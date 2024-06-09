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G7 (799) Байден (2762) Макрон (1172)

Макрон и Байден надеются, что все страны G7 поддержат фонд на $50 млрд для Украины

Зустріч Байдена та Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден выразили надежду, что все страны Большой семерки согласятся на формирование фонда для Украины в размере $50 млрд из доходов от замороженных активов России.

Об этом французский лидер сообщил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Что сказал Макрон о $50 млрд помощи нашей стране?

По словам Макрона, они оба надеются, что все члены G7 согласятся на $50 млрд фонда солидарности для Украины.

Также президент Франции назвал "критическим этапом" предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Что касается украинского вопроса, то, как я уже говорил, мы сходимся во взглядах: уважение к международному праву, свобода народов определять свое будущее до самоопределения. И спасибо, что вы на стороне Европы", - отметил французский лидер президенту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП

Эти $50 млрд будут получены из прибыли от замороженных российских активов (около $280 млрд), страны G7 сошлись на этот счет, заявляло агентство Bloomberg в конце мая. Окончательное решение будет принято во время встречи 13-15 июня.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии. Пока не известно, в каком формате он присоединится к саммиту, - онлайн или лично.

Ранее участие Зеленского в саммите G-7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони.

Саммит пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.
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50млрд на закупку у самих себя вооружений??и деньги целы и овцы сыты???и главное передавать мелкими партиями и запретить бить по рашкостану!!
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09.06.2024 09:39 Ответить
в тебе хронічне ПМС??чи дамбу з сечового міхура в голову знесло??не не ганьбися і прийми нарешті ліки
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09.06.2024 12:06 Ответить
Орбана надо в выгребную яму рожей окунуть
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09.06.2024 09:51 Ответить
Макрон і Байден сподіваються... А Орбан має безтерміновий мандат Путіна "наложІть" вето.

 "Захід перетнув червону лінію, дозволивши Україні бити по Росії своєю зброєю, - міністр оборони Австрії Таннер

Адвокати насильника: крім Орбана, папи з Риму, Китаю,.... - кожний може доповнити список, - ще один Putin-Versteher з Австрії про якусь там червону лінію для жертви насильства, яку жертва не мала б пересікати.

Невже ця Putin-Versteher ніби Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер на знає історії Австрії: аншлюс Австрії Гітлером, потім "освождєніє" Австрії СССР, яка тривала до 1955 р. і нав'язаний Австрії союзниками під тиском Сталіна нейтралітет.

Той нейтралітет Австрії на чию користь?

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер ніби нейтральної країни, яка в історії теж була жертвою агресії на стороні насильника - на боці зла?
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09.06.2024 10:36 Ответить
А давали б зброю по-людськи, не прийшлося б трильйони в майбутньому тратити.
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09.06.2024 11:08 Ответить
 
 