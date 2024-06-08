Застройщица Саченко начала процедуру банкротства, не достроив обещанные дома

Застройщица Ирина Саченко, которая взяла на себя обязательства построить ряд домов в Софиевской Борщаговке и других селах-спутниках Киева, начала процедуру банкротства.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, фактическим застройщиком является Алексей Саченко (сын Ирины Саченко).

Среди его объектов, которые находятся на разной стадии готовности, - ЖК "Дания", ЖК "Женева", ЖК Burberry, таунхаусы Greens и другие жилые комплексы. Самым скандальным является ЖК "Дания", в котором отдельные дома должны были быть сданы еще в 2018-19 годах.

Также читайте: Владельцы группы компаний "Агромарс" уклоняются от уплаты долгов, - кредиторы

По данным Цензор.НЕТ Алексей Саченко и его партнеры, которые являются владельцами земли, на которой должны были строиться сооружения, делали по несколько попыток начать процедуру банкротства, суды различных инстанций им в этом отказывали. Сейчас процедура банкротства открыта только в отношении Ирины Саченко. Этого застройщица добилась из-за позиции Верховного Суда, который вернул дело о банкротстве в первую инстанцию.

По мнению адвокатов пострадавших инвесторов, путем банкротства Саченко пытается не только избежать своих обязательств, но и снять аресты с земельных участков и домов, которые были наложены в рамках многочисленных судебных исков против нее (в частности речь идет об участках, на которых стоит недострой по ул. Кошевая, 97/22).

Людей, которые вложили средства в строительство, адвокаты Саченко уверяют, что процедуру банкротства начали для достройки дома и для создания условий для захода нового инвестора-застройщика. Между тем лицо, которое неофициально представили как нового инвестора - Владимир Васильевич Чишко - также подал заявление о признании его кредитором Ирины Саченко.

В качестве кредиторов свои требования подали более 150 человек, в том числе почти все бывшие работники отдела продаж ЖК "Дания". Со своей стороны Саченко заявила, что намерена не признавать свой долг перед людьми, которые по факту вложили средства в жилье, которое она обязалась построить, но которые имеют определенные погрешности в документах.

В данный момент на отделе продаж ЖК "Дания" появилась вывеска о том, что теперь по этому адресу будут строить ЖК "Оазис".

Некоторые недостроенные объекты уже проданы, в частности, по расследованиям СМИ, лицам с сомнительной репутацией и связями с ОПЗЖ.