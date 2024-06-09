РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10722 посетителя онлайн
Новости Война
11 420 62
Украина (44296) Виктор Орбан (426)

Орбан обвинил западных лидеров: Пытаются победить Россию ради денег

Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал лидеров стран Запада за их желание "победить Россию военным путем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер Венгрии заявил в интервью HirTV

По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради "денег и власти". Также он считает, что европейцы хотят вернуться в 90-е годы.

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он.

Также Орбан отметил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на 40 млрд долларов под европейские гарантии.

Кроме того, пророссийский политик заметил, что Украина сейчас "погрязла в долгах", но раньше была богатой страной.

Напомним, на днях Орбан заявил, что Венгрия - "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине". Он пояснил, что в Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и погибают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан хочет создать в Европарламенте пророссийскую коалицию, чтобы давить на Украину
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Це піздєц - нема мови - хто там ближче - иобніть иого лопатою
показать весь комментарий
09.06.2024 08:27
+25
але раніше була багатою країною

Це він натякає на колоніальну УРСР? Коли тут всім кацапи керували?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:26
+24
Виродок. А ти ради чого два роки воду вариш?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
але раніше була багатою країною

Це він натякає на колоніальну УРСР? Коли тут всім кацапи керували?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:26 Ответить
Ганьбище яке?Як з таким фекалієм можна бути в одній організації, подавати йому руку, спілкуватись...? Воно ж продажна, політична проститутка...Це хіба Україна напала..? Чи не росія віками знищувала мільйони українців?"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу",Допомогти потерпілому в боротьбі, захисту від лютого ворога це збагатитися?
показать весь комментарий
09.06.2024 09:01 Ответить
воно озвучує кацапські окупаційні наративи ... як на мене наступила найвищп пора згати цю "велику мадярію" з ЕС та НАТО !!!
показать весь комментарий
09.06.2024 09:41 Ответить
старий пердун і поц,який лиже дупу кремлівському дідугану
показать весь комментарий
09.06.2024 10:36 Ответить
Це піздєц - нема мови - хто там ближче - иобніть иого лопатою
показать весь комментарий
09.06.2024 08:27 Ответить
Воно бронзовіє.Це недобре.Можуть початись незворотні процеси гниття Угорщини.І Фіцо вижив...
показать весь комментарий
09.06.2024 08:47 Ответить
Виродок. А ти ради чого два роки воду вариш?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:28 Ответить
Краще б розповів на яку вудочку КГБ СССР його в молодості впіймали
показать весь комментарий
09.06.2024 12:11 Ответить
Орбан і Джигурда - IQ два на двох!
показать весь комментарий
09.06.2024 08:30 Ответить
Мені цікаво одне: от американці стільки грошей в нас вкладають, вони ж прекрасно знають, що багато грошей та зусиль , дякуючи ОПі, летять в зливний бачок .Невже вони нічого не можуть вдіяти ?.Один дипломат дав таку відповідь: зараз такий час,що все, як на долоні. Байден не хоче зв'язуватись , підставлятись . Але ситуація критична !
показать весь комментарий
09.06.2024 08:45 Ответить
а скільки ЄС грошей в орбана вкладають, вони ж прекрасно знають, що багато грошей та зусиль , летять в зливний бачок. Невже вони нічого не можуть вдіяти ?
показать весь комментарий
10.06.2024 00:16 Ответить
Стара МУДЬЯрська жаба квакає зараді грошей.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:34 Ответить
Придушіть цього довбой@ба подушкою хто-небудь.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:34 Ответить
В мире жЫвотных.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:36 Ответить
Кошмарить Захід - заради допомоги десяти лярдів від ЄС
показать весь комментарий
09.06.2024 08:36 Ответить
"-Намагаються перемогти заради грошей.Дивні люди.Набагато легше заради тих же грошей смоктати х@йлу цюцюрку"-подумав Вітя .
"Та будь кому.Не обов'язково Х@йлу.Обов'язково-гроші"-мрійливо зажмурився Орбан.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:37 Ответить
недокоцаний - ну шо вже з цим поробиш?
іноді здається це інфекційне.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:39 Ответить
ага. смійтесь з цигана балатонського.
але, при цьому, українці на закарпатті, говорять угорської і майже не знають української.
прикиньте! в україні існують школи з викладанням угорською, а українська як обов'язкова але друга мова. як в сов'єтському союзі.
отака ***** малята.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:41 Ответить
Гриша, вивчіть спочатку питання, а потім щось говоріть! Для тих, хто в танку, Берегівський район - це не все Закарпаття. Там 80% говорять українською, більше, ніж в половині областей України. Там 80% взагалі не розуміють угорську, як і ми з вами. Там угорців менеше 15%!
І взагалі треба не угорців чмирити, а ропуху орбана з його поплічниками.
Так само можна тоді і нам претензії пред'являти, що 73% янелохів.
Треба угорцям більше розказувати про Роберта Бровді, який як справжній патріот України знищує кацапів на фронті. Разом з тим, він, як Мадяр, таким чином захищає і Угорщину і усю Європу.
показать весь комментарий
09.06.2024 10:07 Ответить
Ну, якщо ця курва така безкорислива, то може позбавити мадяр грошей з ЄС та накласти на їх банки, які отримують кацапській гроші, санкції?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:42 Ответить
Що симптоматично, найбільші прихильники кацапії це уряди країн колишніх союзників гітлера
показать весь комментарий
09.06.2024 08:44 Ответить
Заходу в першу чергу вигідно торгувати з росією а не переходити чергові червоні лінії.
Я не знаю яким треба бути дебілом, щоб це не розуміти.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:46 Ответить
Червоні лінії в тебе в голові.В нормальних людей їх немає, коли мова йде про самозбереження, самозахист та виживання.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:51 Ответить
А коли з кацапами і хто не торгував? Торгівля може бути різною. Можна торгувати як із Зімбабве, а можна як із Японією наприклад. 90-ті роки особливо початок , були чудовим часом особливо у кацапів, особливо торгівля. До чого тут червоні лінії. Ха ха ха.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:59 Ответить
А який негатив є в тому що "перемогти кацапів військовим шляхом"? Або що поганого є в тому що "заради грошей і влади".? Це нормальні хотєлки людини. Захід розглядає чи може розглядати кацапів як проблему. Може вирішувати цю проблему, може не вирішувати. Мозок і гаманець орбана ніяк не може сприйняти той факт, що Захід зараз визначається як їм вигідніше. Чи з кацапами, чи без них. Може виявитися навіть те що без кацапів і орбанів заодно набагато вигідніше вести свій образ і розуміння життя ніж з цими проблемними істотами. Ха ха ха.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:47 Ответить
Який, принциповий, та безкорисний лідер.Йому в папи римські ,треба йти, балатуватись. Негайно!
показать весь комментарий
09.06.2024 08:48 Ответить
Надіюсь, колись після війни, хтось таки підніме тему угорських військ, що розгортались для окупації Закарпаття в лютому 2022. І лише успіхи ЗСУ та ймовірний окрик десь з Вашингтону, трохи "попустили" Орбана. І хоча навіть угорська опозиція скромно белькоче щось про гуманітарну місію, мости для біженців і т.п., всі хто при адекваті і так все розуміють.
Орбан і його Фідес, не просто відпрацьовують гроші Путлєра, вони його вірні союзники, і замарані в крові українців не менше ніж рашисти.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:50 Ответить
Когда этого члено...а поставят на место ? Сидит тридварас за деньги Запада в Европе , так ещё на Запан и гонит.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:53 Ответить
Если холуи москвы квакают значит в кремле чего то боятся.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:54 Ответить
От урод мадярський. Наприймали свого часу в ЄС г*мна різного, а тепер різні Орбани та Фіцо підривають ЄС середини. Мало їх радянськими танками тоді давили, треба було так щоб і десяте покоління пам'ятало про "совітцький рай"...
показать весь комментарий
09.06.2024 08:56 Ответить
Угорщина одна з найдепресивніших країн Європи, з "історичними травмами", яка за дві світові війни втратила 2/3 територій i 64% населення. Такі завжди будуть озлоблені на всіх.
показать весь комментарий
09.06.2024 08:58 Ответить
Орбан внутрішній ворог в ЄС і НАТО, але на зараз нам більше загрожують наші внутрішні вороги, а їх немало
показать весь комментарий
09.06.2024 08:59 Ответить
Ти вже настільки ******, дебіл, що вже навіть ліньки голову вмикати, щоб обісрати тебе.
Пішов нагуй.
показать весь комментарий
09.06.2024 09:07 Ответить
Вчора в Угорщині був багатотисячний мітинг угрців проти Орбана ,-
вимагають його відставки , але він тримається за свою посаду ,
як воша кожуха 😡
Цей холуй кремля дістав всіх ,
і ЄС , НАТО
і свій народ особисто !!
показать весь комментарий
09.06.2024 09:10 Ответить
Не знаю, як воно робиться, але треба послати Роберта Бровді, щоб захопив там владу. Мадяр один більше перебив кацапів, ніж решта угорців разом узятих у 1954 році
показать весь комментарий
09.06.2024 10:27 Ответить
Питання треба не Орбану ставити з його бызнес-партнером Путлєром. Питання треба ЄС ставити! Чому ця потвора щє на волі? Що Орбану треба зробити щє - балалайкою Шольца і Макрона ******?! Може Орбану потрібно ввести бурятів на теритрію угорщини? Що **** "лідери" ЄС планують робити з ****** орбаном?!
показать весь комментарий
09.06.2024 09:15 Ответить
Киньте його у вулик.
показать весь комментарий
09.06.2024 09:17 Ответить
Повторюся питання не до Орбана - з ним все зрозуміло - кремлівський гоблін... Питання до ЄС -нафіга відкритого ворога та шпигуна путлєра спонсорувати та утримувати в ЄС?
показать весь комментарий
09.06.2024 09:18 Ответить
А знаєте чому Орбан так боїться капітуляції РФ? Бо тоді стануть доступними всі документи про СЕКСОТА КГБ СССР ОРБАНА. І мадяри самі йому цього не простять
показать весь комментарий
09.06.2024 12:20 Ответить
Мадярська жаба усіх судить по собі, бо за гроші і танцювати готова, і потрійне сальто робити. Як ота стара шльондра, що добре погуляла в молодості, а тепер сидить с ціпком на лавочці та усіх дівчат шльондрами називає. Бо навіть не знає, що можна жити якось по-іншому.
показать весь комментарий
09.06.2024 09:38 Ответить
орбан не просто проросійський політик він послідовний, активний союзник путіна, вій йому допомагає знищувати Україну - це ворог.
показать весь комментарий
09.06.2024 09:42 Ответить
Чье бы мычало,аферист цыганский.
показать весь комментарий
09.06.2024 09:45 Ответить
та не циган від, а ще гірше: G2
показать весь комментарий
09.06.2024 16:51 Ответить
Тупеньке це орбаня.
показать весь комментарий
09.06.2024 10:26 Ответить
Тупорилому Орбану невтямки, що є речі важливіші за гроші.
А за гроші можна купити лише продажне лайно.
показать весь комментарий
09.06.2024 10:59 Ответить
Треба назвати речі своїми іменами: прострочена шлюxa орбан каже, що в нього закінчуються гроші і він не зможе втриматись при владі. А такими грубими маніпуляціями із запереченням агресивної геноцидної війни і перекладанням провини і відповідальності орбан наговорив на місце в Гаазі.
показать весь комментарий
09.06.2024 11:09 Ответить
Сказочный совок
показать весь комментарий
09.06.2024 12:01 Ответить
Просто гандон. Скаазати більше ніічого....
показать весь комментарий
09.06.2024 12:03 Ответить
Тя мразота за російські гроші і матір свою продасть. Весь світ знає, що причина одна - напад ****** на україну. Але дехто любить сати в очі
показать весь комментарий
09.06.2024 12:27 Ответить
підстилка кацапів, яка рода не відкриє без грошей, росповідає про плрядність?
Це вже анекдот.
показать весь комментарий
09.06.2024 13:00 Ответить
Рішення є й дуже просте: - стаю вовків йому в обістя - нехай гладить. АРХ М
показать весь комментарий
09.06.2024 13:41 Ответить
Поясніть мені. сіромасі, як сталося, що фашистська Німеччина та Італія платили репарації Україні після другої світової війни, а мадярів ця участь оминула???? Що це??? Може нашому міністерству закордонних справ треба дати чарівного копняка??? Як ви вважаєте???
показать весь комментарий
09.06.2024 15:36 Ответить
Тому міністру, який винуватий у відсутності репарацій з мад'ярів - копняка вже не дати... бо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Д.Мануїльський , один із провідників сталінської політики терору в апараті Комінтерну та закордонних компартіях - давно помер... та й не він тоді вирішував питання репарацій і контрибуцій.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:01 Ответить
вони нам нічого не платили, а москві
показать весь комментарий
10.06.2024 00:20 Ответить
Орбан явно просить, щоб Угорщину позбавили голосу в ЄС
показать весь комментарий
09.06.2024 16:37 Ответить
громадяни Угорщини, єврейського походження - Сорос і Орбан - але ж яка різниця між ними...
показать весь комментарий
09.06.2024 16:53 Ответить
 
 