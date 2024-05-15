Каннибал и маньяк, воевавшие в Украине, стали "настоящими героями" России, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН рассказал, что в армии РФ воюют каннибал Дмитрий Малышев и маньяк Александр Масленников.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Маньяк и каннибал - "настоящие герои" России

"Некоторые случаи шокируют даже лояльных к путинскому режиму россиян. Например, недавно российские СМИ обнаружили в армии РФ двух печально известных убийц - каннибала Дмитрия Малышева, убившего нескольких человек и съевшего сердце одного из них, и маньяка Александра Масленникова, убившего и расчленившего двух женщин", - рассказал украинский постпред.

Он отметил, что именно такие навыки сейчас очень востребованы в российской армии.

"Поэтому вместо долгих тюремных сроков оба были завербованы из тюремных камер в армию и отправлены в Украину убивать украинцев", - добавил он.

Как следует из речи Путина 9 мая, такие люди являются "настоящими героями" России, указал Кислица. Вернувшись в Россию эти "герои" продолжают свою насильственную деятельность. Только по данным росСМИ, по меньшей мере, 24 осужденных убийцы, которые были помилованы и вернулись домой после участия в войне, снова совершили убийства.

"Трудно даже представить, как страдают жители оккупированных территорий Украины, когда насильники и убийцы, служащие в российской армии, пользуются полной безнаказанностью за преступления против них", - подчеркнул Кислица.

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Кислица о наступлении армии РФ на Харьковщине: Волчанск сравнивают с землей

Постпред Украины в ООН, напомнил, что 10 мая армия РФ начала наступление на севере Харьковской области. Непосредственной целью является Волчанск, который вместе с прилегающими населенными пунктами подвергается непрерывным артиллерийским обстрелам, авиаударам и атакам управляемыми авиабомбами.

"Российские войска продолжают сравнивать украинские города с землей... И Волчанск стал последней жертвой, подобной Бахмуту или Марьинке", - подчеркнул он.

Украина - единственная страна в мире, которую почти ежедневно атакуют баллистическими и крылатыми ракетами

По словам Кислицы, с конца февраля Россия нанесла 388 ударов по 131 объекту энергетической инфраструктуры - гидроэлектростанциям, ТЭС, дамбам и системам электропередач. Эти удары разрушили почти всю тепловую генерацию Украины.

Украина - единственная страна в мире, которую почти ежедневно атакуют баллистическими и крылатыми ракетами, подчеркнул Кислица. Только в апреле российские войска запустили более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб.

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"Не забывайте, что все это делает страна, которая объявила себя в ООН главным борцом против нацизма", - подчеркнул украинский дипломат.

Кроме того, он добавил, что список так называемых "недружественных государств", составленный Москвой, в значительной степени совпадает с составом Антигитлеровской коалиции.

"Те, кто победил нацизм, для современной России - враги. И теперь Москва угрожает этим государствам бряцанием ядерным оружием и подвергает отвратительным словесным нападкам", - резюмировал Кислица.

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