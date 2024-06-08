Забудовниця Саченко почала процедуру банкрутства, не добудувавши обіцяні будинки

Забудовниця Ірина Саченко, яка взяла на себе зобов’язання побудувати низку будинків у Софіївській Борщагівці та інших селах-супутниках Києва, розпочала процедуру банкрутства.

Як писав раніше Цензор.НЕТ, фактичним забудовником є Олексій Саченко (син Ірини Саченко).

Серед його об’єктів, які перебувають на різній стадії готовності, - ЖК "Данія", ЖК "Женева", ЖК Burberry, таунхауси Greens та інші житлові комплекси. Найскандальнішим є ЖК "Данія", в якому окремі будинки мали бути здані ще у 2018-19 роках.

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За даними Цензор.НЕТ Олексій Саченко та його партнери, які є власниками землі, на якій мали будуватися споруди, робили по кілька спроб розпочати процедуру банкрутства, суди різних інстанцій їм у цьому відмовляли. Наразі процедура банкрутства відкрита лише щодо Ірини Саченко. Цього забудовниця домоглася через позицію Верховного Суду, який повернув справу про банкрутство у першу інстанцію.

На думку адвокатів потерпілих інвесторів, шляхом банкрутства Саченко намагається не лише уникнути своїх зобов’язань, але і зняти арешти з земельних ділянок та будинків, які були накладені в рамках численних судових позовів проти неї (зокрема ідеться про ділянки, на яких стоїть недобуд по вул. Кошова, 97/22).

Людей, які вклали кошти у будівництво, адвокати Саченко запевняють, що процедуру банкрутства розпочали для добудови будинку і для створення умов для заходу нового інвестора-забудовника. Тим часом особа, яку неофіційно представили як нового інвестора – Володимир Васильович Чишко – також подав заяву про визнання його кредитором Ірини Саченко.

У якості кредиторів свої вимоги подали більше 150 осіб, у тому числі майже всі колишні працівники відділу продажів ЖК "Данія". Зі свого боку Саченко заявила, що має намір не визнавати свій борг перед людьми, які по факту вклали кошти у житло, яке вона зобов’язалася побудувати, але які мають певні похибки у документах.

У даний момент на відділі продажу ЖК "Данія" з’явилася вивіска про те, що тепер за цією адресою будуватимуть ЖК "Оазис".

Деякі недобудовані об’єкти вже продані, зокрема, за розслідуваннями ЗМІ, особам з сумнівною репутацією та зв’язками з ОПЗЖ.