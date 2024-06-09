Орбан обвинил западных лидеров: Пытаются победить Россию ради денег
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал лидеров стран Запада за их желание "победить Россию военным путем".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер Венгрии заявил в интервью HirTV
По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради "денег и власти". Также он считает, что европейцы хотят вернуться в 90-е годы.
"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он.
Также Орбан отметил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на 40 млрд долларов под европейские гарантии.
Кроме того, пророссийский политик заметил, что Украина сейчас "погрязла в долгах", но раньше была богатой страной.
Напомним, на днях Орбан заявил, что Венгрия - "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине". Он пояснил, что в Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и погибают.
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Це він натякає на колоніальну УРСР? Коли тут всім кацапи керували?
"Та будь кому.Не обов'язково Х@йлу.Обов'язково-гроші"-мрійливо зажмурився Орбан.
іноді здається це інфекційне.
але, при цьому, українці на закарпатті, говорять угорської і майже не знають української.
прикиньте! в україні існують школи з викладанням угорською, а українська як обов'язкова але друга мова. як в сов'єтському союзі.
отака ***** малята.
І взагалі треба не угорців чмирити, а ропуху орбана з його поплічниками.
Так само можна тоді і нам претензії пред'являти, що 73% янелохів.
Треба угорцям більше розказувати про Роберта Бровді, який як справжній патріот України знищує кацапів на фронті. Разом з тим, він, як Мадяр, таким чином захищає і Угорщину і усю Європу.
Я не знаю яким треба бути дебілом, щоб це не розуміти.
Орбан і його Фідес, не просто відпрацьовують гроші Путлєра, вони його вірні союзники, і замарані в крові українців не менше ніж рашисти.
Пішов нагуй.
вимагають його відставки , але він тримається за свою посаду ,
як воша кожуха 😡
Цей холуй кремля дістав всіх ,
і ЄС , НАТО
і свій народ особисто !!
А за гроші можна купити лише продажне лайно.
Це вже анекдот.