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банкрутство (610) Київ (19120) Київська область (3801) будівництво (2978) забудова (571)

Забудовниця Саченко почала процедуру банкрутства, не добудувавши обіцяні будинки

ЖК

Забудовниця Ірина Саченко, яка взяла на себе зобов’язання побудувати низку будинків у Софіївській Борщагівці та інших селах-супутниках Києва, розпочала процедуру банкрутства.

Як писав раніше Цензор.НЕТ, фактичним забудовником є Олексій Саченко (син Ірини Саченко).

Серед його об’єктів, які перебувають на різній стадії готовності, - ЖК "Данія", ЖК "Женева", ЖК Burberry, таунхауси Greens та інші житлові комплекси. Найскандальнішим є ЖК "Данія", в якому окремі будинки мали бути здані ще у 2018-19 роках.

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За даними Цензор.НЕТ Олексій Саченко та його партнери, які є власниками землі, на якій мали будуватися споруди, робили по кілька спроб розпочати процедуру банкрутства, суди різних інстанцій їм у цьому відмовляли. Наразі процедура банкрутства відкрита лише щодо Ірини Саченко. Цього забудовниця домоглася через позицію Верховного Суду, який повернув справу про банкрутство у першу інстанцію.

На думку адвокатів потерпілих інвесторів, шляхом банкрутства Саченко намагається не лише уникнути своїх зобов’язань, але і зняти арешти з земельних ділянок та будинків, які були накладені в рамках численних судових позовів проти неї (зокрема ідеться про ділянки, на яких стоїть недобуд по вул. Кошова, 97/22).

Людей, які вклали кошти у будівництво, адвокати Саченко запевняють, що процедуру банкрутства розпочали для добудови будинку і для створення умов для заходу нового інвестора-забудовника. Тим часом особа, яку неофіційно представили як нового інвестора – Володимир Васильович Чишко – також подав заяву про визнання його кредитором Ірини Саченко.

У якості кредиторів свої вимоги подали більше 150 осіб, у тому числі майже всі колишні працівники відділу продажів ЖК "Данія". Зі свого боку Саченко заявила, що має намір не визнавати свій борг перед людьми, які по факту вклали кошти у житло, яке вона зобов’язалася побудувати, але які мають певні похибки у документах.

У даний момент на відділі продажу ЖК "Данія" з’явилася вивіска про те, що тепер за цією адресою будуватимуть ЖК "Оазис".

Деякі недобудовані об’єкти вже продані, зокрема, за розслідуваннями ЗМІ, особам з сумнівною репутацією та зв’язками з ОПЗЖ.

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Топ коментарі
+16
Навіть приблизно не уявляю, як можна вкласти свої кровні 25-50-100 000 баксів у якусь мутну "ірину савченко".

Чим більше спостерігаю наше "зе" ухилянтське суспільство - тим більше хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді. Дебілів уйма. Єдине, чого не можу зрозуміти - звідки у дебілів такі гроші?
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08.06.2024 22:02
+8
це ще не анархія і повне беззаконня та право сильнішого???що далі??віджим всього,публічні порки та показові страти???
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08.06.2024 22:01
+7
Поки не буде повернута у дію "Конституція України", спаплюжена з 2019 - будемо жити у монархії, а не у республіці.
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08.06.2024 22:18
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це ще не анархія і повне беззаконня та право сильнішого???що далі??віджим всього,публічні порки та показові страти???
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08.06.2024 22:01 Відповісти
Ви хоч трохи маєте якесь уявлення , що таке анархія ?! Та при справжньому анархічному устрої усю цю наволоч розстріляли би з тачанок не зважаючи на галас європейській , та і в загалі , на будь який галас .
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09.06.2024 18:15 Відповісти
Навіть приблизно не уявляю, як можна вкласти свої кровні 25-50-100 000 баксів у якусь мутну "ірину савченко".

Чим більше спостерігаю наше "зе" ухилянтське суспільство - тим більше хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді. Дебілів уйма. Єдине, чого не можу зрозуміти - звідки у дебілів такі гроші?
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08.06.2024 22:02 Відповісти
до чого ліпити "зелень" до усього що тхне. У "зелені" свого лайна вистачає. Чи не бачиш в якому році будинки повинні були здати?Чи що таке "Еліта центр" не чув?
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08.06.2024 22:11 Відповісти
бавовнік, а банкрутство при кому почали?
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08.06.2024 22:13 Відповісти
Звичайно, пам'ятаю і Еліту центр. І усі ті трастові компанії початку 90-х. Я все пам'ятаю. Не можу зрозуміти лише одного. Як можна накопити сотку тисяч біксів і віддати їх аферистам?
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08.06.2024 22:15 Відповісти
Тут треба мати ще одну статистику, а саме, відсоток аферних забудов до всіх. Можна ще одну . Скільки в аферистів було здано будівель до початку афер.
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08.06.2024 23:11 Відповісти
А от так.Подібним методом.Тому такі шахраї сприймаються ними як свої
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08.06.2024 23:47 Відповісти
тю, лох не мамонт, якраз з приходом зелених ********* на повну розкрутилась піраміда b2b
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08.06.2024 22:38 Відповісти
вірніше, b&c . Але то таке ))
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08.06.2024 22:43 Відповісти
хочеться створити якусь трастову компанію накшталт МММ Мавроді
***********

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08.06.2024 22:44 Відповісти
В одному з останніх чисел чи то "Камсамольской правди", чи то "Літєратурной ґазєти" було "журналістське розслідування" про фірму яка називалась "Лабєан".
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09.06.2024 00:26 Відповісти
Так це популярна назва, взагалі то.


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09.06.2024 00:44 Відповісти
В кожного виду своє середовище.І вони прекрасно вміють жити в такій гнилій воді як в нас....
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08.06.2024 23:46 Відповісти
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!"

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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08.06.2024 22:03 Відповісти
Надіюсь вкладники хоть поржалі
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08.06.2024 22:11 Відповісти
Окупанти вдарили КАБами по Хотімлі на Харківщині.
ідіоти ! будуйте фортифіцію !!!!

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08.06.2024 22:15 Відповісти
Яку фортифікацію!?
ТРЦ, ЖК, стадіони важливіші?
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09.06.2024 00:29 Відповісти
навіть під час повномасштабної війни кретини залишились кретинами
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09.06.2024 12:33 Відповісти
Вкладати потрібно але розвелось багато негідників , декому не повезе
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08.06.2024 22:15 Відповісти
Поки не буде повернута у дію "Конституція України", спаплюжена з 2019 - будемо жити у монархії, а не у республіці.
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08.06.2024 22:18 Відповісти
Аж не віриться - шо людину можна легко кинути на 50 тис дол - вже ж не першии раз - могли б вже на холодну воду дути -- шоб не обпектися -- ніхера
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08.06.2024 22:22 Відповісти
Під€рвот@
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08.06.2024 22:27 Відповісти
Мама з синулею на......ла всіх, хто давав гроші. А сліди заметуть просто -продадуть недобудови іншим родичам громадянина Корейко і інфестори будуть плакати на якомусь Валу.
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08.06.2024 22:58 Відповісти
Афера з еліта-центр нікого нічому не вчить … лох не мамонт 🦣 не вимре!!!…
що до нашого суспільства то вже в пору до граблів принаджувати на інший кінець сокиру….
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08.06.2024 23:15 Відповісти
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08.06.2024 23:52 Відповісти
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09.06.2024 06:26 Відповісти
За такі речі забудовників потрібно саджати рочків на 20 .Забирати компанії і все їх майно включаючи майно близьких родичів ,блокувати рахунки на користь держжави і заставити відпрацьовувати цей борг,взагалі потрібно заборонити такі двіжухи,продаж квартир і будинків по факту їх здачі в експлуатацію.
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08.06.2024 23:58 Відповісти
Ну кто любит покупать квартиры и дома на етапе котлована тот должен понимать что низкая цена такой недвижимости потому что ето игра в рулетку.
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08.06.2024 23:59 Відповісти
И еще добавлю, такие аферы проводятся не без участия властей в том числе в судебных и правохранительных органах. Или вы думаете что какая то писька в одиночку организовала аферу на десятки миллионов долларов
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09.06.2024 00:03 Відповісти
Не піська а вагіна. Ми ж ******* люди. )
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09.06.2024 06:27 Відповісти
Не вагіна , а піхва )))))
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09.06.2024 09:00 Відповісти
І чомусь у тіні і без покарання залишаються ті, хто давав дозволи на будівництво войцеховськи, саченкам та іншим дурисвітам. Запаскудили своїми недобудами пів міста.
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09.06.2024 09:54 Відповісти
 
 