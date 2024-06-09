На ВОТ Запорожской области оккупанты переформатируют обучение в школах под собственные военные нужды, - руководитель ОВА Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики превращают школы в место, где детям навязывают пропаганду на военную тематику. В частности, с 1 сентября "учебная программа" региона претерпит изменения - оккупанты добавят в нее военную составляющую.

Об этом рассказал в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинским детям приходится посещать школы, иначе их родителей оккупанты лишат родительских прав. Чиновник отметил, что детям преподают предметы по российской программе, которая распространяет кремлевские нарративы. Кроме этого, на уроки приглашают военных РФ, которые читают школьникам лекции.

По словам Федорова, с 1 сентября оккупационные власти переформатируют "учебную программу" для учеников - в нее добавляют военную составляющую.

"На уроках вместо безопасности жизнедеятельности будут учить строевой подготовке и тактике ведения боя. В жизнь детей на ВОТ из прошлого вернулась "зарница" (советская спортивно-военная игра, - ред.) вместе с нормами ГТО. Школьников будут заставлять развивать "научные проекты" связанные с созданием и управлением БПЛА", - рассказал руководитель ОВА.

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Он также добавил, что соответствующие изменения коснутся и вузов на оккупированных территориях. По словам Федорова, при гражданских учреждениях высшего образования захватчики хотят открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы.

К слову, ранее о том, что россияне на ВОТ Украины планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях, рассказывал Центр нацсопротивления.

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