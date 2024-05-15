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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Канібал і маніяк, які воювали в Україні, стали "справжніми героями" Росії, - Кислиця

Кислиця в ООН: маніяк та канібал - це справжні герої Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Раді Безпеки ООН розповів, що в армії РФ воюють канібал Дмитро Малишев та маніяк Олександр Масленніков.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Маніяк та канібал - "справжні герої" Росії

"Деякі випадки шокують навіть лояльних до путінського режиму росіян. Наприклад, нещодавно російські ЗМІ виявили в армії РФ двох сумнозвісних убивць – канібала Дмитра Малишева, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяка Олександра Масленнікова, котрий убив і розчленував двох жінок", - розповів український постпред.

Він наголосив, що саме такі навички нині дуже затребувані в російському війську.

"Тому замість довгих тюремних термінів обидва були завербовані з в’язничних камер до армії та відправлені в Україну вбивати українців", - додав він.

Як випливає з промови Путіна 9 травня, такі люди є "справжніми героями" Росії, вказав Кислиця. Повернувшись до Росії ці "герої" продовжують свою насильницьку діяльність. Тільки за даними росЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому після участі у війні, знову вчинили вбивства.

"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", - підкреслив Кислиця.

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Кислиця про наступ армії РФ на Харківщині: Вовчанськ зрівнюють з землею

Постпред України в ООН, нагадав, що що 10 травня армія РФ розпочала наступ на півночі Харківської області. Безпосередньою ціллю є Вовчанськ, який разом із прилеглими населеними пунктами зазнає безперервних артилерійських обстрілів, авіаударів та атак керованими авіабомбами.

"Російські війська продовжують зрівнювати українські міста із землею… І Вовчанськ став останньою жертвою, подібною до Бахмута чи Мар'їнки", - підкреслив він.

Україна - єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетам

За словами Кислиці, з кінця лютого Росія завдала 388 ударів по 131 об'єкту енергетичної інфраструктури - гідроелектростанціях, ТЕС, дамбах і системах електропередач. Ці удари зруйнували майже всю теплову генерацію України.

Україна - єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетами, наголосив Кислиця. Тільки у квітні російські війська запустили понад 300 ракет, майже 300 "Шахедів" та понад 3200 керованих авіабомб.

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"Не забувайте, що все це робить країна, яка оголосила себе в ООН головним борцем проти нацизму", - наголосив український дипломат.

Крім того, він додав, що список так званих "недружніх держав", складений Москвою, значною мірою збігається зі складом Антигітлерівської коаліції.

"Ті, хто переміг нацизм, для сучасної Росії - вороги. І тепер Москва погрожує цим державам брязканням ядерною зброєю та піддає огидним словесним нападкам", - резюмував Кислиця.

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Автор: 

ООН (3334) Кислиця (207)


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Топ коментарі
+14
...тільки аборти в расєє та стерилізація спасе світ від кацапів.
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15.05.2024 04:35
+10
Когда россия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут - "Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов..."
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15.05.2024 06:05
+9
На пол Сибири исторических территорий китайцы спасут. Дальний Восток-Чукотка - амеры с японцами спасут. Ну, а на европейських наших теренах - ми iх породили , ми i вiдспiваемо. ПУТiН, ЗДОХНИ !!! АМiНЬ !!!
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15.05.2024 05:32
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...тільки аборти в расєє та стерилізація спасе світ від кацапів.
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15.05.2024 04:35 Відповісти
На пол Сибири исторических территорий китайцы спасут. Дальний Восток-Чукотка - амеры с японцами спасут. Ну, а на европейських наших теренах - ми iх породили , ми i вiдспiваемо. ПУТiН, ЗДОХНИ !!! АМiНЬ !!!
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15.05.2024 05:32 Відповісти
ООН глибоко занепокоїлася. Про стурбованість будуть додаткові консультації. Засідання закрито.
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15.05.2024 05:16 Відповісти
Когда россия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут - "Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов..."
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15.05.2024 06:05 Відповісти
Канибалы? Да ну нах!!! Вон ІІІ-я штурмовая горилу завалила...
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15.05.2024 07:19 Відповісти
Давно пора, е*ена мать, умом россию понимать! ©
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15.05.2024 07:50 Відповісти
Орки.
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15.05.2024 08:15 Відповісти
Про це треба писати статті у жовтій західній пресі.
Щоб росія в мізках європейців асоціювалась не з достоєвським, балєтом, спутніком, побєдой, а з людожерами та маніяками.
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15.05.2024 08:37 Відповісти
Україна - єдина країна у світі де 73% клінічних ідіотів доповзло до Вовививерження та іржуть від його кожноденних гундосих перлів.
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15.05.2024 09:15 Відповісти
Анихарошие.
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15.05.2024 09:51 Відповісти
 
 