Харкову, що втричі більше, ніж у квітні. Повітряна тривога в місті у травні тривала 474 години 55 хвилин. Це 15 годин на добу", – підкреслив Кислиця.

Він поінформував членів Радбезу про останні обстріли Харківщини, а також інших регіонів та енергетичної інфраструктури України.

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Топ коментарі
+21
Глибока неприязнь через музикальний хіт - "путін ***** ла-ла-ла"
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07.06.2024 22:01
+11
Боюсь спитати - ХНР - це щось на рило ?
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07.06.2024 21:58
+10
Тут о том что русня особенно ненавидит Харьков. Ибо Харьков не только не сдался, как они рассчитывали, а ещё и 3,14здюлей русне навалял
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07.06.2024 22:19
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Це неправда. РФ має план по знищенню ВСІЄЇ української нації - Харків просто дуже близько до РФ. Рузкім нема різниці ти із Закарпаття чи із Херсона. Цей наратив про різність по регіонам почали застосовувати в 2004 Яник і просували лише щоб україні розсварились між собою
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07.06.2024 21:49 Відповісти
Тут о том что русня особенно ненавидит Харьков. Ибо Харьков не только не сдался, как они рассчитывали, а ещё и 3,14здюлей русне навалял
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07.06.2024 22:19 Відповісти
И еще демонстративно показывает что жизнь идет своим чередом - люди в парке гуляют сирены воют ракеты летают. Но насколько я знаю в последнюю неделю стало намного тише - то ли поприбивали в раше пусковые то ли самолеты ссут близко подлетать
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07.06.2024 22:50 Відповісти
ні, то вона показує своє кохання виборцям Гепи і Допи ))
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07.06.2024 21:50 Відповісти
а також віддає належне жителям міста, які не майданили проти Харківських угод по продовженню окупації Крима чф рф
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07.06.2024 21:52 Відповісти
Жителі якого міста майданили?
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08.06.2024 00:00 Відповісти
тому і замутили цей гешефт у Харкові, бо знали, що місцева вата підтримує .. а там тієї вати було 90%
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11.06.2024 11:46 Відповісти
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07.06.2024 21:54 Відповісти
Боюсь спитати - ХНР - це щось на рило ?
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07.06.2024 21:58 Відповісти
Ага, путін на рило....
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07.06.2024 22:02 Відповісти
Для ******* ***** ********* все в кращому вигляді. АРХ М
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08.06.2024 03:27 Відповісти
Глибока неприязнь через музикальний хіт - "путін ***** ла-ла-ла"
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07.06.2024 22:01 Відповісти
Так, автори хіта - харківські футбольні фанати. А ще вони допомогли відстояти Одесу 2 травня 1914 року.
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08.06.2024 10:10 Відповісти
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07.06.2024 22:04 Відповісти
А на біса їм ще одна ХНР? Адже одна вже існує - Ху#ловська Народна Республіка - просто під іншою назвою - РФ!
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07.06.2024 22:05 Відповісти
У них глибока ненависть до всієї України, а не просто неприязнь до Харкова. На підтвердження, пан Кислиця міг би навести чимало висловлювань рашистських пропагандонів з їх офіційних ЗМІ про те, що українці це люди другого сорту, що треба знищувати жінок та дітей, факти катувань та розстрілів полонених і т.п.
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07.06.2024 22:30 Відповісти
Они хотели у нас в Херсоне сделать Хер.н.р.
поняли чьто хер на рыло и на клык получают и получают, ушли.
И тоже Шальдо называл "хнр" эту лавочку
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07.06.2024 23:14 Відповісти
Неприязнь за Птн-хло, що рознеслася по світу завдяки фанатам "Металісту" зводить карлика з розуму до втрати свідомості
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08.06.2024 00:45 Відповісти
неприйнятність ******* Народної Республіки.
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08.06.2024 05:57 Відповісти
 
 