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Застройщица Саченко начала процедуру банкротства, не достроив обещанные дома

ЖК

Застройщица Ирина Саченко, которая взяла на себя обязательства построить ряд домов в Софиевской Борщаговке и других селах-спутниках Киева, начала процедуру банкротства.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, фактическим застройщиком является Алексей Саченко (сын Ирины Саченко).

Среди его объектов, которые находятся на разной стадии готовности, - ЖК "Дания", ЖК "Женева", ЖК Burberry, таунхаусы Greens и другие жилые комплексы. Самым скандальным является ЖК "Дания", в котором отдельные дома должны были быть сданы еще в 2018-19 годах.

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По данным Цензор.НЕТ Алексей Саченко и его партнеры, которые являются владельцами земли, на которой должны были строиться сооружения, делали по несколько попыток начать процедуру банкротства, суды различных инстанций им в этом отказывали. Сейчас процедура банкротства открыта только в отношении Ирины Саченко. Этого застройщица добилась из-за позиции Верховного Суда, который вернул дело о банкротстве в первую инстанцию.

По мнению адвокатов пострадавших инвесторов, путем банкротства Саченко пытается не только избежать своих обязательств, но и снять аресты с земельных участков и домов, которые были наложены в рамках многочисленных судебных исков против нее (в частности речь идет об участках, на которых стоит недострой по ул. Кошевая, 97/22).

Людей, которые вложили средства в строительство, адвокаты Саченко уверяют, что процедуру банкротства начали для достройки дома и для создания условий для захода нового инвестора-застройщика. Между тем лицо, которое неофициально представили как нового инвестора - Владимир Васильевич Чишко - также подал заявление о признании его кредитором Ирины Саченко.

В качестве кредиторов свои требования подали более 150 человек, в том числе почти все бывшие работники отдела продаж ЖК "Дания". Со своей стороны Саченко заявила, что намерена не признавать свой долг перед людьми, которые по факту вложили средства в жилье, которое она обязалась построить, но которые имеют определенные погрешности в документах.

В данный момент на отделе продаж ЖК "Дания" появилась вывеска о том, что теперь по этому адресу будут строить ЖК "Оазис".

Некоторые недостроенные объекты уже проданы, в частности, по расследованиям СМИ, лицам с сомнительной репутацией и связями с ОПЗЖ.
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Топ комментарии
+16
Навіть приблизно не уявляю, як можна вкласти свої кровні 25-50-100 000 баксів у якусь мутну "ірину савченко".

Чим більше спостерігаю наше "зе" ухилянтське суспільство - тим більше хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді. Дебілів уйма. Єдине, чого не можу зрозуміти - звідки у дебілів такі гроші?
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08.06.2024 22:02
+8
це ще не анархія і повне беззаконня та право сильнішого???що далі??віджим всього,публічні порки та показові страти???
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08.06.2024 22:01
+7
Поки не буде повернута у дію "Конституція України", спаплюжена з 2019 - будемо жити у монархії, а не у республіці.
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08.06.2024 22:18
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це ще не анархія і повне беззаконня та право сильнішого???що далі??віджим всього,публічні порки та показові страти???
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08.06.2024 22:01 Ответить
Ви хоч трохи маєте якесь уявлення , що таке анархія ?! Та при справжньому анархічному устрої усю цю наволоч розстріляли би з тачанок не зважаючи на галас європейській , та і в загалі , на будь який галас .
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09.06.2024 18:15 Ответить
Навіть приблизно не уявляю, як можна вкласти свої кровні 25-50-100 000 баксів у якусь мутну "ірину савченко".

Чим більше спостерігаю наше "зе" ухилянтське суспільство - тим більше хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді. Дебілів уйма. Єдине, чого не можу зрозуміти - звідки у дебілів такі гроші?
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08.06.2024 22:02 Ответить
до чого ліпити "зелень" до усього що тхне. У "зелені" свого лайна вистачає. Чи не бачиш в якому році будинки повинні були здати?Чи що таке "Еліта центр" не чув?
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08.06.2024 22:11 Ответить
бавовнік, а банкрутство при кому почали?
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08.06.2024 22:13 Ответить
Звичайно, пам'ятаю і Еліту центр. І усі ті трастові компанії початку 90-х. Я все пам'ятаю. Не можу зрозуміти лише одного. Як можна накопити сотку тисяч біксів і віддати їх аферистам?
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08.06.2024 22:15 Ответить
Тут треба мати ще одну статистику, а саме, відсоток аферних забудов до всіх. Можна ще одну . Скільки в аферистів було здано будівель до початку афер.
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08.06.2024 23:11 Ответить
А от так.Подібним методом.Тому такі шахраї сприймаються ними як свої
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08.06.2024 23:47 Ответить
тю, лох не мамонт, якраз з приходом зелених ********* на повну розкрутилась піраміда b2b
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08.06.2024 22:38 Ответить
вірніше, b&c . Але то таке ))
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08.06.2024 22:43 Ответить
хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді
***********

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08.06.2024 22:44 Ответить
В одному з останніх чисел чи то "Камсамольской правди", чи то "Літєратурной ґазєти" було "журналістське розслідування" про фірму яка називалась "Лабєан".
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09.06.2024 00:26 Ответить
Так це популярна назва, взагалі то.


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09.06.2024 00:44 Ответить
В кожного виду своє середовище.І вони прекрасно вміють жити в такій гнилій воді як в нас....
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08.06.2024 23:46 Ответить
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!"

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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08.06.2024 22:03 Ответить
Надіюсь вкладники хоть поржалі
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08.06.2024 22:11 Ответить
Окупанти вдарили КАБами по Хотімлі на Харківщині.
ідіоти ! будуйте фортифіцію !!!!

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08.06.2024 22:15 Ответить
Яку фортифікацію!?
ТРЦ, ЖК, стадіони важливіші?
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09.06.2024 00:29 Ответить
навіть під час повномасштабної війни кретини залишились кретинами
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09.06.2024 12:33 Ответить
Вкладати потрібно але розвелось багато негідників , декому не повезе
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08.06.2024 22:15 Ответить
Поки не буде повернута у дію "Конституція України", спаплюжена з 2019 - будемо жити у монархії, а не у республіці.
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08.06.2024 22:18 Ответить
Аж не віриться - шо людину можна легко кинути на 50 тис дол - вже ж не першии раз - могли б вже на холодну воду дути -- шоб не обпектися -- ніхера
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08.06.2024 22:22 Ответить
Під€рвот@
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08.06.2024 22:27 Ответить
Мама з синулею на......ла всіх, хто давав гроші. А сліди заметуть просто -продадуть недобудови іншим родичам громадянина Корейко і інфестори будуть плакати на якомусь Валу.
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08.06.2024 22:58 Ответить
Афера з еліта-центр нікого нічому не вчить … лох не мамонт 🦣 не вимре!!!…
що до нашого суспільства то вже в пору до граблів принаджувати на інший кінець сокиру….
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08.06.2024 23:15 Ответить
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08.06.2024 23:52 Ответить
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09.06.2024 06:26 Ответить
За такі речі забудовників потрібно саджати рочків на 20 .Забирати компанії і все їх майно включаючи майно близьких родичів ,блокувати рахунки на користь держжави і заставити відпрацьовувати цей борг,взагалі потрібно заборонити такі двіжухи,продаж квартир і будинків по факту їх здачі в експлуатацію.
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08.06.2024 23:58 Ответить
Ну кто любит покупать квартиры и дома на етапе котлована тот должен понимать что низкая цена такой недвижимости потому что ето игра в рулетку.
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08.06.2024 23:59 Ответить
И еще добавлю, такие аферы проводятся не без участия властей в том числе в судебных и правохранительных органах. Или вы думаете что какая то писька в одиночку организовала аферу на десятки миллионов долларов
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09.06.2024 00:03 Ответить
Не піська а вагіна. Ми ж ******* люди. )
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09.06.2024 06:27 Ответить
Не вагіна , а піхва )))))
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09.06.2024 09:00 Ответить
І чомусь у тіні і без покарання залишаються ті, хто давав дозволи на будівництво войцеховськи, саченкам та іншим дурисвітам. Запаскудили своїми недобудами пів міста.
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09.06.2024 09:54 Ответить
 
 