Канібал і маніяк, які воювали в Україні, стали "справжніми героями" Росії, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Раді Безпеки ООН розповів, що в армії РФ воюють канібал Дмитро Малишев та маніяк Олександр Масленніков.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Маніяк та канібал - "справжні герої" Росії

"Деякі випадки шокують навіть лояльних до путінського режиму росіян. Наприклад, нещодавно російські ЗМІ виявили в армії РФ двох сумнозвісних убивць – канібала Дмитра Малишева, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяка Олександра Масленнікова, котрий убив і розчленував двох жінок", - розповів український постпред.

Він наголосив, що саме такі навички нині дуже затребувані в російському війську.

"Тому замість довгих тюремних термінів обидва були завербовані з в’язничних камер до армії та відправлені в Україну вбивати українців", - додав він.

Як випливає з промови Путіна 9 травня, такі люди є "справжніми героями" Росії, вказав Кислиця. Повернувшись до Росії ці "герої" продовжують свою насильницьку діяльність. Тільки за даними росЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому після участі у війні, знову вчинили вбивства.

"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", - підкреслив Кислиця.

Читайте: Гуманітарної допомоги потребує 40% населення України, - ООН

Кислиця про наступ армії РФ на Харківщині: Вовчанськ зрівнюють з землею

Постпред України в ООН, нагадав, що що 10 травня армія РФ розпочала наступ на півночі Харківської області. Безпосередньою ціллю є Вовчанськ, який разом із прилеглими населеними пунктами зазнає безперервних артилерійських обстрілів, авіаударів та атак керованими авіабомбами.

"Російські війська продовжують зрівнювати українські міста із землею… І Вовчанськ став останньою жертвою, подібною до Бахмута чи Мар'їнки", - підкреслив він.

Україна - єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетам

За словами Кислиці, з кінця лютого Росія завдала 388 ударів по 131 об'єкту енергетичної інфраструктури - гідроелектростанціях, ТЕС, дамбах і системах електропередач. Ці удари зруйнували майже всю теплову генерацію України.

Україна - єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетами, наголосив Кислиця. Тільки у квітні російські війська запустили понад 300 ракет, майже 300 "Шахедів" та понад 3200 керованих авіабомб.

Читайте також: Блінкен під час візиту в Київ: Я приїхав в Україну з меседжем, що ви – не самотні, за вами стоїть справді глобальна коаліція

"Не забувайте, що все це робить країна, яка оголосила себе в ООН головним борцем проти нацизму", - наголосив український дипломат.

Крім того, він додав, що список так званих "недружніх держав", складений Москвою, значною мірою збігається зі складом Антигітлерівської коаліції.

"Ті, хто переміг нацизм, для сучасної Росії - вороги. І тепер Москва погрожує цим державам брязканням ядерною зброєю та піддає огидним словесним нападкам", - резюмував Кислиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не можна винагороджувати за агресію. Мир настане, коли буде відновлено територіальну цілісність України, - президент Італії Маттарелла