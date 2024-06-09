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Запорожская область (2837) обучение (516) Федоров Иван (459)

На ВОТ Запорожской области оккупанты переформатируют обучение в школах под собственные военные нужды, - руководитель ОВА Федоров

На ТОТ Запорізької області окупанти переформатовують навчання під власні воєнні потреби, - очільник ОВА Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики превращают школы в место, где детям навязывают пропаганду на военную тематику. В частности, с 1 сентября "учебная программа" региона претерпит изменения - оккупанты добавят в нее военную составляющую.

Об этом рассказал в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинским детям приходится посещать школы, иначе их родителей оккупанты лишат родительских прав. Чиновник отметил, что детям преподают предметы по российской программе, которая распространяет кремлевские нарративы. Кроме этого, на уроки приглашают военных РФ, которые читают школьникам лекции.

По словам Федорова, с 1 сентября оккупационные власти переформатируют "учебную программу" для учеников - в нее добавляют военную составляющую.

"На уроках вместо безопасности жизнедеятельности будут учить строевой подготовке и тактике ведения боя. В жизнь детей на ВОТ из прошлого вернулась "зарница" (советская спортивно-военная игра, - ред.) вместе с нормами ГТО. Школьников будут заставлять развивать "научные проекты" связанные с созданием и управлением БПЛА", - рассказал руководитель ОВА.

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Он также добавил, что соответствующие изменения коснутся и вузов на оккупированных территориях. По словам Федорова, при гражданских учреждениях высшего образования захватчики хотят открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы.

К слову, ранее о том, что россияне на ВОТ Украины планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях, рассказывал Центр нацсопротивления.

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Топ комментарии
+4
За 2 года можно было спокойно через рашку выехать в Европу, вывезти детей.
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09.06.2024 21:54
+3
Ще рік і на ТОТ залишаться лише zombi, нажаль
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09.06.2024 21:50
+2
Родители вата конченная. Слушал я таких. Имел счастье. " Да все там нормально все отстраивается а в Мариуполе сторож водоканала 800 баксов получает..."
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09.06.2024 22:01
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Ще рік і на ТОТ залишаться лише zombi, нажаль
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09.06.2024 21:50 Ответить
За 2 года можно было спокойно через рашку выехать в Европу, вывезти детей.
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09.06.2024 21:54 Ответить
Родители вата конченная. Слушал я таких. Имел счастье. " Да все там нормально все отстраивается а в Мариуполе сторож водоканала 800 баксов получает..."
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09.06.2024 22:01 Ответить
Бердянськ теж саме, радіють шо капець. Хоча треба визнати, що виїхало дуже багато, але більшість за кордон.
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09.06.2024 22:13 Ответить
Они Украину и Запад во всем винят. Потому что в их понимании Украине надо было капитулировать а Западу прекратить ей помогать, и тогда у них все хорошо под рашкой будет. Я видел как как одному мариупольцу мужик из Херсона рассказывал о пыточных кацапских а тот не верил или дедал вид что не верит.
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09.06.2024 22:37 Ответить
Кому як, а мені при союзі - уроки початкової військової підготовки подобались..треба й в нас повернути - хоча б в плані безпеки та домедичної допомоги..
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09.06.2024 22:02 Ответить
через 5-7 років підуть в шторм Z по контракту проти НАТИ воювати

ось це нашим західним партнерам-ідіотам треба втюхмачити !!!
імперія живиться підкореними народами і кидає їх на знищення
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09.06.2024 22:17 Ответить
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09.06.2024 22:27 Ответить
Мертвые хватают живых. Это такой же упырь как и совкоучилки марьиванны которые делают из детей рашистов. Все они мертвецы.
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09.06.2024 22:39 Ответить
А там залишились одні ждуни, вони цьому радіють. Нажаль...
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09.06.2024 22:44 Ответить
може безумну засекретарити?
ну і шо шо дура, там під столом все одно не видно,
поки я прймаю впливові рішення всесвітності?
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10.06.2024 01:11 Ответить
уволю я тебе, ленка, і дізайнер в тебе - не знаю в куди ховатись..
мілітарі 4 стайл!
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10.06.2024 01:15 Ответить
Скажу свою думку на це-в Україні потрібно запроваджувати(відроджувати) щось подібне.Хай це буде аналог "пласту" чи "скаутів".Бо богато вірить різним експертам(особливо блогерам,"нетаким руським") про распад рашки,"каву в Ялті" та інше.НЕРАЗВАЛИТЬСЯ.Ні економічно,ні політично,ні етнічно.Тим більш,що на їхньому боці виступає Китай.
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10.06.2024 05:15 Ответить
І не треба згадувати про "совок" і назви.
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10.06.2024 05:17 Ответить
 
 